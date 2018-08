Serie B 2018/2019 – Appello di La Russa a Giovanni Malagò

L’appello del vice-presidente del Senato al numero uno del CONI circa al questione ripescaggi nella serie cadetta.

ROMA – La questione dei ripescaggi in Serie B si è allargata a macchia d’olio tanto da coinvolgere tutte le istituzioni del calcio italiani. Situazione grottesca con la Lega B che, nella giornata di ieri, ha ufficializzato la data di presentazione del calendario con 19 squadre mentre la FIGC, secondo la Gazzetta dello Sport, non intende assecondare le richieste dei club della serie cadetta.

Sulla questione è intervenuto anche Ignazio La Russa, il quale si è rivolto direttamente al presidente del CONI Malagò con queste parole: “La vicenda del calendario della Serie B e dell’elenco delle squadre ammesse a parteciparvi appare sempre più una questione che esula dal rispetto delle regole e che è indifferente alle legittime aspettative delle società, anche dopo le inequivocabili affermazioni della Figc che il 3 agosto ha fissato in 22 il numero delle squadre. L’interessata speranza delle 19 squadre, che sperano di escludere ogni altra partecipante, è indifendibile giuridicamente e moralmente (ne trarrebbero un indebito vantaggio economico e sportivo). In tale contesto (…) non resta che fare appello al capo del Coni Giovanni Malagò, affinché con la sua riconosciuta autorevolezza e con l’equilibrio che lo ha sempre contraddistinto, imponga il rispetto delle norme e trovi una soluzione adeguata. Quel che è certo è che questo modo di procedere sta creando problemi giuridici, morali e, Dio non voglia, anche di ordine pubblico”.