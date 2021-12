In serata turno casalingo per lo United a chiudere al 20esima giornata. Successo ai supplementari del Melbourne Victory contro il Gold Coast Knights

Giovedì 30 dicembre il programma degli incontri si è aperto in Australia con la sfida di FFA Cup valida per gli ottavi di finale tra Gold Coast Knights e Melbourne Victory. Successo degli ospiti ai supplementari: alla rete di Tipaldo al 28′ ha risposto quella di Lawrie-Lattanzia all’8′ della ripresa quindi ci ha pensato Wilson nell’extra time a decidere la qualificazione. Nella Federation Cup in Bangladesh 1-1 tra Rahmatgonj MFS e Sheikh Jamal mentre il Saif Sporting Club si è imposto 2-1 in casa del Chittagong Abahani. Diversi incontri già conclusi anche in Coppa di Turchia con il colpo esterno per 3-2 del Bandirmaspor sullo Yeni Malatyaspor e le vittorie casalinghe per 4-0 del Kayserispor sull’Aksaray Bld. e per 2-0 del Konyaspor sull’Umraniyespor. Si sono giocate anche due amichevoli: nella prima il Guadalajara ha superato 3-2 il Necaxa e nella seconda tondo 5-0 della Numancia contro il Racing Rioja. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale selezionati per oggi, ricordiamo che in Inghilterra è in programma il posticipo della 20esima giornata di Premier League tra il Manchester United e il Burnley mentre in Championship ben quattro incontri in serata. Si gioca anche in Marocco una gara di Botola Pro così come la Liga Portugal con il big match Porto – Benfica a chiudere questa giornata.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 30 DICEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



AUSTRALIA FFA CUP

Gold Coast Knights - Melbourne Victory 1-2 (Dopo Suppl.)



BANGLADESH FEDERATION CUP

Rahmatgonj MFS - Sheikh Jamal 1-1 (Finale)

Chittagong Abahani - Saif Sporting Club 1-2 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly - Pyramids Posticipata



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Addis Ababa Ketema - Ethiopia Bunna Posticipata

Arba Menche - Dire Dawa Posticipata

Bahir Dar Kenema - Hawassa Posticipata

Defence Force - Welayta Dicha Posticipata

Fasil Kenema - Adama City Posticipata

Hadiya Hossana - Sebeta City Posticipata

Jimma Aba Jifar - Sidama Bunna Posticipata

Wolkite Kenema - St. George Posticipata



GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA - PLAY OFFS

Malacateco - Comunicaciones 18:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Bournemouth - Cardiff 20:45

Bristol City - QPR 20:45

Nottingham - Huddersfield 20:45

Stoke - Derby 20:45

West Brom - Preston Posticipata



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton - Newcastle Posticipata

Manchester Utd - Burnley 21:15



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Chieri - Fossano Posticipata



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Lentigione - Aglianese Calcio Posticipata



KUWAIT PREMIER LEAGUE

Al Qadisiya - Al-Fahaheel 1-1 (90 )

Al Tadamon - Kazma SC 17:45



MAROCCO BOTOLA PRO

Raja Casablanca - Maghreb Fez 1-0 (*)

Khouribga - FAR Rabat 18:15



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Necaxa (Mex) - Guadalajara (Mex) 2-3 (Finale)

Numancia (Esp) - Racing Rioja (Esp) 5-0 (Finale)

CE Forca E Luz (Bra) - Potiguar (Bra) 19:30

Socuellamos (Esp) - San Clemente (Esp) Rinviata



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira - Santa Clara 18:00

Arouca - Braga 20:00

FC Porto - Benfica 22:00



RUANDA PREMIER LEAGUE

AS Kigali - Mukura Victory Sports 2-1 (Finale)

Rutsiro - Gorilla 1-0 (Finale)



TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Yeni Malatyaspor - Bandirmaspor 2-3 (Finale)

Kayserispor - Aksaray Bld. 4-0 (Finale)

Konyaspor - Umraniyespor 2-0 (Finale)

Sivasspor - Ankaragucu 2-1 (Finale)

Gaziantep - Bursaspor 0-0 (Intervallo)

Besiktas - Altay 19:00