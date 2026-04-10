Sinner in semifinale a Monte-Carlo: domani sfida a Zverev per un posto in finale

Jannik Sinner supera Auger-Aliassime 6-3 6-4 e raggiunge la terza semifinale a Monte-Carlo. Domani affronterà Zverev

MONTE-CARLO – Jannik Sinner continua a riscrivere la sua storia nel Principato. Il numero due del mondo approda per la terza volta in carriera alla semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo, superando con autorità il canadese Felix Auger-Aliassime in due set, 6-3 e 6-4, al termine di un’ora e mezza di grande solidità. Una vittoria netta, che conferma la crescita del campione azzurro anche sulla terra battuta.

Per Sinner si tratta della terza semifinale consecutiva nel torneo monegasco, dopo quelle raggiunte nel 2023 e nel 2024. Il successo su Auger-Aliassime, numero sette del ranking, allunga a cinque la serie di vittorie consecutive contro il canadese, ribaltando completamente il doppio ko incassato nel 2022.

Domani alle 13.30, Sinner troverà dall’altra parte della rete Alexander Zverev, numero tre del mondo, in un confronto che ormai è diventato un classico del circuito. L’azzurro guida gli scontri diretti per otto a quattro ed è reduce da sette vittorie consecutive contro il tedesco, tutte arrivate negli ultimi mesi tra Parigi Nanterre, Indian Wells e Miami. Sulla terra, però, l’ultimo precedente sorride a Zverev: proprio a Monte-Carlo, nei quarti del 2022, fu il tedesco a imporsi.