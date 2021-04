Torino – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Torino – Juventus del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie A

TORINO – Sabato 3 aprile alle ore 18 si giocherà il Derby della Mole Torino – Juventus, incontro valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte ci sono i Granata che, prima della sosta, hanno perso contro la Sampdoria ed in classifica occupano il diciassettesimo posto con 23 punti ed una gara da recuperare contro la Lazio. Dall’altra parte troviamo i bianconeri che, prima della sosta, hanno rimediato una clamorosa sconfitta casalinga contro il Benevento ed in classifica occupano la terza posizione, insieme all’Atalanta, con 55 punti ed una gara da recuperare contro il Napoli. Sono ben 151 i precedenti tra Torino e Juventus con il bilancio nettamente favorevole alla squadra bianconera che ha ottenuto 73 vittorie contro i 35 successi dei Granata, 43 sono i pareggi. Prendendo in esame solo le gare giocate in casa del Torino il bilancio vede sempre la Juventus in vantaggio con 34 vittorie, 20 i successi del Torino e 24 i pareggi. La sfida verrà diretta dal signor Fabbri della sezione di Ravenna.

La presentazione del match

QUI TORINO – Nicola dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Bremer e Buongiorno. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Rincon e Lukic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Ansaldi e Murru. In attacco tandem offensivo composto da Sanabria e Belotti.

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe schierare la sua squadra col 4-4-2 con Szczesny in porta, reparto arretrato formato da Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bonucci e De Ligt. A centrocampo Bentancur e Rabiot in cabina di regia con Kulusevski e Chiesa sulle corsie laterali mentre davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Morata e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Torino – Juventus

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

STADIO: Olimpico – Grande Torino

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Juventus, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Il Derby della Mole sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, o ancora a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La partita sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la sfida in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Sarà possibile vedere Torino – Juventus in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà precedentemente preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare il Derby della Mole dal palinsesto. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.