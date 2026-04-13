Subbuteo, il ternano Marco Perotti trionfa al torneo WASPA di Grottaferrata

Il ternano Marco Perotti vince il torneo WASPA di Grottaferrata. Cinque gare, nessuna sconfitta e 14 gol segnati: è suo il trofeo

GROTTAFERRATA – Domenica 12 aprile 2026 si è disputato a Grottaferrata il torneo di Subbuteo tradizionale del circuito amatoriale internazionale WASPA, appuntamento organizzato dal Subbuteo Club Alba Roma sotto la direzione impeccabile di Luca Di Lullo. Una giornata intensa, che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e che ha incoronato il ternano Marco Perotti come vincitore assoluto.

Perotti, tesserato per il Subbuteo Club Terni 2014, ha dominato la competizione con un percorso quasi perfetto:

3–0 contro Poncetta

4–0 contro Galieti

3–0 contro Alfonsi

1–1 contro Di Lullo

4–1 nella finale contro D’Amico

Un ruolino di marcia che parla da sé: quattro vittorie, un pareggio, 14 gol fatti e solo 2 subiti.

Il podio finale ha visto Perotti al primo posto, seguito da Riccardo Galieti (SS Lazio TFC) e da Francesco D’Amico (Subbuteo Club Alba Roma).

Perotti non si fermerà qui: il 18 e 19 aprile sarà impegnato a Roma nei tornei FISCT con il Subbuteo Taranto, mentre maggio porterà altri appuntamenti nella Capitale, fino alla Coppa Italia di Subbuteo tradizionale a Castiglione della Pescaia. Il 13 giugno, invece, rappresenterà la Polisportiva Ternana nelle qualificazioni del campionato nazionale LND FIGC FISCT.

Una vittoria importante, che conferma l’ottimo momento del giocatore ternano e la sua solidità soprattutto nella disciplina del Subbuteo classico.