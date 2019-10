Saranno impegnate in Europa League, fase a gironi. Nel tabellone odierno presenti anche partite della Liga2 e Under 17

Giovedi’ 3 ottobre nuova giornata dedicata alle competizioni europee dopo la due giorni di Champions League. Protagonista l’Europa League con le romane impegnate in questa fase a gironi. Seguiremo in un no stop dalle 18.55 i due incontri con il consueto supporto della nostra webcronaca. Il quadro delle partite selezionate per oggi e disponibili con risultati aggiornati si completa con la Liga2 e l’under 19. Andiamo a vedere adesso chi ha giá giocato.

Nella Serie A brasiliana successi esterni per Vasco e Corinthians rispettivamente per 2-1 sull’Atletico-MG e 1-0 sulla Chapecoense-SC. In Colombia finisce senza reti tra Petrolera e Atletico Nacionale mentre l’Huila passa in casa dell’America de Cali 1-0 e il Cucuta supera tra le mura amiche i Millonarios 3-1. In Ecuador 4-1 del Barcellona SC sul Delfin mentre per la Coppa Libertadores pareggio per 1-1 tra Gremio e Flamengo. Nella Premier League in Canada 4-1 del Cavalry sul Valour, 1-1 tra Pacific FC e HFX Wanderers mentre il Forge supera in trasferta 1-0 l’Edmonton.

