Serie A, Roma – Spezia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Roma – Spezia del 13 dicembre 2021, incontro valido per la 17a giornata del campionato di Serie A 2021/2022

ROMA – Tutto pronto per il calcio di inizio di Roma – Spezia, incontro valido per la diciassettesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: formazioni ufficiali a partire dalle ore 19:45 circa. Diretta live sul nostro sito a partire dalle ore 20:45. Per quanto riguarda le precedenti giornate, i giallorossi arrivano dalla pesante sconfitta casalinga – per 0-3 – contro i campioni d’Italia dell’Inter, e prima ancora da quella di Bologna. I capitolini in classifica occupano il settimo posto, a pari merito con i rivali della Lazio, a quota 25 punti. Sul fronte europeo, la Roma ha vinto sul campo dei bulgari del CSKA Sofia e ciò ha permesso loro di concludere il girone di Conference League da capolista, e di qualificarsi quindi direttamente per gli ottavi di finale della competizione.

Dall’altra parte del campo ci sono invece gli Aquilotti di mister Thiago Motta, reduci dal pareggio interno per 2-2 contro il Sassuolo. Attualmente i liguri sono diciassettesimi nella classifica di Serie A, a quota 12 punti. Per quanto riguarda l’aspetto psicologico, invece, va detto che l’Olimpico è uno stadio che allo Spezia porta tradizionalmente fortuna, essendone uscito due volte vittorioso in Coppa Italia. Nell’unico precedente in campionato, che è stato disputato la scorsa stagione, la partita finì sul risultato di 2-2. Per quanto riguarda infine la direzione di gara, a dirigere il match troviamo il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti atteo Passeri della sezione di Gubbio e Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto. Quarto Ufficiale sarà Gianpiero Miele di Nola. Al Var, Paolo Mazzoleni di Bergamo. Per il fischietto emiliano nessun precedente con la Roma; due con lo Spezia con il bilancio di un successo e un pareggio in favore dei liguri.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Le probabili formazioni di Roma – Spezia

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Vina, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, Karsdorp; Abraham, Mayoral. Allenatore: José Mourinho

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Erlic, Amian, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Verde, Manaj. Allenatore: Thiago Motta

STADIO: Stadio Olimpico