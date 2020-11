Strasburgo – Marsiglia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Strasburgo – Marsiglia del 6 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata di Ligue 1

STRASBURGO – Stasera, venerdì 6 novembre, allo Stadio della Meinau, si giocherà Strasburgo – Marsiglia, anticipo della decima giornata del massimo campionato francese; calcio di inizio previsto per le ore 21.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla sconfitta per 1-2 rimediata in trasferta sul campo del Reims e in classifica sono penultimi con 6 punti. A quota 15, quinto e reduce dalla vittoria di misura in casa del Lorient; in Champions League in settimana hanno perso per 3-0 sul campo del Porto, dopo che già erano stati battuti con lo stesso risultato, tra le mura amiche, dal Manchester City. La gara si disputerà a porte chiuse in osservanza della normativa contenente le disposizioni anti-Covid.

QUI STRASBURGO – Lo Strasburgo potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Kawashima in porta e retroguardia formata da Mitrovic, Koné e Simakan. Centrocampo formato dalla coppia centrale Prcic-Sissoko mentre Lala e Carol saranno sulle fasce laterali. Sulla trequarti Thomasson, di supporto alla coppia di attacco formata da Ajorque e Diallo.

QUI MARSIGLIA – Probabile modulo 4-2-3-1 per il Marsiglia con Mandanda in porta e retroguardia formata al centro da Gonzalez e Caleta-Car e ai lati da Sakai e Amavi. In mezzo al campo Kamara e Rongier. Sulla trequarti Payet; davanti Thauvin e Benedetto.

Dove vederla in TV e in streaming

Le probabili formazioni di Strasburgo – Marsiglia

STRASBURGO (3-4-1-2): Kawashima; Mitrovic, Koné, Simakan; Lala, Prcic, Sissoko, Carole; Thomasson; Ajorque, Diallo.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi; Kamara, Rongier; Payet, Sanson, Thauvin; Benedetto.

STADIO: Stadio della Meinau