Elenco delle partite previste per oggi, domenica 28 maggio 2023: Verona-Empoli per il lunch match, trasferta per il Lecce, si chiude in Premier League

Calcio italiano in primo piano con la Serie A che completerà la sua 37esima giornata. Dagli anticipi disputati si è andata a delineare la posizione dell’Inter che con Napoli e Lazio ha centrato l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League mentre al Milan basterà un punto per non essere più raggiungibile dall’Atalanta. La Roma è fuori dalla zona CL e rischia anche quella Europa League. Tuttavia ha la possibilità di bypassare tutto vincendo l’EL dove è impegnata in finale con il Siviglia. In coda si fa complicata la situazione dello Spezia dopo la pesante sconfitta casalinga con il Torino.

Si parte proprio dal lunch match che può essere la chiave di lettura per il futuro della terz’ultima. Alle 12.30 infatti il Verona ospita un Empoli già salvo e ha le motivazioni giuste per tentare il sorpasso agli spezzini a una giornata dalla conclusione. Reduce da due sconfitta consecutive la squadra di Zaffaroni dovrà dell’infermeria che non ha certo fatto sconti anche se tra i toscani l’assenza di Parisi e Bandinelli squalificati e Marin out potrebbe farsi sentire. Alle 15 il Bologna ospita il Napoli con la voglia di lottare per l’ottavo posto mentre il Lecce cerca punti contro un Monza in gran forma. Alle ore 18 la Lazio ospita la retrocessa Cremonese per riprendersi il secondo posto mentre alle 20.45 ha un sapore particolare la super sfida tra Juventus e Milan. La nuova penalizzazione ha dato un duro colpo ai bianconeri che hanno digerito con grande fatica la recente eliminazione in Europa League con il Siviglia ai supplementari. La sconfitta per 4-1 a Empoli è emblematica. Solo un successo potrebbe tenere accesa la fiammella di sperare fino all’ultima giornata un colpo nelle prime 4. I rossoneri invece hanno due risultati su tre per chiudere il discorso anticipatamente. Di contro nelle ultime nove trasferte in gare ufficiali hanno vinto una volta sola. Restando in Italia ricordiamo lo spareggio promozione in Serie C tra Cavese e Nardò, la semifinale d’andata della Poule Scudetto Lumezzane-Sorrento e la finale della Coppa Italia di Serie D tra Pineto Calcio e Giana Erminio.

In Premier League si disputata l’ultima giornata di campionato con tutte le partite alle ore 17.30. In classifica tutto delineato con Aston Villa e Tottenham che si giocano l’ultimo posto in Europa mentre per la lotta salvezza l’Everton ha 2 punti in più di Leicester e Leeds costrette a vincere per sperare. Ultima di campionato anche in Eredivisie dove ci sono ancora alcune posizione in Europa da delineare. 37esima giornata in Liga con ben nove incontri tutti alle ore 19. Quiancora in bilico il settimo posto e lotta salvezza a 4 con Getafe, Cadice e Valladolid e 38 mentre l’Espanyol disperato a 35.

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE D

14.30

16.00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – PLAY OFF

Young Africans – USM Alger 15:00

ALBANIA SUPER LEAGUE – SPAREGGIO

Flamurtari – Korabi Peshkopi 17:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Independiente – Lanus 1-0 (Intervallo)

Barracas Central – San Lorenzo 19:00

Defensa y Justicia – Racing Club 21:30

Talleres Cordoba – Argentinos Jrs 21:30

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

LASK – Austria Vienna 17:00

Rapid Vienna – Sturm Graz 17:00

Salzburg – A. Klagenfurt 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Antwerp – Royale Union SG 13:30

Club Brugge – Genk 18:30

BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

BATE – Zhodino 18:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente Petrolero – Tomayapo 01:30

Nacional Potosi – Guabira 23:30

BRASILE SERIE A

Sao Paulo – Goias 02:00

Corinthians – Fluminense 21:00

Internacional – Bahia 21:00

Atletico-MG – Palmeiras 23:30

Bragantino – Santos 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CSKA 1948 Sofia – Ludogorets 20:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC – HFX Wanderers 04:00

York Utd – Cavalry 23:00

CINA SUPER LEAGUE

Qingdao Hainiu – Shandong Taishan 11:30

Zhejiang Professional – Beijing Guoan 11:30

Dalian Pro – Tianjin Jinmen Tiger 13:35

Shanghai Shenhua – Henan Songshan Longmen 13:35

Shenzhen – Meizhou Hakka 13:35

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Omonia – AEK Larnaca 18:00

Paphos – Apollon 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – QUADRANGOLARE

Aguilas – Pasto 0-0 (Abbandonata)

Millonarios – Chico 03:15

CROAZIA HNL

Hajduk Split – Sibenik 17:00

Din. Zagabria – Gorica 19:15

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Delfin – Gualaceo 01:00

Aucas – Dep. Cuenca 20:00

Ind. del Valle – LDU Quito 22:30

EGITTO EGYPT CUP

Haras El Hodood – Ghazl El Mahallah 18:00

Enppi – Future FC 20:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia – Kalju 13:30

Parnu JK Vaprus – Harju JK Laagri 16:00

Paide – Narva 18:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Dire Dawa – Fasil Kenema 14:00

Sidama Bunna – Welayta Dicha 17:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Darmstadt 15:30

Hannover – Kiel 15:30

Kaiserslautern – Dusseldorf 15:30

Magdeburg – Bielefeld 15:30

Paderborn – Norimberga 15:30

Regensburg – Heidenheim 15:30

Rostock – Braunschweig 15:30

Sandhausen – Amburgo 15:30

St. Pauli – Karlsruher 15:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Bayern D – Potsdam D 14:00

Brema D – Leverkusen D 14:00

Colonia D – SGS Essen D 14:00

Duisburg D – Hoffenheim D 14:00

Eintracht Frankfurt D – Meppen D 14:00

Wolfsburg D – Freiburg D 14:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Albirex Niigata – G-Osaka 07:00

C-Osaka – Yokohama FC 07:00

Yokohama M. – Avispa Fukuoka 07:00

Kawasaki – Kashiwa 10:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Wolves 17:30

Aston Villa – Brighton 17:30

Brentford – Manchester City 17:30

Chelsea – Newcastle 17:30

Crystal Palace – Nottingham 17:30

Everton – Bournemouth 17:30

Leeds – Tottenham 17:30

Leicester – West Ham 17:30

Manchester Utd – Fulham 17:30

Southampton – Liverpool 17:30

ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

ASD Pineto Calcio – Giana Erminio 16:00

ITALIA SERIE A

Verona – Empoli 12:30

Bologna – Napoli 15:00

Monza – Lecce 15:00

Lazio – Cremonese 18:00

Juventus – Milan 20:45

ITALIA SERIE D – FASE VINCITORI – PLAY OFF

Lumezzane – Sorrento 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H – PLAY OFF

Cavese – A.C Nardò 16:00

LETTONIA COPPA

Union – Dobele Allegro 12:00

Valka – Marupe 13:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Auda – Metta/LU 15:00

LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris – Banga 15:00

Zalgiris – FK Panevezys 16:55

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – SUPER FINALE

Tapatio – Atlante 03:00

MONDO MONDIALI U20

Iraq U20 – Inghilterra U20 20:00

Tunisia U20 – Uruguay U20 20:00

Corea del Sud U20 – Gambia U20 23:00

Honduras U20 – Francia U20 23:00

OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar – PSV 14:30

Cambuur – Waalwijk 14:30

FC Volendam – Excelsior 14:30

Feyenoord – Vitesse 14:30

Groningen – Sparta Rotterdam 14:30

Heerenveen – G.A. Eagles 14:30

Sittard – Nijmegen 14:30

Twente – Ajax 14:30

Utrecht – FC Emmen 14:30

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sportivo Trinidense – Resistencia 00:00

General Caballero JLM – Libertad 22:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Union Comercio – ADT Tarma 20:00

Cajamarca – U. de Deportes 22:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Brno – Zlin 17:00

Jablonec – Teplice 17:00

Ostrava – Pardubice 17:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj – Farul Constanta 20:00

Univ. Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe 20:00

ROMANIA LIGA 1 – SPAREGGIO

Gloria Buzau – UTA Arad 13:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sp. Mosca – Nizhny Novgorod 13:00

Din. Mosca – Lok. Mosca 15:30

F. Voronezh – Samara 15:30

FK Rostov – Akhmat Grozny 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Kilmarnock – Ross County 16:00

Motherwell – Dundee Utd 16:00

St. Johnstone – Livingston 16:00

SERBIA SUPER LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cukaricki – Radnicki 1923 17:00

TSC – Vojvodina 17:00

Stella Rossa – Novi Pazar 19:00

SLOVENIA PRVA LIGA – SPAREGGIO

Gorica – Aluminij 17:30

SPAGNA LALIGA

Almeria – Valladolid 19:00

Ath. Bilbao – Elche 19:00

Atl. Madrid – Real Sociedad 19:00

Barcellona – Maiorca 19:00

Cadice – Celta Vigo 19:00

Getafe – Osasuna 19:00

Girona – Betis 19:00

Valencia – Espanyol 19:00

Vallecano – Villarreal 19:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – Ponferradina 16:15

Racing Santander – Cartagena 16:15

SUD COREA K LEAGUE 1

Seoul – Gangwon 09:30

Suwon FC – Gwangju 11:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Djurgarden – AIK Stockholm 15:00

Kalmar – Norrkoping 15:00

Elfsborg – Malmo FF 17:30

SVEZIA SUPERETTAN

Östersund – Utsikten 13:00

Örebro – Helsingborg 15:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Zorya 14:00

Shakhtar – Dnipro-1 14:00

USA MLS

CF Montreal – Inter Miami 01:30

New England Revolution – Chicago Fire 01:30

New York City – Philadelphia Union 01:30

Orlando City – Atlanta Utd 01:30

Toronto FC – DC United 01:30

Houston Dynamo – Austin FC 02:30

Minnesota – Real Salt Lake 02:30

St. Louis City – Vancouver Whitecaps 02:30

Colorado Rapids – Cincinnati 03:30

Los Angeles Galaxy – Charlotte 04:30

San Jose Earthquakes – FC Dallas 04:30

Seattle Sounders – New York Red Bulls 04:30

Sporting Kansas City – Portland Timbers 21:00

USA USL CHAMPIONSHIP

Indy Eleven – Louisville City 01:00

Miami FC – Orange County SC 01:00

Tampa Bay – Colorado Springs 01:30

Rio Grande – Charleston 01:30

San Antonio – New Mexico 02:30

Oakland Roots – San Diego Loyal 04:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Navbahor Namangan – Olympic 17:00

Sogdiana – Nasaf Qarshi 17:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Thanh Hoa – Viettel 13:00