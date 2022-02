La partita Teramo – Pistoiese del 16 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie C 2021/2022

TERAMO – Mercoledì 16 febbraio, alle ore 18, allo Stadio “Gaetano Bonolis”, si affronteranno Teramo e Pistoiese per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa sono reduci dal successo esterno per 2-3 contro la Viterbese e sono quattordicesimi con 28 punti, frutto di sette vittorie, sette pareggi e undici sconfitte, con venticinque gol fatti e quarantadue subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie e due pareggio siglando sette reti e incassandone cinque. Gli ospiti vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Siena e sono ultimi a quota 20 punti e con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e tredici perse; ventuno reti segnate e quarantuno incassate. Il bilancio del Lecco nelle ultime cinque partite giocate é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con cinque gol fatti e undici subiti. All’andata, lo scorso 9 ottobre, finì 1-2 in favore degli abruzzesi. A dirigere il match sarà Filippo Giaccaglia di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Santino Spina di Palermo e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, quarto ufficiale Marco Russo di Torre Annunziata.

Tabellino

TERAMO: Perucchini F., Arrigoni A., Bouah D. (dal 22′ st Mordini D.), Codromaz R., D’Andrea F., Hadziosmanovic C., Iacoponi S., Malotti M. (dal 22′ st Bernardotto G.), Rossetti M., Rosso S. (dal 23′ st De Grazia L.), Soprano M.. A disposizione: Agostino G., Bernardotto G., Cisco A., De Grazia L., Fiorani M., Forgione C., Lombardo M., Montaperto G., Mordini D., Papaserio G., Pinto P., Viero F.

PISTOIESE: Seculin A., Di Massimo A. (dal 37′ st D’Antoni R.), Marcucci A., Martina A., Mezzoni F. (dal 23′ st Castellano F.), Moretti L. (dal 23′ st Portanova D.), Pertica G., Sottini E. (dal 23′ st Basani G.), Valiani F. (dal 14′ st Nica C.), Vano M., Venturini A.. A disposizione: Crespi G. M., Basani G., Castellano F., D’Antoni R., Di Matteo S., Nica C., Portanova D., Pozzi A., Stijepovic O., Suciu S.

Reti: al 6′ pt Soprano M. (Teramo) al 30′ st Vano M. (Pistoiese).

Ammonizioni: al 26′ pt Soprano M. (Teramo), al 40′ st Mordini D. (Teramo) al 37′ pt Valiani F. (Pistoiese).

Formazioni ufficiali

TERAMO (3-4-3): 32 Perucchini, 30 Iacoponi, 5 Soprano (Vk), 15 Codromaz; 13 Bouah, 6 Arrigoni (K), 16 Rossetti, 2 Hadziosmanovic; 7 Malotti, 17 D’Andrea, 20 Rosso. A disposizione: 22 Agostino, 8 Viero, 9 Bernardotto, 11 Lombardo, 14 Mordini, 18 Pinto, 23 De Grazia, 25 Papaserio, 26 Cisco, 28 Fiorani, 29 Forgione, 33 Montaperto. Allenatore: Guidi.

PISTOIESE (4-3-1-2): 90 Seculin, 3 Sottini, 42 Moretti, 4 Venturini, 33 Martina; 94 Mezzoni, 6 Marcucci, 77 Pertica; 7 Valiani (K); 9 Vano (Vk), 99 Di Massimo. A disposizione: 1 Pozzi, 22 Crespi, 2 Nica, 8 Castellano, 10 Stijepovic, 15 Basani, 16 Portanova, 28 Di Matteo, 29 D’Antoni, 34 Suciu. Allenatore: Alessandrini.

I convocati del Teramo

PORTIERI: Agostino, Perucchini.

DIFENSORI: Bouah, Codromaz, Hadziosmanovic, Iacoponi, Mordini, Ndrecka, Pinto, Soprano.

CENTROCAMPISTI: Arrigoni, De Grazia, Fiorani, Forgione, Lombardo, Papaserio, Rossetti, Viero.

ATTACCANTI: Bernardotto, Cisco, D’Andrea, Malotti, Montaperto, Rosso

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

«Siamo come l’Araba Fenice, risorgendo a Viterbo dalle nostre ceneri: la stessa forza mentale dobbiamo portarcela dietro, cavalcando l’entusiasmo. Rimangono tredici finali, la partita di domani pesa molto in chiave classifica: la Pistoiese ha cambiato tanto, annovera giocatori esperti, hanno grande talento offensivo, sarà una sfida complicata, da approcciare bene. Avendo a disposizione quattro centrali, potremmo anche partire con la difesa a tre, sarà una valutazione che farò dopo averne parlato con la squadra. Sto cercando di mettere l’abito giusto per ogni calciatore a disposizione, al di là dei numeri. La continuità dei risultati passa attraverso la prestazione ed il giusto atteggiamento: bisognerà stare bene sul campo, la stanchezza si farà sentire con i tre impegni ravvicinati, quindi equilibrio è la parola chiave. Iacoponi domani giocherà titolare, vedremo se sarà accompagnato da uno o due centrali. Proveremo a fare una partita di grande intensità, serviranno energie fresche, ma terrò in considerazione anche coloro che possono spaccare la partita a gara in corso. Ora la rosa è più profonda, l’età media è cresciuta, il livello di competitività pure, adesso è la squadra a farmi la formazione. In classifica abbiamo sempre ballato tra i play-out e la zona salvezza, evidentemente questa è la nostra dimensione, perciò dovremo raggiungere la permanenza il prima possibile. Mi auguro che domani, nonostante la giornata lavorativa, i tifosi possano far diventare il “Bonolis” il nostro fortino».

La presentazione del match

QUI TERAMO – Per la squadra di Guidi probabile modulo speculare con Perucchini in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Codromaz-Pinto e ai lati da Hadziosmanovic e Mordini. A centrocampo De Grazie, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Rosso, Bernadotto e Malotto.

QUI PISTOIESE – Alessanrini potrebbe affidarsi al modulo 3-4-3, schierando in porta Seculin e dal 1′ Moretti, Venturini e Sottinii a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Castellano e Suciu; sulle corsie esterne e Nicae Martina. Davanti Bocic, Vano e Di Massimo.

Le probabili formazioni di Teramo – Pistoiese

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Mordini, Codromaz, Pinto, Hadziosmanoivc; De Grazia, Arrigoni, Viero; Bernardotto, Malotti, Rosso. Allenatore: Guidi

PISTOIESE (3-4-3): Seculin; Moretti, Venturini, Sottini; Nica, Suciu, Castellano, Martina; Bocic, Vano, Di Massimo. Allenatore: Alessandrini.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.