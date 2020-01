Due giornate a Balotelli, una giornata per Bani, Chabot, Aina, Candreva, Cassata, Dalbert, Pisacane, Rincon, Sansone e Zaccagni

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza; e per responsabilità oggettiva per l’esposizione di uno striscione insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

BALOTELLI BARWUAH Mario (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’Arbitro un’espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CHABOT Julian (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AINA Temitayo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANDREVA Antonio (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASSATA Francesco (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PISACANE Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANSONE Nicola Domenico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CONTI Andrea (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BENNACER Ismael (Milan)

ROMERO Cristian (Genoa)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

PELLEGRINI Luca (Cagliari)

SETTIMA SANZIONE

AMRABAT Sofyan (Hellas Verona)

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari)

TOLJAN Jeremy Isaiah R (Sassuolo)

VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria)

SESTA SANZIONE

KURTIC Jasmin (Parma)

TONALI Sandro (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

POLI Andrea (Bologna)

TORREGROSSA Ernesto (Brescia)

VALOTI Mattia (Spal)

VERETOUT Jordan Marcel G (Roma)

VICARI Francesco (Spal)

TERZA SANZIONE

DZEKO Edin (Roma)

IONITA Artur (Cagliari)

MBAYE Ibrahima (Bologna)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

SCHOUTEN Jerdy (Bologna)

SECONDA SANZIONE

DI FRANCESCO Federico (Spal)

HYSAJ Elseid (Napoli)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Sassuolo)

MECCARIELLO Biagio (Lecce)

NDOJ Emanuele (Brescia)

SEMA Ken Nlata (Udinese)

VALERO IGLESIAS Borja (Internazionale)

VERDI Simone (Torino)

PRIMA SANZIONE

ADEKANYE Omobolaji (Lazio)

DEMME Diego (Napoli)

DJIDJI Levy Koffi (Torino)

DONATI Giulio (Lecce)

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

COLLEY Omar (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

CASTILLEJO AZUAGA Samuel (Milan)

LOPEZ SABATA Pau (Roma)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

BANGSBO Jens (Atalanta): per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva e arrivando al limite dell’area tecnica della squadra avversaria, contestato con veemenza una decisione degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

GRITTI Tullio Gaetano (Atalanta): per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva e arrivando al limite dell’area tecnica della squadra avversaria, contestato con veemenza una decisione degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

JURIC Ivan (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

IACHINI Giuseppe (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

PIOLI Stefano (Milan)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.