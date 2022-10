Squalificati in Primavera Tim Cup 2022/2023 dopo i 32esimi di finale

Una giornata di squalifica per Coulibaly Souleymane del Vicenza, Perrone della Salernitana, Borsato del Vicenza, Boudri del Venezia e Scognamiglio della Salernitana

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 ottobre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

COULIBALY Souleymane (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PERRONE Mario (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BORSATO Davide (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BOUDRI Amin (Venezia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCOGNAMIGLIO Ciro (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIANCOTTI Antonio (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

FOGLIATA Riccardo (Brescia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ALESSIO Filippo (L.R. Vicenza)

ALVES RODRIGUES James (Venezia)

AMORE Jordan Pio (Pescara)

BANDAOGO Adams Fadiyl (Parma)

BARBIERI Alessandro (L.R. Vicenza)

BELGIOVINE Daniele (Cosenza)

BELLOTTI Emiliano (Virtus Entella)

BIGONZONI DEL GIOV Michele (Lazio)

BONAZZA Lorenzo (Brescia)

BORGHESAN Luca (Cremonese)

BRUGARELLO Mattia (Monza)

BYNOE Jafar Howard (Bologna)

CARRETTUCCI Filippo (Cittadella)

CASCIANO Emmanuel (Pescara)

COCETTA Niccolo (Udinese)

COMPAORE Fatahou (Brescia)

CUCCINIELLO Francesco Pio (Virtus Entella)

DAKA Dario (Lecce)

FERRIERI Simone (Frosinone)

FLORIANI MUSSOLINI Romano (Lazio)

GARZIA Matteo (Spezia)

GHIO Umberto (Virtus Entella)

GOMEZ MARQUEZ Jose Antonio (Hellas Verona)

HAJ MOHAMED Anas (Parma)

IMPUTATO Antonio (Spal)

LODOVICI Riccardo (Pescara)

MARINACCI Valerio (Lazio)

NICOLETTI Alessio (Salernitana)

NORDSTROM Elias (Pisa)

ORTELLI Mattia (Cremonese)

PASSARELLI Domenico (Reggina)

PAURA Mario (Reggina)

PENGUE Raffaele (Benevento)

PONTILLO Pasquale (Napoli)

RAIMONDO Antonio (Bologna)

RICCI Pietro (Cremonese)

RUCI Orgito (Genoa)

VENTURA Umberto (Cremonese)

VERGANI Gabriele (Monza)

ZUCCO Emanuele (Reggina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CALVANI Simone (Genoa)

DI TOMMASO Leonardo (Lazio)

GOZZO Luca (Frosinone)

IOVINO Fedele (Cosenza)

MAGRI Sebastiano (Reggina)

MENEGHINI Filippo (Spal)

NAPOLITANO Luca (Lazio)

ORLANDO Andrea (Monza)

PARLATO Mattia (L.R. Vicenza)

PERULLI Antonio (Salernitana)

PRISCO Antonio (Benevento)

VERZA Nicolo (Spal)

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CECCARELLI Giovanni (Cesena): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto ad un componente della panchina avversaria un epiteto offensivo.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

MEMUSHAJ Ledian (Pescara)

PERGOLIZZI Rosario (Ascoli)

c) DIRIGENTI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

PANTANELLA Tommaso (Frosinone)

d) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAPURRO Andrea (Genoa): per essere, al 10° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA