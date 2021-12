Salernitana – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Inter del 17 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

SALERNITANA – Venerdì 17 dicembre, alle ore 21, allo Stadio “Arechi”, andrà in scena Salernitana – Inter, anticipo serale della diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I campani vengono dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro la Fiorentina e in classifica sono ultimi con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e tredici sconfitte e con 11 gol fatti e 37 subiti. In settimana, dopo aver perso a Marassi per 2-0 contro il Genoa, sono stati eliminati dalla Coppa Italia. Dall’altra parte troviamo i nerazzurri, reduci dal successo interno per 4-0 contro il Cagliari; conseguentemente sono balzati al primo posto in classifica (a +1 dal Milan, +3 dall’Atalanta e +4 dal Napoli) con 10 punti, con un cammino di dodici partite vinte, quattro pareggiate e uno persa e con 43 reti realizzate e 15 incassate (miglior difesa del torneo). Sono soltanto due i precedenti tra le due compagini, in terra campana, con il bilancio di altrettante vittorie dei padroni di casa.

L’arbitro

Sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, l’arbitro di Salernitana-Inter, match valido per la 18.a giornata di Serie A in programma venerdì 17 alle 20:45 allo stadio Arechi. Mariani avrà come assistenti Colarossi e Cecconi. Il Quarto Uomo sarà Camplone. VAR dell’incontro Giacomelli, con Paganessi Assistente VAR. L’arbitro laziale ha diretto la Salernitana in due occasioni con il bilancio di una vittoria e un pareggio a favore dei granata; undici i precedenti dell’Inter con cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte per i nerazzurri.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Colantuono potrebbe schierare la squadra con il modulo 3-5-2, con Belec tra i pali e con Veseli, Gyomber e Bodgan a protezione della porta difesa da Belec. In cabina di regia Di Tacchio con Coulibaly e Schiavone; sulle corsie esterne Kechrida e Ranieri. Davanti Simy e Ribery.

QUI INTER – A Simone Inzaghi mancherà ancora Correa. Probabile modulo speculare con Handanovic tra i pali e difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle fasce Dumfries e Perisic. Tandem di attacco composto da Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Salernitana – Inter

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Lassana Coulibaly, Ranieri; Ribery, Simy. Allenatore: Colantuono.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Salernitana – Inter, valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La sfida sarà visibile su Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite); gli abbonati potranno vedere la partita in streaming su SkyGo, scaricabile gratuitamente.