SuperLega e Serie A1 Tigotà: le dirette dell’11 e 12 aprile

Weekend di grande volley su VBTV: semifinali di SuperLega e Gara 1 della Finale Scudetto di Serie A1 Tigotà, con tutte le partite in diretta streaming

MILANO – Sarà un fine settimana ad alta intensità per gli appassionati di pallavolo italiana. La SuperLega Credem Banca entra nella fase decisiva delle semifinali Scudetto, mentre la Serie A1 Tigotà inaugura la Finale con Gara 1. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV (vb.tv), la piattaforma ufficiale di Volleyball World, disponibile su smart TV e dispositivi compatibili, con contenuti live, on demand, highlights e interviste esclusive.

Serie A1 Tigotà – Finale Scudetto e Playoff Challenge

La corsa al titolo femminile prende il via sabato 11 aprile alle 20:30, quando il Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano ospiterà la Numia Vero Volley Milano al Palaverde per Gara 1 della Finale Scudetto. Una sfida attesissima che apre una serie destinata a regalare spettacolo.

Domenica 12 aprile spazio ai Playoff Challenge, che mettono in palio un posto nella prossima CEV Challenge Cup. Alle 17:00 si giocherà Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Honda Cuneo Granda Volley, match che decreterà la sfidante di Reale Mutua Fenera Chieri in finale. Sempre alle 17:00, in campo anche Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze e Cbf Balducci Hr Macerata – Eurotek Laica Uyba.

SuperLega Credem Banca – Semifinali Scudetto

Le semifinali maschili entrano nel vivo con Gara 3, che potrebbe indirizzare in modo decisivo la corsa alla finale. Sabato 11 aprile, alle 18:00, il Pala Agsm AIM di Verona ospita Rana Verona – Cucine Lube Civitanova. Domenica 12 aprile, sempre alle 18:00, la Sir Susa Scai Perugia riceve la Gas Sales Bluenergy Piacenza al Pala Barton.

Intanto, dopo Gara 2 dei Quarti dei Play Off 5° posto, la Valsa Group Modena raggiunge Vero Volley Monza, Allianz Milano e Itas Trentino nelle semifinali, in programma dal 19 aprile.

Telecronache e programmazione

SuperLega – Playoff Scudetto

Sabato 11 aprile, ore 18:00 – Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova Telecronaca: Alberto Braioni

Domenica 12 aprile, ore 18:00 – Sir Susa Scai Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza Telecronaca: Diego Anselmi

Serie A1 Tigotà – Finale Scudetto Gara 1

Sabato 11 aprile, ore 20:30 – Imoco Conegliano vs Vero Volley Milano Telecronaca: Mirco Cavallin

Playoff Challenge – 12 aprile, ore 17:00

Vallefoglia vs Cuneo – Telecronaca: Enrico Tamanti

Chieri vs Firenze – Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana

Macerata vs Uyba – Telecronaca: Andrea Angeletti

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili su volleyballworld.com.