Sorteggio Europa League in diretta: i sedicesimi di finale in tempo reale

Diretta del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League: presentazione e racconto in diretta della cerimonia che andrà in scena a Nyon alle ore 13

NYON – Lunedì 16 dicembre alle ore 13 andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale della Europa League 2019/2020. Due le squadre italiane che rappresenteranno il nostro Paese a cominciare dall’Inter, retrocessa dalla Champions League dopo aver perso in casa contro il Barcellona. Un’eliminazione dura da digerire per la squadra di Conte che sarà testa di serie in questo sorteggio. La seconda squadra italiana è la Roma che ha chiuso al secondo posto il Gruppo J dopo aver pareggiato in casa, giovedì, scorso contro il Wolfsberger. Nulla da fare per la Lazio che è stata eliminata dopo aver perso quattro partite su sei nel Gruppo E. Tante le pretendenti al titolo, andranno in scena delle sfide appassionanti. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio di Nyon.

Il sorteggio in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 16 dicembre alle ore 13 al via la diretta del sorteggio.

Le squadre partecipanti al sorteggio

TESTE DI SERIE

Ajax (NED)*

Arsenal (ENG)

Basel (SUI)

Benfica (POR)*

Braga (POR)

Celtic (SCO)

Espanyol (ESP)

Gent (BEL)

Internazionale Milano (ITA)*

İstanbul Başakşehir (TUR)

LASK (AUT)

Malmö (SWE)

Manchester United (ENG)

Porto (POR)

Salzburg (AUT)*

Sevilla (ESP)

NON TESTE DI SERIE

APOEL (CYP)

AZ Alkmaar (NED)

Bayer Leverkusen (GER)*

CFR Cluj (ROU)

Club Brugge (BEL)*

Copenhagen (DEN)

Eintracht Frankfurt (GER)

Getafe (ESP)

Ludogorets (BUL)

Olympiacos (GRE)*

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)*

Sporting CP (POR)

Wolfsburg (GER)

Wolves (ENG)

Le date della Europa League 2019/2020

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium

Dove vedere il sorteggio in TV e in streaming

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma alle ore 13 a Nyon, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.