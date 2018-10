SPAL – Inter: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

FERRARA – Questa sera alle ore 20.30 si giocherà SPAL – Inter, posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Un saluto a tutti i lettori di Calciomagazine, sia pronti a seguire il posticipo della settima giornata, SPAL - INTER. Disponibili di seguito le formazioni, dalle 20:30 seguiremo in diretta la webcronaca del match. TABELLINO: SPAL (4-4-2): Gomis; Cionek, Djourou, Felipe, Fares; Lazzari, Valoti, Schiattarella, Missiroli; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic, Thiam, Vicari, Bonifazi, Dickmann, Everton Luiz, Vitale, Valdifiori, Costa, Moncini, Paloschi, Floccari. Allenatore: Semplici. INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Keita Baldé, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Candreva, Politano, Martinez. Allenatore: Spalletti. Reti: Ammonizioni: Recupero:

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine estense che non sta attraversando un grande momento di forma: tre sconfitte consecutive per la squadra di Semplici che, nell’ultimo turno, ha perso in casa della Sampdoria. In classifica gli emiliani occupano la tredicesima posizione con 9 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i nerazzurri che stanno vivendo un ottimo momento come dimostrano le cinque vittorie nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League. Nell’ultimo turno è arrivato il successo casalingo col Cagliari per la squadra di Spalletti che occupa la terza posizione, insieme a Sassuolo e Fiorentina, con 13 punti.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe cambiare poco rispetto all’undici che è sceso in campo contro la Sampdoria: 3-5-2 con Gomis in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia con Valoti e Missiroli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Antenucci. e Petagna.

QUI INTER – Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Vrsaljko e Asamoah sulle fasce mentre al centro Skriniar e Miranda. A centrocampo Vecino e Gagliardini in regia mentre davanti spazio a Candreva, Nainggolan e Keita a supporto di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara fra SPAL e Inter sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite). Match in streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone Telecronaca: Riccardo Trevisani-Daniele Adani.

Le probabili formazioni di SPAL – Inter

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. A disposizione: Milinkovic, Thiam, Simis, Bonifazi, Djourou, Dickmann, Fares, Valdifiori, Valoti, Floccari, Antenucci. Allenatore: Semplici.

INTER (4-2-3-1): Handanović; Vrsaljko, Škriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Vecino; Candreva, Nainggolan, Keita; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, De Vrij, Ranocchia, Joao Mario, Politano, Candreva, L. Martinez, Borja Valero. Allenatore: Spalletti.

STADIO: Paolo Mazza