Roma – Juventus: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Juventus: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.45

ROMA – Domenica 13 maggio alle ore 20.45 andrà in scena Roma – Juventus, uno dei due posticipi della trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i capitolini che, nell’ultimo turno, hanno vinto in casa del Cagliari avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La squadra di Di Francesco, infatti, occupa la terza posizione in classifica con 73 punti, +5 sull’Inter quinta. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che vincendo contro il Bologna e, complice il pareggio casalingo del Napoli, si sono assicurati ufficiosamente il settimo Scudetto consecutivo. La squadra di Allegri, inoltre, è reduce dal quarto successo consecutivo in Coppa Italia grazie al 4-0 rifilato al Milan mercoledì. Ad arbitrare la gara dell’Olimpico sarà il signor Tagliavento della sezione di Terni. All’andata, allo Stadium, successo di misura in favore della Juventus che vinse 1-0 grazie al gol dell’ex Benatia.

La cronaca minuto per minuto



QUI ROMA – Di Francesco dovrebbe confermare il 4-3-2-1 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Floenzi e Kolarov sulle fasce mentre al centro Juan Jesus e Fazio. A centrocampo De Rossi in cabina di regia con il rientrate Strootman e Nainggolan mezze ali mentre in attacco tridente composto da Under, Dzeko ed El Shaarawy.

QUI JUVENTUS – Niente turnover, almeno cosi sembra, per Allegri che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Buffon tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lichtesteiner e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre al centro spazio a Rugani e Benatia. A centrocampo Pjanic in regia con Khedira e Matuidi mezze ali mentre in attacco Dybala e Douglas Costa a supporto di Higuain.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuain. Allenatore: Allegri

Stadio: Olimpico