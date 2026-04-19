Salernitana-Picerno: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana-Picerno di Domenica 19 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

SALERNO – Domenica 19 aprile 2026 allo stadio Arechi di Salerno andrà in scena Salernitana-Picerno, gara valevole per la trentasettesima e penultima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione guidata da Serse Cosmi reduce dalla vittoria al fotofinish di Trapani (1-2) dopo due pesanti sconfitte consecutive. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Claudio De Luca imbattuti da tre partite e reduci dalla seconda vittoria conquistata in rimonta ai danni del Cosenza (3-1).

I granata, che hanno perso due delle ultime quattordici partite casalinghe con sei vittorie e altrettanti pareggi, puntano alla seconda vittoria consecutiva per sferrare l’assalto al terzo posto e salutare al meglio i propri tifosi nell’ultimo match disputato tra le mura amiche. I lucani, invece, che vengono dal blitz di Catania arrivato dopo tre sconfitte di fila, vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo dal grande prestigio per chiudere definitivamente il discorso salvezza con una giornata d’anticipo.

La sfida del girone d’andata, disputata lo scorso 13 dicembre 2025 al ‘Curcio’ di Picerno, si chiuse 2-1 in rimonta in favore della Salernitana con i gol di Ferrari e Longobardi dopo la rete di Pugliese. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Gianluca Renzi della sezione di Pesaro coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Rispoli di Locri. Quarto Ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Operatore al Football Video Support: Giuseppe Romaniello di Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SALERNITANA-PICERNO]

Le parole di Serse Cosmi

“Più che il successo in sé, è la maniera con cui siamo riusciti a ribaltare il risultato in Sicilia che è stata importante. La squadra ha reagito nel modo giusto creando quello che in altre occasioni non era stata in grado di fare. Quello che è stato fatto a Trapani deve spingere non tanto me ma la squadra a capire cosa bisogna fare per cercare di vincere le partite. Non ho visto mai la mia squadra messa male fisicamente. Se ripercorriamo le precedenti gare, anche quelle concluse non in maniera positiva, abbiamo sempre tenuto botta, non siamo mai crollati sotto quel punto di vista. Penso alla gara vinta col Latina in doppia inferiorità numerica e finanche a Potenza, dove fino al 90′ c’era equilibrio, tutto sommato. Ci tenevo che venisse rodato l’aspetto fisico, che ancora va ulteriormente migliorato. Il nostro obiettivo era ed è arrivare bene alle ultime di campionato che sono fondamentali, in quanto antipasti di playoff. Vanno giocate con la mentalità da playoff, di conseguenza la condizione fisica deve essere buona. Sono soddisfatto di come vedo i calciatori, poi più avanti ne recupereremo anche altri”.

I convocati della Salernitana

Portieri: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

Difensori: 18 Golemić, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

Centrocampisti: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 16 Haxhiu*, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;

Attaccanti: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – A difesa di Donnarumma ci saranno Matino, Arena e Golemic. Sulle corsie esterne agiranno Anastasio e Quirini con De Boer, Carriero e Gyabuaa in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Achik e Lescano.

QUI PICERNO – In porta Marcone con Bellodi, Bassoli e Del Fabro pronti a prendere posto nel pacchetto difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Gemignani e Cardoni con Franco, Bianchi e Djibril in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Abreu.

Le probabili formazioni di Salernitana-Picerno

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Arena, Golemic; Anastasio, de Boer, Carriero, Gyabuaa, Quirini; Achik, Lescano. Allenatore: Serse Cosmi.

PICERNO (3-5-2): Marcone; Bellodi, Bassoli, Del Fabro; Gemignani, Franco, Bianchi, Djibril, Cardoni; Esposito, Abreu. Allenatore: Claudio De Luca.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Salernitana-Picerno, gara valida per la trentasettesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva per gli abbonati a Now TV e Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.