SuperLega e A1 Tigotà: weekend di dirette il 10 e 11 gennaio 2026

SuperLega e Serie A1 Tigotà tornano nel weekend con un ricco programma di partite in diretta su VBTV. In campo le big del volley italiano

MILANO – La SuperLega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà tornano protagoniste nel weekend con un calendario fitto di incontri che promettono spettacolo, equilibrio e grande intensità agonistica. Le classifiche provvisorie, nelle prime settimane del nuovo anno, confermano un campionato apertissimo: in A1 guida la Prosecco Doc Imoco Conegliano, tallonata a due punti da Savino Del Bene Scandicci, mentre in SuperLega Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino condividono la vetta, con Rana Verona a un solo punto di distanza.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, accessibile su un numero record di smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. Gli abbonati potranno seguire gli incontri live e on demand, con highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.

Serie A1 Tigotà: il programma del weekend

La 6ª giornata di ritorno si apre sabato 10 gennaio alle 20:30 con Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Cbf Balducci Hr Macerata.

Domenica 11 gennaio il programma entra nel vivo:

16:00 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc Imoco Conegliano

– Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 17:00 – Eurotek Laica Uyba vs Savino Del Bene Scandicci

– Eurotek Laica Uyba vs Savino Del Bene Scandicci 17:00 (VBTV) – Numia Vero Volley Milano vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia

– Numia Vero Volley Milano vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 17:00 – Il Bisonte Firenze vs Honda Cuneo Granda Volley

– Il Bisonte Firenze vs Honda Cuneo Granda Volley 17:00 – Bergamo vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

Il programma completo è disponibile su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca

Sabato 10 gennaio

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Yuasa Battery Grottazzolina

In diretta dal Palasport di Cuneo ore 18:30

Telecronaca: Fabio Gerbino e Marco Dutto

Domenica 11 gennaio

Itas Trentino – Rana Verona

In diretta dalla BTS Arena di Trento ore 17:00

Telecronaca: Cristiana Chiarani

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 18:00

Telecronaca: Diego Anselmi

Cucine Lube Civitanova – Sonepar Padova

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 18:00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

In esclusiva su VBTV

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza ore 18:00

Telecronaca: Piero Giannico E Giuseppe De Biasi

Allianz Milano – Cisterna Volley

In diretta dall’Allianz Cloud (Palalido) di Milano ore 18:00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

In esclusiva su VBTV

Serie A1 Tigotà

Sabato 10 gennaio

Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Cbf Balducci Hr Macerata

In diretta dal Palasport di Cervia ore 20:30

Telecronaca: Mauro Mancini, Laura Melandri

Domenica 11 dicembre

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

In diretta dal Pala Gianni Asti di Torino ore 16:00

Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana

Eurotek Laica Uyba – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dall’E-Work Arena di Busto Arsizio ore 17:00

Telecronaca: Mattia Andriolo, Mario Graziani

Numia Vero Volley Milano- Bartoccini-Mc Restauri Perugia

In diretta dall’Opiquad Arena di Monza ore 17:00

Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio

In esclusiva su VBTV

Il Bisonte Firenze – Honda Cuneo Granda Volley

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 17:00

Telecronaca: Stefano Del Corona

In esclusiva su VBTV

Bergamo – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

In diretta dal Pala Facchetti di Treviglioe ore 17:00

Telecronaca: Salvo Aiello

In esclusiva su VBTV