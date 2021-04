Tottenham – Manchester United 1-3: diretta live e risultato finale

La partita Tottenham – Manchester United di domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Premier League

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: TOTTENHAM HOTSPUR-MANCHESTER UNITED 1-3 SECONDO TEMPO 90' Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l'arbitro decreta la fine col triplice fischio. Tottenham Hotspur e Manchester United hanno chiuso sul risultato di 1 a 3. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio 90' Attenzione! Rete di Mason Greenwood bravo a realizzare , assist di Paul Pogba. Adesso siamo sul risultato di 1 a 3 90' Il direttore di gara sventola il cartellino per Moussa Sissoko, autore dell'intervento scorretto 90' L'allenatore inserisce Manchester United Nemanja Matić in campo 90' Gli fa spazio Bruno Fernandes per Manchester United 82' Forze fresche in campo per Tottenham Hotspur con l'ingresso di Gareth Bale 82' Finisce qui la partita di Lucas che lascia il campo 79' Cambia il risultato, Edinson Cavani con un'incornata, assist di Mason Greenwood segna il gol 78' Érik Lamela si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso 78' Tanguy NDombèlé fuori campo per dar spazio al compagno 72' Minuti per Mason Greenwood che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 72' Marcus Rashford lascia il campo 70' Sanzionato con il giallo Harry Maguire, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 67' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Luke Shaw 61' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Moussa Sissoko 61' Lascia il campo Giovani Lo Celso per Tottenham Hotspur 57' Fred in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 1 48' E' giallo! Fred riceve il cartellino dall'arbitro 46' Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, ci siamo, partiti! PRIMO TEMPO 45' L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi. All'intervallo tra Tottenham Hotspur e Manchester United siamo sul risultato di 1 a 3. Ci aggiorniamo per l'inizio del secondo tempo 42' Il direttore di gara estrae il giallo a Edinson Cavani 40' Heung-min Son! Cambia il risultato grazie alla rete , assist di Lucas 18' Il direttore di gara estrae il giallo a Scott McTominay 1' Parte con l’incontro tra Tottenham Hotspur e Manchester United!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Tottenham Hotspur e Manchester United TOTTENHAM HOTSPUR: Hugo Lloris; Reguilón, Joe Rodon, Eric Dier, Serge Aurier, Pierre-Emile Højbjerg, Giovani Lo Celso (dal 16' st Moussa Sissoko), Tanguy NDombèlé (dal 33' st Érik Lamela), Heung-min Son, Harry Kane, Lucas (dal 37' st Gareth Bale). A disposizione: Joe Hart, Toby Alderweireld, Japhet Tanganga, Harry Winks, Dele Alli, Carlos Vinícius. Allenatore: José Mourinho.



MANCHESTER UNITED: Dean Henderson; Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes (dal 45' st Nemanja Matić), Scott McTominay, Edinson Cavani, Marcus Rashford (dal 27' st Mason Greenwood). A disposizione: De Gea, Alex Telles, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Mata, Donny van de Beek, Amad Diallo. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



Reti: al 40' pt Heung-min Son, al 12' st Fred, al 34' st Edinson Cavani, al 45' st Mason Greenwood.



Ammonizioni: al 45' st Moussa Sissoko (TOT), al 25' st Harry Maguire (MAN), al 22' st Luke Shaw (MAN), al 3' st Fred (MAN), al 18' pt Scott McTominay (MAN), al 42' pt Edinson Cavani (MAN). Hugo Lloris; Reguilón, Joe Rodon, Eric Dier, Serge Aurier, Pierre-Emile Højbjerg, Giovani Lo Celso (dal 16' st Moussa Sissoko), Tanguy NDombèlé (dal 33' st Érik Lamela), Heung-min Son, Harry Kane, Lucas (dal 37' st Gareth Bale).Joe Hart, Toby Alderweireld, Japhet Tanganga, Harry Winks, Dele Alli, Carlos Vinícius.José Mourinho.Dean Henderson; Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes (dal 45' st Nemanja Matić), Scott McTominay, Edinson Cavani, Marcus Rashford (dal 27' st Mason Greenwood).De Gea, Alex Telles, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Mata, Donny van de Beek, Amad Diallo.Ole Gunnar Solskjær.al 40' pt Heung-min Son, al 12' st Fred, al 34' st Edinson Cavani, al 45' st Mason Greenwood.al 45' st Moussa Sissoko (TOT), al 25' st Harry Maguire (MAN), al 22' st Luke Shaw (MAN), al 3' st Fred (MAN), al 18' pt Scott McTominay (MAN), al 42' pt Edinson Cavani (MAN).

Presentazione della partita

LONDRA – Oggi pomeriggio, domenica 11 aprile 2021, alle ore 17:30, scenderanno in campo Tottenham e Manchester United nell’ incontro valevole per la 31° giornata di Premier League. Nella partita di andata, all’Old Trafford, finì in goleada per gli Spurs che si imposero con un sonoro 6-1 con le doppiette di Son e Kane e le singole marcature di Ndombele e Aurier. Al momento i Red Deviòs occupano stabilmente la seconda posizione in campionato con 60 punti (+ 4 dal Leicester e -14 dal Manchester City), mentre la squadra allenata di Mourinho è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Il Manchester United arriverà al Tottenham Hotspur Stadium dopo le fatiche di Europa League che hanno visto la squadra si Solskjær imporsi per due reti a zero in casa del Granada. Nello scorso turno di Premier League, invece, Kane e compagni non sono andati oltre il 2-2 al St. James Park di Newcastle.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Tottnham – Manchester United , valevole per la 31° giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Tottenham – Manchester United

Mourinho opterà per il solito 4-4-2 con Lloris tra i pali, in difesa ci saranno Reguillon, Rodon, Sanchez e Aurier. Il centrocampo vedrà come esterni Lucas e Lo Celso, mentre al centro andranno Hojberg e Ndombele. I riferimenti offensivi saranno Kane e Vinicius. Il Manchester United dovrà fare i conti con le rotazione che vedranno alcuni giocatori, causa squalifiche, non partecipare alla gara di ritorno di Europa League. In porta è ballottaggio aperto tra Henderson e De Gea. La linea difensiva vedrà quasi certamente in campo Shaw e Maguire. Fred e McTominay saranno i mediani, mentre alle spalle di Greenwood agiranno James, Bruno Fernandes e Rashford

TOTTENHAM (4-4-2): Lloris; Reguillon, Rodon, Sanchez, Aurier; Lucas, Hojberg, Ndombele, Lo Celso; Kane, Vinicius. Allenatore: Mourinho.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. Allenatore: Solskjær