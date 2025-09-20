Torres-Ternana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Torres-Ternana di Sabato 20 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

SASSARI – Sabato 20 settembre, alle ore 15, al “Vanni Sanna” di Sassari, si alza il sipario su Torres-Ternana, gara valida per la quinta giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi. In campo due squadre alla ricerca di continuità, in panchina due tecnici che si conoscono bene: Fabio Liverani e Michele Pazienza, compagni di squadra alla Lazio nella stagione 2006/07, oggi avversari in una gara che può già indirizzare il cammino stagionale.

La Ternana arriva in Sardegna con un ruolino di marcia equilibrato: due vittorie e due sconfitte, l’ultima delle quali maturata contro il Perugia. I rossoverdi hanno mostrato qualità e intensità, ma devono ancora trovare la giusta costanza. La Torres, invece, ha raccolto fin qui una vittoria, un pareggio e due sconfitte, e cerca una svolta dopo la pesante battuta d’arresto contro la Pianese. I rossoblù vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico, per rilanciarsi in classifica e ritrovare fiducia. Una vittoria contro una squadra di valore come la Ternana sarebbe fondamentale non solo per i punti, ma anche per l’autostima e l’entusiasmo, elementi chiave in un momento delicato. Pazienza chiede ai suoi una prova di carattere, Liverani vuole conferme. Al “Vanni Sanna” si preannuncia una sfida intensa, tra due squadre che non possono più permettersi passi falsi.

A dirigere la gara sarà Nicolò Dorillo della sezione di Torino.Gli assistenti del direttore piemontese saranno Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2 e Alessandro Ceci della sezione di Frosinone. Il quarto ufficiale sarà Fabrizio Pacella, anch’egli della sezione di Roma 2, mentre Marco Pilleri della sezione di Cagliari svolgerà il ruolo di operatore FVS.

Le formazioni ufficiali di Torres-Ternana

TORRES: Petriccione, Fabriani, Idda, Mercadante; Scheffer, Masala, Sala, Nunziatini; Lunghi, Musso, Diakite. A disposizione: Marano, Giorico, Brentan, Biagetti, Dumani, Starita, Bonin, Zecca, Carboni , Zambataro, Di Stefano, Stangoni. Allenatore: Pazienza.

TERNANA: D’Alterio, Bianay Balcot, Vallocchia, Dubickas, Maestrelli, Maccariello, Garetto, Donati, , Ferrante, Orellana, Ndrecka. A disposizione: Vitali, Morlupo, Tripi, Romeo, McJannet, Leonardi, Brignola, Capuano, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. Allenatore: Liverani.

Convocati Ternana

Portieri: D’Alterio, Morlupo, Vitali.

Difensori: Bianay, Biondini, Capuano, Donati, Maestrelli, Meccariello, Ndrecka, Valenti.

Centrocampisti: Garetto, McJannet, Proietti, Romeo, Tripi, Vallocchia.

Attaccanti: Brignola, Dubickas, Durmush, Ferrante, Leonardi, Longoni, Orellana.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA TORRES – Pazienza dovrà fare a meno di Zaccagno e Mastinu, ma potrà contare sul rientro di Michael Brentan, che ha scontato il turno di squalifica e tornerà titolare al posto di Masala, schierato nell’ultima uscita contro il Bra. Poche novità nel resto dell’undici, con l’attaccante umbro Lunghi confermato in avanti e l’ex rossoverde Carboni destinato a partire dalla panchina.

COME ARRIVA LA TERNANA – Liverani ritrova Capuano dopo l’infortunio, ma perde Martella per un problema muscolare. Al suo posto, possibile l’esordio dal primo minuto di Meccariello. A centrocampo, Garetto è in vantaggio su Tripi, mentre in attacco spazio al tandem Ferrante-Dubickas, con Orellana a supporto sulla trequarti. Restano indisponibili anche Loiacono e Kerrigan.

Probabili formazioni di Torres-Ternana

TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Nunziatini; Lunghi, Bonin; Musso. Allenatore: Pazienza.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Meccariello; Bianay Balcot, Vallocchia, Garetto, Ndrecka; Orellana; Ferrante, Dubickas. Allenatore: Liverani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 253 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.