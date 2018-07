Serie A 2018/2019 – La Lega presenta il nuovo pallone

Si chiamerà Merlin il nuovo pallone con cui si giocherà il prossimo campionato di Serie A, tra otto giorni sarà varato il calendario.

ROMA – Tra otto giorni, sentenze permettendo, verrà ufficializzato il calendario del campionato di Serie A 2018/2019. Pochi minuti fa, invece, la Lega ha presentato il nuovo pallone con cui si giocherà la prossima stagione. Si chiama Merlin e, sul sito della Serie A, si legge che Nike per la prima volta ha integrato la tecnologia All Conditions Control (ACC) in un pallone da calcio per garantire un tocco e un controllo ottimali in tutte le condizioni atmosferiche e di campo. Il pallone da calcio Nike Merlin per la stagione 2018-2019 è caratterizzato da design avanzato, materiali e costruzione che lo rendono degno di essere il pallone ufficiale di Serie A, Premier League inglese e La Liga spagnola.

Nike ha creato un pallone con una superficie da colpire più ampia, riducendo la tradizionale struttura da 12 pannelli a solo quattro. Di conseguenza, il numero di cuciture è ridotto del 40%, sono stati eliminati i punti duri, la palla è aperta e si è creato un punto ideale più evidente. La palla è costruita con una camera d’aria in lattice (invece della gomma tradizionale) avvolta in materiali brevettati per favorire una pressione dell’aria più costante e mantenere la forma. I solchi incisi e gli inchiostri 3-D che si rialzano con l’asciugatura durante il processo di stampa (sono progettati per asciugarsi a livelli e posizioni che variano di millimetri) migliorano ulteriormente l’aerodinamica e la percezione della palla.

Nel nuovo pallone c’è una predominanza del bianco rispetto ai precedenti modelli, mentre il giallo e l’arancio servono a catturare l’attenzione dei giocatori e aiutarli a identificare rotazione, velocità e traiettoria il più rapidamente possibile.

Fonte foto: Sito ufficiale NIKE