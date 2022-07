Ritiro Fiorentina, precampionato 2022-2023: amichevoli estive

Calendario precampionato 2022-2023 della Fiorentina. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei viola

FIRENZE – Ultimi scampoli di vacanza per la Fiorentina, pronta a preparare al meglio la stagione 2022-2023 che la vedrà protagonista in campionato, Coppa Italia e quest’anno anche in Conference League. Per il decimo anno, la squadra viola, che si ritroverà a Firenze il 5 luglio, disputerà la prima fase della preparazione estiva dal 10 al 24 luglio a Moena. Quest’anno la località della Val di Fassa si tingerà anche di rosa con la presenza della Prima Squadra Femminile che farà la propria preparazione dal 24 luglio al 7 agosto. Il centro sportivo “Cesare Benatti”, ospiterà entrambe le squadre viola per le sedute di allenamento giornaliere. Confermato il Viola Village, punto di ritrovo per tutti i tifosi della Fiorentina a seguito della squadra, con un ricco programma di attività ed eventi nel corso delle due settimane di ritiro.

no alla stagione 2023-2024, l’esordio in campionato é previsto per domenica 14 agosto alle ore 18.30 al Franchi contro la neopromossa Cremonese Per quanto riguarda la costruzione della nuova squadra, in queste prime battute di calciomercato, é stato rinnovato il contratto a Riccardo Saponara ed é atteso per le visite mediche di rito il portiere Pier Luigi Gollini, che arriverà in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. Sogni proibiti, ma neanche più di tanto, restano l’Attaccante serbo del Real Madrid Jovic e Dries Mertens, svincolato dal Napoli.

Date amichevoli

12 luglio ore 17

Fiorentina vs Real Vicenza

16 luglio, ore 16:15

Triangolare: Fiorentina, Brianza Olginatese (Eccellenza Lombardia) e Sanvitese (Eccellenza Friuli-Venezia Giulia).

ore 16:15 Brianza Olginatese vs Sanvitese

ore 17:15 perdente prima partita vs Fiorentina

ore 18:15 vincente prima partita vs Fiorentina

22 luglio re 17:00

Fiorentina vs AC Trento 1921

23 luglio ore 17:00

Fiorentina vs US Triestina Calcio 1918