Sassuolo – Parma le formazioni ufficiali del match

REGGIO EMILIA – Oggi pomeriggio, domenica 16 febbraio, alle ore 15 andrà in scena Sassuolo – Parma, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal successo esterno contro la SPAL ed in classifica occupano la dodicesima posizione con 29 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra Ducale che viene dalla sconfitta casalinga contro la Lazio ed in classifica occupa l’ottavo posto, insieme a Cagliari e Milan, con 32 punti.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo – Parma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Magnanelli, Rogerio, Defrel, Peluso, Muldur, Raspadori, Haraslin, Magnani, Bourabia Allenatore: De Zerbi

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Siligardi. A disposizione: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Karamoh, Grassi, Laurini, Caprari, Sprocati, G.Pezzella.Allenatore: D’Aversa