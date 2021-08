Tottenham – Manchester City: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Tottenham-Manchester City del 15 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Premier League

LONDRA – Domenica 15 agosto avrà luogo la prima giornata di Premier League, con uno scontro subito niente male: Tottenham-Manchester City. La gara si disputerà al “Tottenham Hotspur Stadium” alle ore 17:30. L’ultimo precedente tra le due squadre è quello nella finale di “EFL CUP” del 25 aprile scorso, con il City che ebbe la meglio per 1-0 grazie alla rete di Laporte. Fra i padroni di casa ci sarà l’esordio in panchina di Nuno Espirito Santo. In quattro amichevoli precampionato, il Tottenham ha raccolto tre successi ed un pareggio. L’ultima vittoria appena quattro giorni fa contro l’Arsenal.

Per quanto riguarda il City, invece, è reduce dalla sconfitta in Community Shield contro il Leicester per 1-0. L’incrocio offrirà importanti spunti anche fuori dal campo. Kane, infatti, è al centro di una querelle di mercato fra Tottenham e Manchester City. La squadra di Guardiola avrebbe offerto 100 milioni per assicurarsi la punta inglese, cifra ritenuta insufficiente dalla dirigenza londinese. Il calciatore, dopo aver saltato la prima parte di allenamenti, è rientrato al centro sportivo Hotspur Way nella giornata di sabato e rimarrà in quarantena fino a giovedì. Il tecnico degli Spurs ha glissato così: “Tutti i giocatori che lavorano quotidianamente con la squadra sono un’opzione per noi”, garantendo la disponibilità di Harry Kane.

La presentazione del match:

QUI TOTTENHAM – Nuno Espirito Santo dovrebbe mandare in campo la sua squadra con il 4-2-3-1 con Gollini in porta, Doherty, Dier, Rodon e Reguilon in difesa, Hojdbjer e Winks coppia di mediani, sulla trequarti Bergwijn, Alli e Son dietro Moura.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrà ancora fare a meno di alcuni perni della squadra, fra infortuni e rientri dalle Nazionali. Per questo, il suo classico 4-3-3 sarà piuttosto simile a quello visto contro il Leicester: Steffen in porta, Cancelo, Dias, Ake e Mendy in difesa, Gundogan, Fernandinho e Palmer in mezzo, davanti il trio composto da Mahrez, Edozie e Silva, ma Grealish scalpita dalla panchina.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gollini; Doherty, Dier, Rodon, Reguilon; Hojdbjer, Winks; Bergwijn, Alli, Son; Moura. Allenatore: Nuno Espirito Santo

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Cancelo, Dias, Ake, Mendy; Gundogan, Fernandinho, Palmer; Mahrez, Edozie, Silva. Allenatore: Pep Guardiola

Dove vederla in TV e in Streaming

L’incontro Tottenham-Manchester City, valido per la prima giornata di Premier League, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky, sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203). Per gli abbonati, inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming, tramite l’app Sky Go.