Questa sera Portogallo – Olanda in primo piano per la finale della manifestazione. L’Italia batte allo scadere l’Australia e ritorno playout di B

Domenica 9 giugno ricca di emozioni. Si parte dal Mondiale Femminile con l’Italia ad aprire contro l’Australia. 2-1 il primo verdetto al termine di una gara molto intensa con Azzurre sotto nel primo tempo per un rigore discutibile traformato da Kerr anche se nel primo tentativo era stato neutralizzato dal portiere. Quindi nella ripresa doppietta di Bonansea, con secondo gol realizzato in pieno recupero. Nel pomeriggio gara al cardiopalma tra Venezia e Salernitana per i playout di B dopo l’andata finita 2-1 per i campani. In serata finale della UEFA Nations League con Portogallo – Olanda mentre alle 15 finale per il 3° e 4° posto tra Svizzera e Inghilterra. Si giocano altre due gare di Mondiali Donne e LaLiga2. Passando agli incontri già giocati troviamo nella A brasiliana ben tre risultati finiti senza gol ovvero Cruzerio – Corinthians, Ceara – Bahia e Avai – San Paulo. Successo per 1-0 del Gremio sul Fortaleza. In Colombia stesso punteggio tra Junior e Pasto mentre in Perù Hancayo passa 1-0 in casa dello Sport Boys così come Melgar 5-1 sul Cantolao. Nella MSL in USA vittorie casalinghe del Philadelphia Union (3-2 sul New York Red Bulls) e del Colorado Rapids (1-0 sul Minnesota). Andiamo a vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

