Il 28 maggio 2023 le gare della 36ma giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Verona – Empoli anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 28 maggio 2023 c’é la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 12.30 con l’importantissima sfida in ottica salvezza Verona – Empoli. Gli scaligeri, dopo aver perso sul campo del Torino e contro l’Atalanta, occupano la terzultima posizione con 30 punti, che sono il frutto di sette vittorie, nove pareggi e venti sconfitte, ventinove gol fatti e cinquantacinque subiti. Di fronte troveranno i toscani, matematicamente salvi e galvanizzati dal successo per 4-1 contro la Juventus. Sono quattordicesimi a quota 42 con un percorso di dieci partite vinte, dodici pareggiate e quattordici perse, trentasei reti realizzate e quarantasei incassate.

Alle 15 si gioca la sfida tra Bologna e Napoli. I felsinei, dopo aver battuto per 1-5 la Cremonese e sognato l’Europa fino a qualche settimana fa, sono noni a quota 50 punti, con un percorso di tredici partite vinte, undici pareggiate e dodici perse, quarantotto reti realizzate e quarantacinque incassate. Della straordinaria stagione dei partenopei si é detto tutto o quasi. Campioni d’Italia con cinque turni di anticipo; primi con 89 punti e con un percorso di ventotto partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, settantatré reti realizzate e ventisei incassate. Domenica scorsa hanno vinto per 3-1 contro l’Inter dopo un finale altamente pirotecnico. Contemporaneamente scendono in campo Monza e Lecce. In palio punti preziosissimi per i salentini, ancora coinvolti nella lotta per non retrocedere. Dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro lo Spezia, sono sedicesimi con 33 punti, con un percorso di sette partite vinte, dodici pareggiate e diciassette perse, trenta reti realizzate e quarantatré incassate. Due le lunghezze che li separano dallo Spezia e dal Verona, terzultime. Di fronte troveranno i brianzoli che non hanno nulla da chiedere alla stagione se non di congedarsi dal proprio pubblico nel migliore dei modi. Dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Napoli, si sono tolti la soddisfazione di battere anche il Sassuolo. Sono ottavi con 52 punti, con un percorso di quattordici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantasei gol fatti e altrettanti subiti.

Alle 18 va in scena Lazio – Cremonese. La squadra di Sarri già certa di un posto nella prossima Champions League, in seguito alla penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juve, cerca i tre punti che le garantirebbero l’accesso alle prossime Final Four della Supercoppa Italiana dove ad attendere una tra Lazio e Milan ci sono già Napoli, Fiorentina e Inter. I biancocelesti nello scorso turno sono tornati alla vittoria battendo, grazie a un rigore di Ciro Immobile, l’Udinese di Sottil dopo solo un successo trovato in cinque partite. A Roma arriverà la Cremonese già certa invece della Serie B dopo il secco cinque a uno rimediato tra le mura amiche contro il Bologna di Thiago Motta.

In serata il big match Juventus – Milan. In palio punti preziosissimi per entrambe le squadre per poter sperare di ottenere un posto nella prossima edizione di Champions League. Brutto periodo per bianconeri, delusi per l’eliminazione semifinale in Europa League, penalizzati di dieci punti e sconfitti per 4-2 dall’Empoli. Il tutto nel giro di soli quattro giorni. Alla luce dei nuovi eventi occupan0 la settima posizione con 59 punti, frutto di ventuno vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentadue subiti. I rossoneri hanno reagito allla delusione per non poter partecipare alla finale di Champions League al 2-0 rimediato sul campo dello Spezia, battendo facilmente la Sampdoria (5-1). Sono quarti a quota 64 con un percorso di diciotto partite vinte, dieci pareggiate e dieci perse, sessanta reti fatte e quarantadue incassate.

Calcio in tv oggi 28 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Montreal Impact-Inter Miami, New England-Chicago Fire, New York City-Philadelphia Union, Orlando City-Atlanta United, Toronto-DC United (MLS) – APPLE TV

02.00

San Paolo-Goias (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

02.30

Houston Dynamo-Austin, Minnesota United-Real Salt Lake, St. Louis City-Vancouver Whitecaps (MLS) – APPLE TV

03.30

Colorado Rapids-Cincinnati (MLS) – APPLE TV

04.30

LA Galaxy-Charlotte (MLS) – APPLE TV

10.45

Cesena-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Verona-Empoli (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00

Genoa-Trani (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

13.30

Anversa-Union St. Gilloise (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

13.35

Shenzhen-Meizhou Hakka (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

14.30

AZ-PSV (Eredivisie) – MOLA

Feyenoord-Vitesse (Eredivisie) – MOLA

Twente-Ajax (Eredivisie) – MOLA

Groningen-Sparta (Eredivisie) – MOLA

15.00

Zona Serie A – DAZN

Bologna-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Monza-Lecce (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Lazio-Arezzo, Ravenna-Verona, Chievo-Cesena, Ternana-San Marino, Tavagnacco-Napoli (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

17.30

Diretta Gol Premier League – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Brentford-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT CALCIO

Leicester-West Ham (Premier League) – SKY SPORT (canale 251)

18.00

Lazio-Cremonese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Bruges-Genk (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

19.00

Athletic-Elche (Liga) – DAZN

Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) – DAZN

Barcellona-Maiorca (Liga) – DAZN

Getafe-Osasuna (Liga) – DAZN

Almeria-Valladolid (Liga) – DAZN

Cadice-Celta (Liga) – DAZN

Rayo Vallecano-Villarreal (Liga) – DAZN

Girona-Betis (Liga) – DAZN

Valencia-Espanyol (Liga) – DAZN

Barracas Central-San Lorenzo (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

20.45

Juventus-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00

Corinthians-Fluminense (Brasileirão) – SOLOCALCIO, ONEFOOTBALL e MOLA

21.30

Defensa y Justicia-Racing (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

23.30

Atletico Mineiro-Palmeiras (Brasileirão) – SOLOCALCIO, ONEFOOTBALL e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale