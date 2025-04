Siracusa-Vibonese 3-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siracusa-Vibonese di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D – Girone I

SIRACUSA – Domenica 27 aprile 2025 , alle ore 15:00 scendono in campo Siracusa – Vibonese per la giornata 33 del campionato Serie D – Girone I . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Siracusa ha avuto la meglio con il risultato di 0-1 grazie a una rete di Di Grazia al 18′ della ripresa . Sarà Mattia Maresca della sezione AIA di Napoli l’arbitro incaricato della direzione dell’incontro che si svolgerà allo stadio Nicola De Simone . Sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Di Meglio di Napoli e Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia . I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà la squadra di casa e ne quotano la vittoria a 1.28 mentre il pareggio è dato a 4.75 e la sconfitta a 9.00 .

Negli ultimi cinque match il Siracusa ha conseguito 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte realizzando 12 gol e subendone 2 . Reduce da sei successi consecutivi tiene la vetta della classifica con un punto di vantaggio sulla Reggina in virtù dei 23 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle 30 giocate . Rappresenta uno degli ultimi ostacoli sulla strada della promozione diretta . Nell’ultima giornata ha liquidato per 3-0 in casa il Paternò . Per l’occasione la società ha lanciato un’offerta di maglia e bandiera ufficiali nello store ufficiale e nello stadio .

La Vibonese ha conseguito invece 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 5 . La vittoria nello scorso turno contro l’Enna oltre a fornire una buona reazione dopo 2 ko consecutivi ha consentito di blindare la zona playoff .

Sguardo all’attuale classifica di Serie D – Girone I dove guida il Siracusa con 72 , in seconda posizione c’è la squadra Reggina con 71 e Scafatese con 59 quindi Sambiase 53, Vibonese 49 e Nissa 43 .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SIRACUSA-VIBONESE]

SIRACUSA:. A disposizione:



VIBONESE:. A disposizione:



Reti: al 21' pt Candiano M. (Siracusa) , al 45'+3 pt Limonelli C. (Siracusa) , al 45'+5 pt Maggio D. (Siracusa) .

al 21' pt Candiano M. (Siracusa) , al 45'+3 pt Limonelli C. (Siracusa) , al 45'+5 pt Maggio D. (Siracusa) .

Le formazioni ufficiali di Siracusa-Vibonese

SIRACUSA: Iovino; Puzone, Suhs, Acquadro, Maggio, Di Grazia, Candiano, Alma, Limonelli, Bonacchi, Pistolesi.A disposizione: Lumia, Longo, Russotto, Convitto, Falla, Palermo, Fontanelli, Di Paolo, Sarao. Allenatore: Marco Turati.

VIBONESE: Bolzon; Castillo, Capone, Germinio, Nunziante, Favo, Atteo, Cardinale, Alagna, Terranova, Napolitano. A disposizione: Bifulco, Tarantino, Squillace, Checa, Capone, Cosmano, Giunta, Aronica, Milazzo, Simonelli, Berardi, Palumbo. Allenatore: Michele Facciolo

I convocati della Vibonese

Portieri: Bolzon, Bifulco.

Difensori: Tarantino, Squillace, Checa, Capone, Germinio, Nunziante, Cosmano.

Centrocampisti: Atteo, Favo, Giunta, Aronica, Cardinale, Castillo, Milazzo.

Attaccanti: Simonelli, Berardi, Terranova, Napolitano, Alagna, Palumbo.

Probabili formazioni

SIRACUSA: Iovino; Puzone, Baldan, Suhs, Acquadro, Maggio, Di Grazia, Candiano, Alma, Limonelli, Pistolesi. Allenatore: Marco Turati

VIBONESE: Bifulco, Castillo, Capone, Germinio, Squillace, Atteo, Favo, Cardinale, Napolitano, Alagna, Terranova. Allenatore: Michele Facciolo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Siracusa – Vibonese , valida per la giornata 33 del campionato Serie D – Girone I , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Vivo Azzurro TV . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 15:00 troverete la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori.