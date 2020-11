Turchia – Russia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Turchia – Russia del 15 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega B di UEFA Nations League 2020/21, calcio d’inizio alle ore 18:00

INSTANBUL – Domenica 15 novembre, alle ore 18:00 si giocherà Turchia – Russia, match valevole per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega B di UEFA Nations League 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un rocambolesco pareggio interno con la Croazia per 3-3, nello scorso turno hanno pareggiato tra le mura amiche contro la Serbia, con il risultato di 2-2. Dopo quattro partite hanno ottenuto tre pareggi e una sconfitta, per un totale di tre punti che valgono il terzo posto del girone. La squadra ospite nello scorso turno di Nations League ha pareggiato in casa contro l’Ungheria per 0-0. In quattro match hanno ottenuto due vittorie e due pareggi, piazzandosi al primo posto del girone con otto punti.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI TURCHIA – Il commissario tecnico Günes dovrebbe schierare la squadra con un 4-2-3-1, con Günok tra i pali, in difesa centrali Demiral e Tekdemir con terzini Celik e Kaldirim, in mediana Tufan e Yokuslu, mentre in avanti Calhanoglu rifinitore, Under e Karaman ali e Yilmaz punta centrale.

QUI RUSSIA – Cherchesov dovrebbe mandare in campo i suoi con un modulo a specchio degli avversari, un 4-2-3-1 con Shunin in porta, Semenov e Kurdiashov centrali con Smolnikov e Zhirkov esterni, a centrocampo Ozdoev e Zobnin, Miranchuk trequartista con Ionov e Kuzyaev sulle ali, come unica punta Dzyuba.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro amichevole Turchia – Russia del 15 novembre 2020 non è disponibile attraverso le consuete piattaforme TV, ma potrete seguire la cronaca diretta del match sul nostro sito. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00.

Le probabili formazioni delle due squadre

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Celik, Demiral, Tekdemir, Kaldirim; Tufan, Yokuslu; Under, Calhanoglu, Karaman; Yilmaz. Allenatore: Günes.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Smolnikov, Semenov, Kudryashov, Zhirkov; Ozdoev, Zobnin; Ionov, Miranchuk, Kuzyaev; Dzyuba. Allenatore: Cherchesov.

STADIO: Şükrü Saracoğlu Stadium