Schenk e Rogora dominano la prima tappa alla Climbing District di Milano

Alla Climbing District di Milano Rogora e Schenk vincono la prima tappa della Coppa Italia Lead 2026. Grande spettacolo e tracciature di alto livello

PERO – La stagione della Coppa Italia Lead 2026 si apre nel segno dello spettacolo alla Climbing District di Pero, storica sede lombarda che da dieci anni ospita competizioni nazionali FASI. Ben 108 atleti hanno affrontato vie tecniche e selettive, progettate dal capo tracciatore Stefan Scarperi insieme a Gabriele Moroni, Lorenzo Carasio e Alejandro Ventajas Serrano, con l’obiettivo di avvicinare il livello delle prove italiane agli standard internazionali.

Rogora imprendibile: è suo il primo oro della stagione

Tra le donne, la protagonista assoluta è stata Laura Rogora (Fiamme Oro). Già dominante nelle qualifiche, l’olimpionica ha confermato la sua superiorità in semifinale, unica a raggiungere il top. In finale ha superato con eleganza il passaggio che ha bloccato quattro avversarie alla presa 30+, spingendosi fino alla 45+ e conquistando il suo primo oro in Coppa Italia Lead, sorprendentemente assente finora dal suo palmarès. Argento a Claudia Ghisolfi e bronzo a Valentina Arnoldi, assegnati tramite spareggio sulla base dei risultati in semifinale.

Schenk conferma il titolo: finale da applausi

Tra gli uomini, dopo qualifiche equilibrate e una semifinale di altissimo livello, la scena è stata tutta per Filip Schenk (Fiamme Oro), campione italiano in carica. In finale l’altoatesino ha superato il lancio che ha fermato diversi avversari e ha proseguito fino alla presa 36, assicurandosi una vittoria netta e meritata. Secondo posto per Riccardo Vicentini, autore di una prova solida fino alla 30+, mentre il bronzo va a Giorgio Tomatis, che ha preceduto Matteo Reusa grazie al miglior piazzamento in semifinale.

Una tappa che lancia segnali chiari

A premiare gli atleti sono intervenuti il sindaco di Pero Antonino Abbate, l’assessore allo sport Germana Rossi, il DT delle Nazionali Davide Manzoni e il presidente FASI Lombardia Tullio Parravicini. Il debutto stagionale conferma un movimento in crescita: atleti preparati, tracciature impegnative e un pubblico caloroso. La Coppa Italia Lead ripartirà il 2 e 3 maggio a Varese, nel nuovo impianto Salewa Cube, per la seconda tappa del circuito.