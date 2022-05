La partita Sassuolo – Udinese del 7 maggio 2022 in diretta: gara sbloccata dalla squadra di Dionisi dopo 5 minuti, pareggio dei bianconeri poco dopo la mezz’ora della ripresa

REGGIO EMILIA – Sabato 7 maggio, alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Udinese, anticipo della trentottesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I neroverdi vengono dalla roboante sconfitta per 6-1 rimediata sul campo del Napoli e sono undicesimi con 46 punti, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte con sessanta gol fatti e sessantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta e perso quattro, siglando cinque reti e subendone dodici. Di fronte ci sono i friulani, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Inter e dodicesimi, a pari merito con il Bologna, a quota 43 punti, con un cammino di dieci vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte; cinquantaquattro gol fatti e altrettanti subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide dell’Udinese parla di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con undici reti siglate e sei subite. Sono diciassette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di sette vittorie del Sassuolo, sei pareggi e quattro affermazioni dell’Udinese. All’andata, lo scorso 7 novembre, finì 3-1 in favore della squadra bianconera.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO FINALE: SASSUOLO 1-1 udinese SECONDO TEMPO 49': fischio finale! Finisce 1-1 tra Sassuolo e Udinese: alla rete di Scamacca, risponde nel secondo tempo Nuytinck, con tante occasioni per entrambe le squadre in entrambi i parziali 46': salva tutto Silvestri! Grande occasione per il Sassuolo, che fa un altro giro dalla bandierina per la deviazione di alto livello del portiere avversario 45': quattro minuti di recupero in questo secondo tempo 44': calcio d'angolo per il Sassuolo, che vuol chiudere d'avanti 41': cambi per il Sassuolo: escono Muldur e Frattesi, entrano Tressoldi e Traore 40': si torna a giocare dopo l'ingresso dei medici per un giocatore dell'Udinese 37': occasione Udinese! Deulofeu inventa la giocata per Udogie, ma il suo tiro in corsa va a sbattere contro Consigli 35': spiazzato il Sassuolo, che prova a riprendere il match in mano 33': GOL DELL'UDINESE! Nuytinck segna la rete del pareggio, ma il guardalinee alza la bandierina. La posizione del giocatore dell'Udinese, tuttavia, era regolare e il Var corregge il punteggio 31': ennesimo calcio d'angolo per l'Udinese 28': rimane a terra per Becao per un problema al braccio, entra lo staff medico 25': occasione per l'Udinese, ma l'assistente alza la bandierina per fuorigioco del giocatore dei bianconeri 23': fallo di Soppy su Ferrari, è calcio di punizione per il Sassuolo nella propria zona di campo 22': si riparte dalla rimessa dal fondo di Silvestri 19': cambio anche per il Sassuolo: esce il marcatore del match, Scamacca, ed entra Defrel 16': c'è anche il terzo cambio: entra Soppy, esce Molina 15': primi cambi del match dell'Udinese: escono Pussetto e Perez, entrano Nuytinck e Nestorovski 13': fischiato fuorigioco di Raspadori, che aveva concretizzato benissimo la punizione dei neroverdi 12': rimane a terra un giocatore del Sassuolo, che ha conquistato un calcio di punizione interessante 10': occasione Sassuolo! Muldur mette in mezzo un pallone difficile, ma Scamacca non ci arriva di testa; si salva l'Udinese 7': ancora Sassuolo, ma il velo di Scamacca non viene intuito dai propri compagni 5': ritorna il Sassuolo in area di rigore, ma il cross di Henrique è troppo lungo per gli avversari 3': si fa rivedere in attacco il Sassuolo, ma Silvestri anticipa la giocata dell'avversario 1': nessun cambio durante l'intervallo, confermati i due ventidue titolari Fischio di rinizio! L'arbitro dà il via al secondo tempo tra Sassuolo e Udinese PRIMO TEMPO 45': non c'è recupero! Finisce il primo tempo tra Sassuolo e Udinese, con il vantaggio della formazione emiliana per 1-0, grazie alla rete dopo cinque minuti di Scamacca 44': l'arbitro riprende Molina, che è già ammonito e non può rischiare 42': ennesimo giro dalla bandierina per l'Udinese, che non ha ancora sfruttato queste occasioni da palla inattiva 39': doppio giallo nella mischia: ammoniti Becao e Ayhan 38': calcio di punizione per il Sassuolo 37': risponde subito Scamacca! Contropiede del Sassuolo che lancia ancora il centroavanti della formazione, ma il tiro è su Silvestri 35': occasione Udinese! La chance questa volta è di Becao, che si trova da solo in area di rigore, ma con una posizione del corpo scomposta non centra la porta 35': altro giro dalla bandierina, con un ottimo Scamacca a chiudure tutto 34': altro calcio d'angolo per l'Udinese 33': tiene il possesso il Sassuolo, più sterile possibile per evitare che l'Udinese possa ripartire in contrpiede 30': occasione Sassuolo! Trovato Berardi defilato in area di rigore, ma il suo tiro in porta viene deviato e sarà calcio d'angolo 29': chiude bene Udogie con una buona chiusura, l'Udinese riconquista il possesso del pallone 27': si fa rivedere in attacco il Sassuolo, sempre con Scamacca, ma non si concretizza nulla; si riparte da Silvestri 25': ancora calcio d'angolo per l'Udinese, che continua a costruire tanto, ma risultando meno pericolosa dell'avversaria 23': occasione Sassuolo! Si invola verso l'area di rigore Frattesi, ma concluso l'ultimo dribling, calcia alto il suo tentativo verso la porta 21': grande parata di Consigli, che salva ancora il Sassuolo dopo l'occasione dei primissimi secondi del match 20': calcio d'angolo per un'altra azione pericolosa sulla fascia, ma chiude tutto Muldur 19': occasione Udinese! Viene premiato il taglio centrale di Pereyra, tuttavia il suo tiro esce di pochissimo a lato del palo 17': calcio di punizione per il Sassuolo èer fallo a centrocampo 15': primo cartellino giallo del match, ammonito Molina 12': torna il possesso palla dell'Udinese, interrotto però dal fallo in attacco di un giocatore della squadra ospite 9': ancora Sassuolo con la ripartenza di Muldur, ma il tiro è centrale e anche poco potente 5': GOL DEL SASSUOLO! Dopo cinque minuti e dopo un bell'inizio dell'Udinese, a trovare la rete del vantaggio è Scamacca, su una bella intuizione di Raspadori. E' 1-0 per il Sassuolo 3': calcio di punizione per il Sassuolo 2': fallo in attacco di Becao su Berardi in area di rigore, è primo possesso palla del Sassuolo 1': subito impiegato Consigli! Prima chance per l'Udinese con l'inserimento di Deulofeu, ma il portiere del Sassuolo ferma tutto Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al match tra Sassuolo e Udinese Un caro saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti nel live di Sassuolo-Udinese, match della trantaseiesima giornata di campionato di Serie A! TABELLINO SASSUOLO: Consigli, Muldur (dal 41' st Tressoldi), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (dal 41' st Traore), Maxime Lopez; Matheus Henrique, Raspadori, Berardi; Scamacca (dal 19' st Defrel). A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches, Traoré, Tressoldi, Defrel. Allenatore: Dionisi UDINESE: Silvestri; Becao, Marì, Perez (dal 15' sy Nestorovski); Molina (16' st Soppy), Makengo, Walace, Pereyra (dal 29' st Samardzic), Udogie; Pussetto (dal 15' st Nuytinck), Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Nuytinck, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Soppy, Brandon. Allenatore: Cioffi Reti: 5' pt Scamacca (S); 33' st Nuytinck (U)

Ammonizioni: 15' pt Molina (U); 39' pt Becao (U); 39' pt Ayhan (S); 39' st Kyriakopoulos (S)

Recupero: nessun recuper nel primo tempo; quattro minuti nel secondo tempo LE FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

Formazioni ufficiali di Sassuolo – Udinese

Le dichiarazioni di Cioffi alla vigilia

“Indubbiamente la gara contro l’Inter ci ha lasciato amaro in bocca ma ci ha dato spunti per lavorare su cosa poteva essere fatto meglio. Ci aspetta una partita difficilissima perché il Sassuolo viene da un brutto scivolone, ma sicuramente ci faremo trovare pronti. Il Sassuolo non è lo stesso degli ultimi tre o cinque anni. Loro vengono da un percorso con un allenatore come De Zerbi che aveva la sua filosofia, Dionisi ne ha una simile ma è la sua con peculiarità tutte sue. Lo stesso vale per noi, siamo simili ma diversi. Mi aspetto due squadre che, per motivi diversi, vogliono vincere. Vogliamo andare lì per fare più punti possibili, a partire da Sassuolo, nelle ultime partite. Che sia uno o che siano tre ci vuole equilibrio non ci si può focalizzare soltanto su un aspetto anche se oggi è positivo e galvanizzante. Per fare punti ci vuole il più equilibrio possibile. Le insidie stanno nella qualità dei loro giocatori e nelle idee di gioco che Dionisi propone alla sua squadra. Sommate tutte insieme porteranno a trovarsi di fronte un squadra organizzata ed arrabbiata ma troveranno un avversario altrettanto motivato. Io credo nel gruppo. Si arrivano a raggiungere risultati grazie ai giocatori che giocano meno perché danno mentalità e pressione in allenamento durante la settimana. Sono quelli che quando conta tocca a loro. Succederà così per Nacho e Nesto che ho visto benissimo. Nacho ha risposto presente con i gol in diverse situazioni ed anche Ilija, con meno minuti, ha risposto presente con una grandissimi professionalità e atteggiamento. Sono convinto che entrambi faranno benissimo e faranno gol”.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare a Obiang, Harroui e Toljan e valutare le condizioni di Traoré. Probabile modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e con Muldur, Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos in posizione arretrata. A centrocampo Frattesi, Lopez e Matheus Henrique. Tridente offensivo formata da Berardi, Scamacca e Raspadori.

QUI UDINESE – Cioffi, che dovrà rinunciare all’infortunato Beto, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e difesa composta da Becao, Pablo Marì e Perez. In cabina di regia Walace con Makengo e Pereyra; sulle fasce Molina e Udogie. Coppia di attacco composta da Success e Deulofeu.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Udinese

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sassuolo – Udinese, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.