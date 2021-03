Ucraina – Finlandia 1-1: diretta live e risultato finale

La partita Ucraina – Finlandia di Domenica 28 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le qualificazioni mondiali

RISULTATO FINALE: UCRAINA-FINLANDIA 1-1 SECONDO TEMPO 90' Arriva il segnale dall'arbitro il match Ucraina – Finlandia si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 1 a 1. Grazie per averci seguito e alla prossima 90' Il direttore di gara estrae il giallo a Joona Toivio 89' Teemu Pukki in rete! Il calciatore su calcio di rigore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 1 88' Intervento da cartellino rosso per Vitali Mykolenko 87' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Georgiy Bushchan 87' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 81' E' giallo! Eduard Sobol riceve il cartellino dall'arbitro 80' Arriva il gol per Ucraina con Júnior Moraes, assist di Oleksandr Karavayev! Questo il nuovo risultato 1 a 0 tra le due squadre 78' Evgeniy Makarenko abbandona il terreno di gioco 78' Entra in campo Viktor Kovalenko per Ucraina 76' Termina qui la partita di Jukka Raitala che abbandona il rettangolo di gioco 76' Il tecnico inserisce Niko Hämäläinen sul terreno di gioco 76' Gli fa spazio Rasmus Schüller per Finlandia 76' In campo per Finlandia Robert Taylor 68' Esce dal campo Joni Kauko per Finlandia 68' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Joel Pohjanpalo 67' Fuori Roman Yaremchuk, ecco la mossa dell'allenatore 67' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Júnior Moraes 58' Gli fa spazio Oleksandr Zubkov per Ucraina 58' Marlos rimpiazza il compagno di squadra 56' Il direttore di gara estrae il giallo a Mykola Matvienko 46' Si parte con la ripresa di Ucraina e Finlandia. PRIMO TEMPO 45' Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all'intervallo sul punteggio di 1 a 1. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo 17' Esce dal campo Albin Granlund per Finlandia 17' Entra in campo Nikolai Alho per Finlandia 1' Partito il match tra Ucraina e Finlandia!



Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara Ucraina - Finlandia

UCRAINA: Georgiy Bushchan; Illia Zabarnyi, Eduard Sobol, Vitali Mykolenko, Mykola Matvienko, Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovskiy, Evgeniy Makarenko (dal 33' st Viktor Kovalenko), Oleksandr Karavayev, Oleksandr Zubkov (dal 13' st Marlos), Roman Yaremchuk (dal 22' st Júnior Moraes). A disposizione: Anatolii Trubin, Andriy Pyatov, Oleksandr Syrota, Bogdan Mykhaylychenko, Sergiy Krivtsov, Yukhym Konoplia, Sergiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Yevhen Konoplyanka. Allenatore: Andriy Shevchenko.



FINLANDIA: Jesse Joronen; Paulus Arajuuri, Jukka Raitala (dal 31' st Niko Hämäläinen), Daniel O'Shaughnessy, Albin Granlund (dal 17' pt Nikolai Alho), Joona Toivio, Rasmus Schüller (dal 31' st Robert Taylor), Robin Lod, Joni Kauko (dal 23' st Joel Pohjanpalo), Glen Kamara, Teemu Pukki. A disposizione: Niki Mäenpää, Carljohan Eriksson, Juhani Ojala, Onni Valakari, Tim Sparv, Juha Pirinen, Pyry Soiri, Marcus Forss. Allenatore: Markku Kanerva.



Reti: al 35' st Júnior Moraes, al 44' st Teemu Pukki.



Ammonizioni: al 42' st Georgiy Bushchan (UCR), al 36' st Eduard Sobol (UCR), al 11' st Mykola Matvienko (UCR), al 45' st Joona Toivio (FIN), al 42' st Glen Kamara (FIN).



La presentazione del match

KIEV – Questa sera, 28 marzo 2021, alle ore 20:45 l’Ucraina affronterà la Finlandia per la seconda giornata del Gruppo D delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. Nel turno precedente l’Ucraina ha pareggiato in trasferta con la Francia per 1-1, mentre la Finlandia è reduce dal pareggio interno con la Bosnia ed Erzegovina per 2-2. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano davanti dopo che nella scorsa occasione l’Ucraina ha vinto con il risultato di 1-2. L’Ucraina gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.66. L’Ucraina, nelle ultime cinque partite giocate, ha un bilancio costituito di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte; ha realizzato 3 gol e subito 9. Il bilancio della Finlandia é invece di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5; 8 reti fatte e 6 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 20:45 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. È poco indicativo per ora sfogliare la classifica del Gruppo D, dato che ci sono quattro squadre tutte ferme a un punto tranne il Kazakistan che deve ancora fare la sua prima partita.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Ucraina – Finlandia, valevole per la prima giornata del Gruppo D delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Ucraina – Finlandia

L’Ucraina dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 con Bushchan tra i pali, pacchetto difensivo formato da Zabarnyi, Krystsov e Matvienko. In cabina di regia Zinchenko e Sydorchuk e sulle corsie laterali Karavaev e Mykolenko. In attacco Malinovskyi e Shaparenko sulla trequarti alle spalle di Yaremchuk unica punta. La Finlandia dovrebbe optare invece per un 5-3-2 con Olsen in porta, terzini Alho e Hamalainen e al centro Arajuuri, Toivio e Raitala. In mediana Valakari affiancato da Kamara e Kauko. In attacco tandem offensivo formato da Lod e Pukki.

UCRAINA (3-4-2-1): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko; Karavaev, Zinchenko, Sydorchuk, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko; Yaremchuk. Allenatore: Shevchenko.

FINLANDIA (4-4-2): Joronen; Alho, Arajuuri, Toivio, Raitala, Hamalainen; Kamara, Valakari, Kauko; Lod, Pukki. Allenatore: Kanerva.