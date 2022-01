Una giornata di squalifica per Carboni e Pavoletti del Cagliari, Cataldi della Lazio, Maggiore dello Spezia, Ranieri della Salernitana e Soumaro del Bologna

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori della Società Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Genoa a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara di circa tre minuti sia l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARBONI Andrea (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGGIORE Giulio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RANIERI Luca (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOUMAORO Bakary Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

BANDINELLI Filippo (Empoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

FERRARI Gianmarco (Sassuolo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio)

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

GYASI Emmanuel (Spezia)

MANCINI Gianluca (Roma)

SESTA SANZIONE

CALHANOGLU Hakan (Internazionale)

CECCHERINI Federico (Hellas Verona)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

STURARO Stefano (Genoa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

ISMAJLI Ardian (Empoli)

LUKIC Sasa (Torino)

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Torino)

THEATE Arthur Nicolas (Bologna)

TERZA SANZIONE

BASTONI Simone (Spezia)

CALAFIORI Riccardo (Genoa)

CRNIGOJ Domen (Venezia)

GABBIA Matteo (Milan)

KALINIC Nikola (Hellas Verona)

KIWIOR Jakub Piotr (Spezia)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)

SOPPY Beanou Junior Brandon (Udinese)

TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

AFENA-GYAN Felix Ohene (Roma)

ALTARE Giorgio (Cagliari)

DE PAOLI Fabio (Hellas Verona)

HENDERSON Liam (Empoli)

KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye (Milan)

PORTANOVA Manolo (Genoa)

PROVEDEL Ivan (Spezia)

RAMOS DE OLIVEIRA Arthur Henrique (Juventus)

ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese)

PRIMA SANZIONE

BAJRAMI Nedim (Empoli)

BINKS Luis (Bologna)

CUISANCE Michael Bruno Dominique (Venezia)

FIAMOZZI Riccardo (Empoli)

OKEREKE Chidozie David (Venezia)

RELVAS GONCALVES PEREIRA DE OLIVEIRA Sergio Miguel (Roma)

SCHIAVONE Andrea (Salernitana)

ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Cagliari)

SECONDA SANZIONE

LAZZARI Manuel (Lazio)

PRIMA SANZIONE

MONTIPO’ Lorenzo (Hellas Verona)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BECCACCIOLI Simone (Napoli): per avere, al 39° del secondo tempo, quale componente della panchina aggiuntiva, lanciato in campo un pallone al fine di ritardare la ripresa del giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

CIOFFI Gabriele (Udinese)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.