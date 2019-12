Posticipo in A con le due squadre che inseguono un posto a ridosso delle capoliste Juventus e Inter. Si gioca anche in B e nella Premier League

Lunedì 16 dicembre all’insegna dei posticipi in Europa. In primo piano il campionato italiano di A e B con Cagliari – Lazio e Trapani – Pisa. Altra notte magica per la squadra sarda che sogna di agganciare i laziali in terza posizione. Non da meno gli avversari che con i tre punti di porterebbero ad appena tre lunghezze dalla coppia di vetta Juventus – Inter. Nel programma odierno ci sarà spazio anche per la Premier League e altri campionati minori. Prima di sfogliare tutti i risultati del giorno selezionati e aggiornati in tempo reale vediamo gli incontri che si sono conclusi.

Partiamo dal Venezuela con il successo di Caracas sull’Estudiantes dopo i calci di rigore. 1-1 il punteggio al termine dei tempi regolamentari grazie alle reti di Meza e Arrieta. Decisivi gli errori dal dischetto per Linarez e Araque. La squadra del Caracas conquista così lo scudetto. In Bolivia finisce 2-2 tra Oriente Petrolero e Nacional Potosi mentre in Giamaica l’Arentt Gardens supera fuori casa 2-1 l’Harbour View. In Nicaragua 1-0 del Managua FC contro l’Esteli mentre nell’I-League in India vince il Minerva 1-0 contro l’Indian Arrows.

Algeria > Ligue 1 2019/2020



15:00



AS Aïn M'lila - CS Constantine

NC Magra - US Biskra

CA Bordj Bou Arreridj - JS Kabylie

NA Hussein Dey - Paradou AC



17:00



JS Saoura - USM Bel Abbes

MC Oran - ASO Chlef



18:45 USM Alger - CR Bélouizdad



Azerbaijan > Kubok 2019/2020 > Quarti di finale



15:00 Neftçi PFK - Sumgayit FK



17:00 Qarabağ FK - Keşlə FK



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



00:30 Oriente Petrolero - Nacional Potosí 2-2



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 APOEL Nikosia - Ethnikos Achna



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 FC Copenaghen - Odense BK



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



15:00 Al Wahda - Al Khaleej



17:30 Shabab Al Ahli Club - Al Wasl



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Tanta - El-Entag El-Harby 0-0 *



16:00



Al-Mokawloon - Wadi Degla FC

Misr lel-Maqasah SC - Ittihad El-Iskandary



18:30 Tala'ea El-Gaish SC - Zamalek



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



00:00 Alianza - Sonsonate FC 4-1



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:45 EA Guingamp - ESTAC Troyes



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



20:30 SV Darmstadt 98 - Stoccarda



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Europa Point FC - College 1975 FC



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 Chania Kissamikos - Levadiakos



Indonesia > Liga 1 2019



09:30



Persipura Jayapura - PS Barito Putera 1-0

Arema Cronus FC - Bali United 3-2



12:30



Bhayangkara FC - Kalteng Putra FC 0-0 *

TIRA-Persikabo - Persela Lamongan 1-0 *

Persib Bandung - Badak Lampung FC 0-0 *



Inghilterra > Premier League 2019/2020



20:45 Crystal Palace - Brighton & Hove Albion



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 2. Giornata



20:30 Boston United - Rochdale AFC



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00



Derby County U23 - Southampton FC U23

Everton FC U23 - Wolverhampton Wanderers U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



13:00 West Ham United U23 - Newcastle United U23



20:00



Aston Villa U23 - Swansea City U23

Reading FC U23 - Manchester United U23

Stoke City U23 - Middlesbrough FC U23

West Bromwich Albion U23 - Fulham FC U23



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Hapoel Be'er Sheva - Beitar Jerusalem



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Cagliari - Lazio



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Trapani - Pisa



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



21:00 Reggiana - Calcio Padova



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00 CD Aves - Portimonense SC



Romania > Liga 1 2019/2020



19:00 CFR Cluj - Astra Giurgiu



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00



İstanbul Başakşehir F.K. - Atiker Konyaspor

Trabzonspor - Denizlispor



Venezuela > Primera División 2019 Serie Final > Finale



00:00 Caracas FC - Estudiantes de Mérida 4-3 dr