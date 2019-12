Si gioca il derby di Londra West Ham-Arsenal mentre in Serie B c’è Perugia – Cosenza. Spazio anche al calcio sudamericano e campionato Primavera 1

Lunedì 9 dicembre nuova settimana all’insegna dei posticipi in alcuni campionati europei. In evidenza West Ham United – Arsenal FC, derby londinese mentre in Italia seguiremo da vicino nel primo pomeriggio la sfida tra Pescara e Bologna del campionato Primavera 1 mentre in serata c’è Perugia – Cosenza per la serie cadetta. Entrambi i match avranno anche il supporto della nostra webcronaca. Prima di andare nel dettaglio e vedere i risultati in tempo reale dei principali campionati nel Mondo andiamo a vedere gli incontri che si sono già disputati.

Partiamo dalla Superliga argentina con il successo esterno per 1-0 del San Lorenzo sul River Plate. Decisiva la rete dopo 16 minuti di Gainch su assist di Romero. Un risultato che rilancia gli ospiti in classifica in quinta posizione a -1 proprio dal River che ha perso un’occasione per balzare in vetta. In Bolivia sconfitta casalinga per il Royal Pari con The Stongest per 2-0 mentre in Messico 2-0 casalingo del Club America sul Monarcas. In Nicaragua finisce 1-1 tra Diriangen e Esteli mentre il Managua supera dopo i supplementari Ferretti 3-2. In Venezuela infine 2-2 tra Deportivo Tachira e Caracas. Ricordiamo che l’11 dicembre di giocherà la finale di Primera Division tra Estudiantes e Caracas.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



14:00



Burundi - Eritrea

Uganda - Somalia



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:45



Angola - eSwatini

Mozambico - Seychelles



14:30



Zambia - Malawi

Isole Comore - Botswana



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Dicembre



14:00 Spagna - Romania



16:00 Portogallo - Turchia



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 River Plate - San Lorenzo 0-1



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



00:30 Royal Pari - The Strongest 0-2



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



16:00 FC Dunav Ruse - Lokomotiv Plovdiv



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Ethnikos Achna - Enosis Neon Paralimni



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 Odense BK - Aalborg BK



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



20:30 Stoccarda - 1. FC Nürnberg



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 SV Meppen - Preußen Münster



Grecia > Super League 2 2019/2020



16:00 Panachaiki GE - Chania Kissamikos



Inghilterra > Premier League 2019/2020



21:00 West Ham United - Arsenal FC



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00



Leicester City U23 - Everton FC U23

Wolverhampton Wanderers U23 - Brighton & Hove Albion U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



20:00



Manchester United U23 - West Bromwich Albion U23

Aston Villa U23 - Middlesbrough FC U23

Sunderland AFC U23 - Stoke City U23

Swansea City U23 - Norwich City U23



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Haifa



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Perugia - Cosenza Calcio



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Sambenedettese - Gubbio



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Pescara - Bologna



Messico > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



01:30



Monarcas Morelia - CF América 0-2

CF América - Monarcas Morelia 2-0



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



Jong Ajax - Roda JC Kerkrade

AZ Alkmaar (J) - Helmond Sport



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:45 Portimonense SC - Sporting Braga



16:00 FC Famalicão - CD Aves



Romania > Liga 1 2019/2020



17:00 Sepsi OSK - Academica Clinceni



19:30 FC Voluntari - FC Viitorul Constanța



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00 Kayserispor - Çaykur Rizespor



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Finale



00:00 Deportivo Táchira - Caracas FC 2-2