Torino – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

TORINO – Domenica 18 aprile alle ore 18 andrà in scena Torino – Roma, incontro valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Nicola che viene dall’ottimo successo esterno contro l’Udinese ed in classifica occupa la diciassettesima posizione con 27 punti, +5 sul Cagliari ed una gara da recuperare contro la Lazio. Dall’altra parte troviamo la squadra di Fonseca che viene dalla qualificazione alle semifinali di Europa League ed ora giocherà contro il Manchester United. In campionato, la squadra capitolina viene dal successo casalingo contro il Bologna ed in classifica occupa il settimo posto con 54 punti. Sono ben 151 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Roma con 65 vittorie contro i 46 successi del Torino, 40 i pareggi. Nel computo delle sfide giocate in Piemonte, però, il bilancio è nettamente favorevole ai Granata che hanno raccolto 27 successi contro le 16 vittorie della Roma, 27 i pareggi. La sfida verrà diretta dal signor Massa della sezione di Imperia.

La presentazione del match

QUI TORINO – Nicola dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Milinkovic-Savic in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Lyanco e Bremer. A centrocampo Rincon e Mandragora in cabina di regia con Singo e Ansaldi sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Verdi alle spalle del tandem offensivo composto da Sanabria e Belotti.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-4-2-1 con Mirante in porta, pacchetto arretrato formato da Mancini, Fazio e Ibanez. A centrocampo Diawara e Villar in cabina di regia con Karsdorp e Bruno Peres sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pedro e Carles Perez alle spalle di Borja Mayoral.

Le probabili formazioni di Torino – Roma

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca

STADIO: Olimpico – Grande Torino

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Roma, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellitare, 473 del digitale). La sfida sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Sarà sufficiente scaricare l’app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto. In alternativa c’è l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto “Sport”.