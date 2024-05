Roma – Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Genoa di Domenica 19 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie A

ROMA – Domenica 19 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Roma – Genoa, posticipo serale della trentasettesima e ultima giornata di Serie A 2023-2024.

Partita importantissima per i giallorossi perché, dopo l’eliminazione in Europa League subita dal Bayer Leverkusen e il 2-1 rimediato dall’Atalanta, il cammino verso la prossima edizione di Champions League si é complicato. Anche perché ora soltanto una lunghezza li separano dalla Lazio. Gli uomini di De Rossi sono sesti a quota 60. Il loro percorso racconta di diciassette partite vinte, nove pareggiate e dieci perse, sessantatré reti realizzate e quarantaquattro incassate. I rossoblù sono matematicamente salvi da tre giornate. Dopo il successo casalingo in rimonta contro il Sassuolo, sono undicesimi con 46 punti, frutto di undici vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte, quarantatré gol fatti e quarantaquattro subiti.

Sono 111 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 40 successi perla Roma, 50 pareggi e 32 affermazioni del Genoa. All’andata, lo scorso 28 settembre, la squadra di Gilardino si impose col risultato di 4-1.

Cronaca con tabellino in tempo reale

I convocati del Genoa

Portieri: Martinez, Leali, Sommariva

Difensori: Bani, Cittadini, De Winter, Haps, Martin, Matturro, Sabelli, Spence, Vasquez, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Malinovskyi, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Ankeye, Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Vitinha

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. I suoi assistenti saranno Del Giudici e Moro, IV ufficiale Cosso, Alla V.A.R. ci sarà Paterna. assistito da Pairetto. Il fischietto piemontese ha arbitrato dieci volte la Roma, con il bilancio di nove vittorie e un pareggio. Undici precedenti con il Genoa, che con lui ha vinto cinque partite vinte, tre pareggi e altrettante perse.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA ROMA – Da valutare le condizioni di Dybala. De Rossi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Svilar in porta e con una difesa a quattro formata da Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Pellegrini. Tridente offensivo composto da Baldanzi, Lukaku e El Sharaawy.

COME ARRIVA IL GENOA – Gilardino dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Martinez in porta e una difesa a tre formata da De Winter, Vogliacco e Vasquez. In mezzo Thorsby e Badelj mentre Sabelli e Frendrup dovrebbero agire sulle corsie esterne. Coppia di attacco composta da Retegui e Gudmundsson.

Le probabili formazioni di Roma – Genoa

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino

Dove vedere la partita in tv e streaming

