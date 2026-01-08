SuperLega e A1 Tigotà: weekend di dirette il 10 e 11 gennaio 2026

SuperLega e Serie A1 Tigotà tornano nel weekend con un ricco programma di partite in diretta su VBTV. In campo le big del volley italiano
MILANO – La SuperLega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà tornano protagoniste nel weekend con un calendario fitto di incontri che promettono spettacolo, equilibrio e grande intensità agonistica. Le classifiche provvisorie, nelle prime settimane del nuovo anno, confermano un campionato apertissimo: in A1 guida la Prosecco Doc Imoco Conegliano, tallonata a due punti da Savino Del Bene Scandicci, mentre in SuperLega Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino condividono la vetta, con Rana Verona a un solo punto di distanza.
Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, accessibile su un numero record di smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. Gli abbonati potranno seguire gli incontri live e on demand, con highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.
Serie A1 Tigotà: il programma del weekend
La 6ª giornata di ritorno si apre sabato 10 gennaio alle 20:30 con Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Cbf Balducci Hr Macerata.
Domenica 11 gennaio il programma entra nel vivo:
- 16:00 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc Imoco Conegliano
- 17:00 – Eurotek Laica Uyba vs Savino Del Bene Scandicci
- 17:00 (VBTV) – Numia Vero Volley Milano vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia
- 17:00 – Il Bisonte Firenze vs Honda Cuneo Granda Volley
- 17:00 – Bergamo vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia
Il programma completo è disponibile su volleyballworld.com.
SuperLega Credem Banca
Sabato 10 gennaio
MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Yuasa Battery Grottazzolina
In diretta dal Palasport di Cuneo ore 18:30
Telecronaca: Fabio Gerbino e Marco Dutto
Domenica 11 gennaio
Itas Trentino – Rana Verona
In diretta dalla BTS Arena di Trento ore 17:00
Telecronaca: Cristiana Chiarani
Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena
In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 18:00
Telecronaca: Diego Anselmi
Cucine Lube Civitanova – Sonepar Padova
In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 18:00
Telecronaca: Gianluca Pascucci
In esclusiva su VBTV
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza
In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza ore 18:00
Telecronaca: Piero Giannico E Giuseppe De Biasi
Allianz Milano – Cisterna Volley
In diretta dall’Allianz Cloud (Palalido) di Milano ore 18:00
Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni
In esclusiva su VBTV
Serie A1 Tigotà
Sabato 10 gennaio
Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Cbf Balducci Hr Macerata
In diretta dal Palasport di Cervia ore 20:30
Telecronaca: Mauro Mancini, Laura Melandri
Domenica 11 dicembre
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano
In diretta dal Pala Gianni Asti di Torino ore 16:00
Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana
Eurotek Laica Uyba – Savino Del Bene Scandicci
In diretta dall’E-Work Arena di Busto Arsizio ore 17:00
Telecronaca: Mattia Andriolo, Mario Graziani
Numia Vero Volley Milano- Bartoccini-Mc Restauri Perugia
In diretta dall’Opiquad Arena di Monza ore 17:00
Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio
In esclusiva su VBTV
Il Bisonte Firenze – Honda Cuneo Granda Volley
In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 17:00
Telecronaca: Stefano Del Corona
In esclusiva su VBTV
Bergamo – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
In diretta dal Pala Facchetti di Treviglioe ore 17:00
Telecronaca: Salvo Aiello
In esclusiva su VBTV