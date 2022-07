La partita Salernitana (Ita) – Jenbach (Aut) di Venerdì 8 luglio 2022 in diretta: apre le marcature Simy dopo 14 minuti e raddoppio di Mazzocchi poco prima dell’intervallo. Nella ripresa si scatena la squadra di Nicola che il 13 luglio affronterà lo Schalke 04

JENBACH – Venerdì 8 luglio 2022, alle ore 18:00 si disputa Salernitana (Ita) – Jenbach (Aut) , incontro valevole come amichevole pre stagionale 2022/2023. I dilettanti locali hanno appena vinto il loro campionato equivalente alla Promozione, nella prima delle amichevoli dell’estate 2022. Dopo una salvezza conquistata sorprendentemente nelle ultime settimane di campionato e dopo le visite mediche di rito, dallo scorso 4 luglio la squadra campana sta svolgendo il ritiro nella località austriaca, dove resterà fino al 20 luglio; dopodiché, si ritroverà successivamente il 23 luglio nuovamente a Jenbach per effettuare l’ultima fase di preparazione fino al 29 luglio e per poi fare ritorno in Campania. Prosegue il ritiro dei granata a Jenbach dove nella giornata di ieri hanno realizzato una seduta di attivazione fisica seguita da un lavoro per reparti e un lavoro sul possesso palla. L’allenamento si è concluso con partite a tema. Quindi nel pomeriggio seconda parte dell’allenamento con esercizi di tecnica dinamica sugli sviluppi offensivi e lavoro fisico. Ricordiamo che i prossimi impegni amichevoli saranno il 13 luglio alle ore 18 contro lo Schalke 04 e il 16 luglio alle ore 14.30 con l’Hoffenheim. Sul fronte mercato sono già partiti Belec, Di Tacchi ed Ederson mentre alla corte di Nicola sono arrivati il difensore Lovato dall’Atalanta e l’attaccante norvegese classe 2000 Botheim. Nella giornata di ieri ha firmato l’attaccante classe 2000 Erik Botheim. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026. Il giocatore si è detto molto felice e ha speso subito parole di elogio per i tifosi “sono incredibili”. Per lui si corona un sogno di giocare nel massimo campionato italiano e si sente pronto per questa sfida e contribuire a portare più in alto possibile questo club. Troverà in squadra un suo amico Bohinen che conosce da quando aveva appena tre anni. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo (dal 19′ st Micai); Motoc (dal 1′ st Galeotafiore), Radovanovic (dal 1′ st Mantovani), Fazio (dal 1′ st Gagliolo); Mazzocchi (dal 1′ st Boultam), Capezzi (dal 1′ st Iervolino), Bohinen (dal 1′ st Cavion), M. Coulibaly (dal 1′ st Kechrida), Jaroszynski (dal 1′ st Sy); Ribery (dal 1′ st D’Andrea), Simy (dal 1′ st Kristoffersen). A disposizione: Micai, Galeotafiore, Boultam, D’Andrea, Gagliolo, Mantovani, Cavion, Kechrida, Sy, Kristoffersen, Iervolino, Jimenez, Sorrentino. Allenatore: Nicola

SK JENBACH: Poturalski (dal 1′ st Kepelek), T. Sahin, Hirnjica, Temiz, E. Sahin, Vitanovic (dal 21′ st Kuscu), Zach, Adam (dal 1′ st Sombu), U. Unlu, Unal 24′ Lambaraa), R. Unlu (dal 24′ pt Lambaraaa dal 31′ st Kul). A disposizione: Kepelek, Lugauer, Isilika, Kuscu, Sezen, Lambaraa, Kul, Tarakci, Sombu. Allenatore: Pfurtscheller

Rete: al 14′ pt Simy, al 41′ pt Mazzocchi, al 10′ st, al 12′ st e al 45′ st D’Andrea, al 17′ st, al 27′ st e al 40′ st Kristoffersen, al 38′ st Boultam (rigore)

Formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Motoc, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, M. Coulibaly, Jaroszynski; Ribery, Simy. A disposizione: Micai, Galeotafiore, Boultam, D’Andrea, Gagliolo, Mantovani, Cavion, Kechrida, Sy, Kristoffersen, Iervolino, Jimenez, Sorrentino. Allenatore: Nicola

SK JENBACH: Poturalski, T. Sahin, Hirnjica, Temiz, E. Sahin, Vitanovic, Zach, Adam, U. Unlu, Unal, R. Unlu. A disposizione: Kepelek, Lugauer, Isilika, Kuscu, Sezen, Lambaraa, Kul, Tarakci, Sombu. Allenatore: Pfurtscheller

Probabile formazione della Salernitana

Da quanto visto nelle prove di 3-5-2 si sono visti due undici impegnati e non si esclude l’impiego del neo acquisto Botheim. Nel primo si è visto giocare Motoc, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, Coulibaly, Jaroszynski, Ribery e Simy mentre nel secondo Mantovani, Bogdan, Gagliolo, Kechrida, Iannoni, Iervolino, Cavion, Sy, Kristoffersen, Botheim. Nei prossimi test dovrebbe esserci anche Lorenzo Pirola che arriva dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto. Prevista l’ufficializzazione per sabato. Nicola dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 e inizialmente schierare in porta Sepe e nel blocco difensivo Motoc, Fazio, Radovanvic. In cabina di regia Bohinen con Capezzie e Coulibaly; sulle corsie esterne Jaroszynski e Mazzocchi. Davanti Ribery e Simy.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Motoc, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, Coulibaly, Jaroszynski, Ribery e Simy. Allenatore: Davide Nicola.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Salernitana (Ita) – Jenbach (Aut) , valido come amichevole pre stagionale, non sarà trasmessa in diretta televisiva o streaming, salvo possibili aggiornamenti sia su questo portale che sulle pagine sociale della società campana.