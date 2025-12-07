Risultati calcio live, domenica 7 dicembre 2025: Napoli-Juventus in evidenza

La Serie A propone anche Lazio-Bologna, il lunch match Cremonese-Lecce, trasferta sarda per la Roma. Successo per Lecce e Napoli in Primavera 1

Il programma di questa domenica 7 dicembre si è aperto con il calcio sudamericano. In Bolivia goleada del Guabira, 6-3 al Wilstermann mentre in Costa Rica troviamo il poker casalinog del Puntaneras sul Guadalupe e il 2-0 esterno dell’Alajuelense sul San Carlos. In Guatemala di misura 1-0 del Malacateco sull’Aurora e in Perù per la semifinale playoff Liga 1 ai rigori lo Sporting Cristal supera il Lima dopo il 3-3 dei regolamentari e l’1-1 dell’andata.

In Messico per la Liga MX 3-2 del Toluca sul Monterrey e 1-1 tra Tigres e Cruza Azul mentre nella Liga de Expansion MX di misura il Tampico Madero sull’Irapuato. In A-League una rete di Long nel recupero ha deciso la sfida tra Adelaide United e Brisbane Road. Nel Campionato Primavera 1 3-2 del Lecce sul Parma: vantaggio giallorosso dopo 9 minuti con Dalla Costa, nella ripresa prima Plicco al 2′ quindi Ciardi al 9′ ribaltano il punteggio ma Laerke ed Esteban al 26′ e 33′ ribaltano nuovamente le sorti del match con finale nervoso e rosso per Milojevic e Mena. Tris del Napoli sulla Fiorentina con Di Chiara a sbloccare dopo appena un minuto quindi nella ripresa Raggioli al 2′ e Camelio su rigore all’ottavo chiudono i giochi. Da segnalare l’espulsione di Camelio al 14′ per doppia ammonizioni nella ripresa e nel recupero accorcia Sadotti.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale della partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A già in campo per il lunch match Cremonese e Lecce quindi alle 15 trasferta della Roma a Cagliari, big match tra Lazio e Bologna alle ore 18 e chiusura con Napoli-Juventus alle 20:45. Si giocano anche due partite in Serie B e nei campionati minori. In Inghilterra c’è sia la Premier League che la FA Cup mentre nella Liga turno casalingo del Real Madrid con il Celta Vigo alle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Bylis – Teuta 1-1 (Finale)

Tirana – Partizani 0-2 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Boca Juniors – Racing Club 0-1 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Adelaide United – Brisbane Roar 0-1 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Tirol – Altach 0-3 (Finale)

Wolfsberger – Austria Vienna 2-1 (Finale)

Sturm Graz – Grazer 2-1 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Karvan – Shamakhi 0-3 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

KV Mechelen – Charleroi 1-0 (Finale)

Westerlo – Anderlecht 4-0 (Finale)

Anversa – Genk 3-0 (Finale)

Leuven – Waregem 1-1 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Guabira – Wilstermann 6-3 (Finale)

Independiente – Bolivar 1-2 (Finale)

The Strongest – Always Ready 2-3 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Atletico-MG – Vasco 5-0 (Finale)

Botafogo RJ – Fortaleza 4-2 (Finale)

Ceara – Palmeiras 1-3 (Finale)

Corinthians – Juventude 1-1 (Finale)

Fluminense – Bahia 2-0 (Finale)

Internacional – Bragantino 3-1 (Finale)

Santos – Cruzeiro 3-0 (Finale)

Sport Recife – Gremio 0-4 (Finale)

Vitoria – Sao Paulo 1-0 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Beroe – Septemvri Sofia 0-0 (Finale)

Spartak Varna – Levski 1-3 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

Colo Colo – A. Italiano 1-2 (Finale)

Nublense – Cobresal 5-0 (Finale)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Puntarenas FC – Guadalupe 4-0 (Finale)

San Carlos – Alajuelense 0-2 (Finale)

Cartagines – Liberia 0-0 (Finale)

Zeledon – Herediano 1-3 (Finale)

CROAZIA: HNL

Varazdin – Lok. Zagreb 4-2 (Finale)

Osijek – Istra 1961 1-5 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

Nordsjaelland – Silkeborg 5-0 (Finale)

Viborg – Midtjylland 3-3 (Finale)

Randers – Aarhus 1-2 (Finale)

FC Copenhagen – Sonderjyske 0-2 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Barcellona SC – U. Catolica 1-1 (Intervallo)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

El Nacional – Aucas 3-1 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Nizza – Angers 0-1 (Finale)

Auxerre – Metz 3-1 (Finale)

Le Havre – Paris FC 0-0 (Finale)

Lorient – Lione 1-0 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Kiel 1-1 (Finale)

Hertha – Magdeburg 0-2 (Finale)

Norimberga – Furth 2-2 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Amburgo – Brema 3-2 (Finale)

Dortmund – Hoffenheim 2-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

Hoffenheim D – Union Berlino D 3-0 (Finale)

Eintracht Frankfurt D – Bayern D 0-5 (Finale)

SGS Essen D – 1.FC Nurnberg D 2-0 (Finale)

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Dunbeholden – Mount Pleasant 0-0 (Finale)

Harbour View – Spanish Town Police 5-2 (Finale)

Portmore – Arnett Gardens 1-0 (Finale)

Racing United – Molynes 3-2 (Finale)

Treasure Beach – Chapelton Posticipata

GRECIA: SUPER LEAGUE

Asteras T. – Levadiakos 1-1 (Finale)

AEL Larissa – Panathinaikos 2-2 (Finale)

PAOK – Aris 3-1 (Finale)

AEK – Atromitos 4-1 (Finale)

INDIA: SUPER CUP – PLAY OFF

East Bengal – GoaVincitore 0-1 (Dopo Rigori)

INGHILTERRA: FA CUP

Slough – Macclesfield [Qualificato] 1-3 (Dopo Suppl.)

Boreham Wood [Qualificato] – Newport 3-0 (Finale)

Gateshead – Walsall [Qualificato] 0-2 (Finale)

Blackpool [Qualificato] – Carlisle 4-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brighton – West Ham 1-1 (Finale)

Fulham – Crystal Palace 1-2 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

H. Haifa – Netanya 3-4 (Finale)

H. Beer Sheva – M. Tel Aviv 1-0 (Finale)

Maccabi Bnei Raina – Sakhnin 18:45

ITALIA: PRIMAVERA 1

Lecce U20 – Parma U20 3-2 (Finale)

Napoli U20 – Fiorentina U20 3-1 (Finale)

Cesena U20 – Roma U20 3-1 (Finale)

Lazio U20 – Frosinone U20 1-0 (Finale)

Monza U20 – Sassuolo U20 1-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Empoli U19 – Salernitana U19 5-0 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Cremonese – Lecce 2-0 (Finale)

Cagliari – Roma 1-0 (Finale)

Lazio – Bologna 1-1 (Finale)

Napoli – Juventus 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Inter D – Genoa D 5-0 (Finale)

Fiorentina D – Ternana D 1-0 (Finale)

Parma D – Como D 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Empoli – Palermo 1-3 (Finale)

Sampdoria – Carrarese 3-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Inter U23 1-1 (Finale)

Brescia – Lumezzane 0-1 (Finale)

Novara – L.R. Vicenza 2-2 (Finale)

Pro Patria – Dolomiti Bellunesi 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Guidonia – Juventus U23 1-1 (Finale)

Perugia – Ternana 1-2 (Finale)

Torres – Pineto 1-1 (Finale)

Ravenna – Pontedera 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Monopoli – Atalanta U23 1-1 (Finale)

Salernitana – Trapani 1-1 (Finale)

Audace Cerignola – Casertana 1-1 (Finale)

Cavese – Benevento 0-1 (Finale)

Cosenza – Picerno 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Cairese – Vado 0-0 (Finale)

Celle Varazze – Saluzzo 2-2 (Finale)

Chisola – Gozzano 1-1 (Finale)

Derthona FbC – Varese FC 1-2 (Finale)

Lavagnese – Valenzana 2-0 (Finale)

NovaRomentin – Club Milano 1-0 (Finale)

AS Biellese – Ligorna 1-4 (Finale)

Asti – Sestri Levante 0-0 (Finale)

Sanremese – Imperia 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Breno 3-2 (Finale)

Castellanzese – Chievo 1-0 (Finale)

Leon – Scanzorosciate 0-0 (Finale)

Pavia – USD Casatese 3-3 (Finale)

Real Calepina – Folgore Caratese 0-1 (Finale)

Sondrio – Oltrepo 1-1 (Finale)

Varesina – Milan U23 1-2 (Finale)

Villa Valle – Caldiero Terme 2-1 (Finale)

Vogherese – Ciserano-Bergamo 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Altavilla – FC Obermais 2-1 (Finale)

Calvi Noale – Portogruaro 2-0 (Finale)

Campodarsego – Adriese 3-1 (Finale)

Cjarlins Muzane – Bassano 0-0 (Finale)

Legnago Salus – Mestre 0-1 (Finale)

Luparense – Conegliano 0-0 (Finale)

Treviso – San Luigi 4-0 (Finale)

Union Clodiense – Este 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Sangiuliano City 3-0 (Finale)

Crema – Pro Palazzolo 1-5 (Finale)

Desenzano – Imolese 4-3 (Finale)

Pro Sesto – Piacenza 0-2 (Finale)

Rovato Vertovese – Sasso Marconi 2-1 (Finale)

Sant’Angelo – Tuttocuoio 4-1 (Finale)

SCD Progresso – Lentigione 0-1 (Finale)

Trevigliese – Correggese 1-1 (Finale)

Tropical Coriano – Pistoiese 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Camaiore – Terranuova Traiana 0-1 (Finale)

Foligno – San Donato 1-1 (Finale)

Grosseto – Prato 1-0 (Finale)

Montevarchi – Siena 1-0 (Finale)

Orvietana – Follonica Gavorrano 0-0 (Finale)

Scandicci – Cannara 2-0 (Finale)

Seravezza Pozzi – Ghiviborgo 2-0 (Finale)

Tau – Poggibonsi 2-1 (Finale)

Trestina – Vivi Altotevere 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Fossombrone – Atletico Ascoli 0-0 (Finale)

Giulianova – Chieti 3-2 (Finale)

L’Aquila – Ostiamare 3-1 (Finale)

Notaresco Calcio – Termoli 1-1 (Finale)

Sammaurese – Ancona 0-3 (Finale)

Sora – Recanatese 1-2 (Finale)

Teramo – San Marino Calcio 4-1 (Finale)

Maceratese – Unipomezia 2-1 (Finale)

Vigor Senigallia – Castelfidardo 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Sarrabus Ogliastra – Real Monterotondo 1-0 (Finale)

Atl. Lodigiani – Budoni 2-1 (Finale)

Flaminia – Nocerina 1-1 (Finale)

Ischia – Palmese 1914 3-1 (Finale)

Scafatese – Anzio Calcio 1924 3-2 (Finale)

Valmontone – Cassino 3-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Francavilla – Virtus Francavilla 1-2 (Finale)

Manfredonia – A.C Nardò 1-1 (Finale)

Pompei – Acerrana 1-1 (Finale)

Real Normanna – Afragolese 1-1 (Finale)

Sarnese – Fidelis Andria 2-1 (Finale)

Ferrandina – SS Nola 1925 1-0 (Finale)

Barletta – Heraclea 1-0 (Finale)

Martina Calcio – Citta di Fasano 3-2 (Finale)

Paganese – Gravina 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Gelbison 0-1 (Finale)

Athletic Palermo – Vibonese 2-2 (Finale)

Enna – Nissa 3-4 (Finale)

Paternò – Reggina 0-2 (Finale)

ACR Messina – Vigor Lamezia 1-0 (Finale)

Sambiase – Milazzo 0-1 (Finale)

Sancataldese – USD Ragusa 0-0 (Finale)

Gela – Castrumfavara 4-1 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Tampico MaderoVincitore – Irapuato 1-0 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Toluca [Qualificato] – Monterrey 3-2 (Finale)

Tigres [Qualificato] – Cruz Azul 1-1 (Finale)

MONDO: FIFA ARAB CUP

Qatar – Tunisia 0-3 (Finale)

Siria – Palestina 0-0 (Finale)

NIGERIA: NPFL

El Kanemi – Barau 0-0 (Finale)

Kano – Kun Khalifa 2-1 (Finale)

Abia Warriors – Rivers United 1-1 (Finale)

Kwara – Niger 2-0 (Finale)

Plateau – Warri Wolves 1-0 (Finale)

Rangers Int’l – Bayelsa United 4-1 (Finale)

Remo Stars – Enyimba 2-1 (Finale)

Wikki Tourist – Ikorodu City 0-0 (Finale)

NORVEGIA: ELITESERIEN – SPAREGGIO

Bryne – Aalesund 0-4 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Utrecht – Twente 1-1 (Finale)

Alkmaar – G.A. Eagles 2-2 (Finale)

FC Volendam – Nijmegen 2-3 (Finale)

Sparta Rotterdam – Breda 1-0 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estoril – Moreirense 3-3 (Finale)

Alverca – Nacional 1-0 (Finale)

Estrela – Arouca2 3-1 (Finale)

Tondela – FC Porto 0-2 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Jablonec – Bohemians 1-0 (Finale)

Karvina – Ostrava 0-0 (Finale)

Pardubice – Hradec Kralove 1-0 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

U. Cluj – FC Hermannstadt 3-0 (Finale)

Metaloglobus Bucharest – Farul Constanta 2-1 (Finale)

Univ. Craiova – CFR Cluj 1-1 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Dynamo Makhachkala – Pari NN 0-1 (Finale)

Sochi – Lok. Mosca 2-4 (Finale)

Baltika – Samara 2-0 (Finale)

Krasnodar – CSKA Mosca 3-2 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – Faetano 4-1 (Finale)

Fiorentino – San Marino Academy U22 1-0 (Finale)

Pennarossa – Cailungo 2-0 (Finale)

SCOZIA: COPPA DI SCOZIA

Tranent – Inverness 20:45

SCOZIA: PREMIERSHIP

Celtic – Hearts 1-2 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Napredak – Zeleznicar Pancevo 2-1 (Finale)

IMT Novi Beograd – Novi Pazar 2-3 (Finale)

Radnicki 1923 – Partizan 2-4 (Finale)

Stella Rossa – Vojvodina 0-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Elche – Girona 3-0 (Finale)

Valencia – Siviglia 1-1 (Finale)

Espanyol – Vallecano 1-0 (Finale)

Real Madrid2 – Celta Vigo 0-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Cadice – Racing Santander 2-3 (Finale)

Leganes – Cordoba 0-0 (Finale)

Eibar – Cultural Leonesa 1-2 (Finale)

La Coruna – Castellon 1-3 (Finale)

Granada – Ceuta 1-1 (Finale)

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

TS Galaxy – Kaizer Chiefs 0-0 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Winterthur – Basilea 1-2 (Finale)

Lausanne – Lugano 0-0 (Finale)

Sion – Young Boys 2-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Genclerbirligi – Karagumruk 3-0 (Finale)

Kocaelispor – Kasimpasa 0-0 (Finale)

Goztepe – Trabzonspor 1-2 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Oleksandriya 3-0 (Finale)

Metalist 1925 – Veres-Rivne 0-0 (Abbandonata)

Rukh Lviv – Polissya Zhytomyr 1-0 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Győr – Kazincbarcika 3-1 (Finale)

Ferencvaros – Kisvarda 3-0 (Finale)

Ujpest – Zalaegerszeg 0-2 (Finale)