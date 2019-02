Risultati calcio live 11 febbraio: posticipo in Serie B

In serata si disputa Venezia – Lecce che chiude il quadro della 23ma giornata. Si gioca anche nella Liga, Premier League e Primeira Liga

Lunedì 11 febbraio si è aperto con la Superliga argentina che ha visto il pareggio per 1-1 tra Belgrano e Boca Juniors. Il match è stato deciso dalle reti di Lopez al 16′ del primo tempo e pareggio di Lertora al 36′ della ripresa. Si è giocato anche in Messico la partita Santos Laguna – Tijuana per la Primera Division. Risultato terminato sull’1-1. In Colombia vincono Aguilas e Junior rispettivamente con Patriotas e America De Cali mentre finisce in parità la sfida tra Hulia e Atl. National. In Paraguay 3-1 del Cerro Porteno sul River Plate. Passando ai match attesi per il giorno in primo piano la Serie B italiana con il posticipo tra Venezia e Lecce che portemo seguire anche con il supporto della webcronaca. Così il tecnico dei lagunari, Walter Zenga disegna il match: “Fuori casa il Lecce ha fatto più punti di tutti: Liverani l’ho avuto a Palermo ma si era rotto i legamenti crociati, è rientrato nel derby col Catania e ha giocato 20 minuti. Se avessi avuto lui a Palermo sarebbe andata diversamente. Quello che è successo a Scavone è stato incredibile, siamo sempre legati a un filo“. Gara complicata per i giallorossi come evidenzia mister Liverani: “Riprendiamo il nostro cammino con applicazione e umiltà. È una trasferta difficile contro una squadra arrabbiata per la sconfitta subita nello scorso turno, e per il recente periodo poco positivo. Servirà attenzione e più accortezza del solito”. Nel pomeriggio attese due sfide della Super Lig turca mentre in serata si completerà il quadro dei risultati con le sfide anche in Premier League, LaLiga e Primeira Liga. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i responsi di questa giornata sportiva.

