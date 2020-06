Sampdoria – Bologna, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Parma: gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 28 giugno con calcio d’inizio alle ore 19.30

GENOVA – Tutto é pronto, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per l’avvio di Sampdoria – Bologna, gara valevole per la ventottesima giornata del Campionato di Serie A 2019-2020, la prima dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza Coronavirus. Fischio di inizio previsto per le ore 19.30. La partita sarà giocata rigorosamente in assenza di pubblico, in osservanza delle disposizioni dettate per contenere la diffusione del contagio. I padroni di casa provengono dalla sconfitta per 2-1 rimediata all’Olimpico contro la Roma, la seconda consecutiva dopo quella a San Siro contro l’Inter e in classifica sono sedicesimi con 26 punti. A quota 34 i felsinei, undicesimi, che nell’ultimo turno disputato hanno perso in casa contro la capolista Juventus. Le formazioni ufficiali saranno comunicate attorno alle ore 18.30.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Vieira, Ekdal, Depaoli, Linetty; La Gumina, Gabbiadini. A disposizione: Falcone, Augello, Chabot, Bonazzoli, Ramirez, Askildsen, Thorsby, Maroni, Leris, D’Amico, Yoshida, Bertolacci. Allenatore: Ranieri.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. A disposizione:Da Costa, Denswil, Bonini, Dominguez, Krejci, Corbo, Juwara, Cangiano, Schouten, Svanberg, Baldursson, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.