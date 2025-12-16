Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 15° giornata

Tre giornate di squalifica per Nardin della Roma, una per Calame, Pacia e Pehlivanov del Lecce, Zaia del Torino, Grandu del Cagliari
MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 dicembre
2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- NARDIN Federico (Roma): per avere, al termine della gara, dopo avere raggiunto,
correndo con atteggiamento minaccioso, i calciatori della squadra avversaria che
stavano esultando sotto la propria curva, cercato di colpire gli stessi generando una
colluttazione e momenti di tensione.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CALAME LONGJEAN Marouane (Lecce): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in
campo.
- ZAIA Edoardo (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- GRANDU Nicola (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PACIA Fabiano (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
- PEHLIVANOV Cristian Nikola (Lecce): per comportamento non regolamentare in
campo; già diffidato (Quinta sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
AMENDOLA Catello (Sassuolo)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- MILIA Nicolò (Juventus)
- MUÑOZ LOPEZ Cristobal (Lazio)
- PERERA Nirash Raffaello (Milan)
SECONDA SANZIONE
- COLONNESE Lorenzo (Monza)
- MENCARAGLIA Filippo (Atalanta)
- ROMANO Alessandro Gianni (Roma)
- RUIZ DE VALDIVIA MARTINEZ Gerard (Atalanta)
PRIMA SANZIONE
- CAMARA Henry Naby Junior (Atalanta)
- CASADEI Tommaso (Cesena)
- COGONI Andrea (Cagliari)
- DROBNIC Dominik (Parma)
- KONE Mevale (Fiorentina)
- LONTANI Simone (Milan)
- SABONE KOMESSE Josias (Torino)
- SMERALDI Andrea (Napoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BALDO Nicolò (Atalanta)
- BORDON Ricardo (Lazio)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- ALMAVIVA Mattia (Roma)
- MENDOLIA Mattia (Genoa)
SECONDA SANZIONE
- CASSIN Marco (Cremonese)
- KURTI Adi (Hellas Verona)
- LOTTICI TESSADRI Simone (Cremonese)
- MONTANO Tommaso (Lazio)
- OBLEAC Matteo (Frosinone)
PRIMA SANZIONE
- EVANGELISTA Carlo (Fiorentina)
b) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- SCALISI Pierfrancesco (Lazio): per avere, al 50° del secondo tempo, benché
interpellato dal direttore di gara, non indicato allo stesso chi tra i componenti della
propria panchina aveva intenzionalmente lanciato un pallone sul terreno di giuoco
recando disturbo alla fase di giuoco.
AMMONITI
SECONDA SANZIONE
- RENNA Giovanni (Milan)
c) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- NEGRINI Flavio (Atalanta): per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto una critica
irrispettosa al Direttore di gara.