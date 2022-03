La partita Spezia – Cagliari del 12 marzo 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2021/2022

LA SPEZIA – Sabato 12 marzo, alle ore 15, allo Stadio “Alberto Picco”, lo Spezia di Thiago Motta affronta il Cagliari di Mazzarri nello scontro salvezza valido per la ventinovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Gli Aquilotti vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Juventus e sono quindicesimi, a pari merito con la Sampdoria e con quattro lunghezze di vantaggio sul Venezia quartultimo, che però ha una partita da recuperare, a quota 26, con un cammino di sette partite vinte, cinque pareggiate e sedici perse con ventotto reti realizzate e cinquanta incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una pareggio e quattro sconfitte con quattro gol fatti e otto subiti. Il Cagliari, invece, nel turno precedente ha perso in casa per 0-3 contro la Lazio ed é diciassettesimo con 25 punti, e con un cammino di cinque partite vinte, dieci pareggiate e tredici perse con ventotto reti realizzate e cinquantuno incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con sei gol fatti e sette subiti. Sono diciassette i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di otto vittorie dello Spezia, cinque pareggi e tre affermazioni del Cagliari. All’andata, lo scorso 23 agosto, finì 2-2.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATI IN DIRETTA: SPEZIA - CAGLIARI Sabato 12 marzo alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà l’arbitro internazionale Daniele Orsato di Schio a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Prenna di Molfetta e Pietro Dei Giudici di Latina. Quarto ufficiale Matteo Gariglio di Pinerolo. Al Var Massimiliano Irrati di Pistoia, assistente Var Luca Zufferli di Udine.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Thiago Motta dovrà fare a meno degli indisponibili Leo Sena. Dovrebbe mandare in campo la squadra con un modulo 4-3-3 con Provedel in porta e difesa composta da Amien, Erlic, Nikolau e Reca. A centrocampo Maggiore, Kiwior e Bastoni. Tridente offensivo composto da Verde, Manaj e Gyasi.

QUI CAGLIARI – Mazzarri dovrà rinunciare ancora a Rog, Strootman e Walukiewicz e valutare le condizioni di Ceter e Nandez. Probabile il consueto modulo 3-5-2, con Cragno tra i pali e con Lovato, Goldaniga e Carboni a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Marin con Grassi e Deiola; sulle corsie Bellanova e Dalbert. Davanti Pereiro e Joao Pedro.

Le probabili formazioni di Spezia – Cagliari

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Spezia – Roma, valido per la ventinovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.