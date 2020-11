Ungheria – Serbia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ungheria – Serbia del 15 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega B di UEFA Nations League 2020/21, calcio d’inizio alle ore 20:45

BUDAPEST – Domenica 15 novembre, alle ore 20:45 si giocherà Ungheria – Serbia, match valevole per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega B di UEFA Nations League 2020/2021. I padroni di casa nello scorso turno hanno pareggiato lontano dalle mura amiche contro la Russia, con il risultato di 0-0. Dopo quattro partite hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta, per un totale di sette punti che valgono il secondo posto del girone. La squadra ospite nello scorso turno di Nations League ha pareggiato in trasferta contro la Turchia per 2-2. In quattro match hanno raccolto due pareggi e due sconfitte, per un totale di due punti che le inchiodano all’ultimo posto del girone.

La presentazione del match

QUI UNGHERIA – Rossi dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2, con Gulacsi tra i pali, in difesa Botka, Orban e Attila Szalai, in media Gazdag, Kalmar e Siger con esterni Nego e Olender, mentre in avanti le punte Nikolics e Adam Szalai.

QUI SERBIA – Per positività al Covid la Serbia perde Djuricic e Gacinovic, mentre è a disposizione Milinkovic-Savic, mentre è in dubbio Kolarov per problemi muscolari. Tumbakovic dovrebbe schierare un 3-5-2 con Dmitrovi in porta, in difesa Milenkovic, Pavlovic e Kolarov, in mediana Lukic e Maksimovic con sulle corsie laterali Lazovic e Ristic, con Milinkovic-Savic e Tadic dietro l’unica punta Mitrovic.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro amichevole Ungheria – Serbia del 15 novembre 2020 non è disponibile attraverso le consuete piattaforme TV, ma potrete seguire la cronaca diretta del match sul nostro sito. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45.

Le probabili formazioni delle due squadre

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Nego, Gazdag, Kalmar, Siger, Holender; Nikolics, Ad. Szalai. Allenatore: Rossi.

SERBIA (3-4-1-2): Dmitrovic; Milenkovic, Pavlovic, Kolarov; Lazovic, Lukic, Maksimovic, Ristic; Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic. Allenatore: Tumbakovic.

STADIO: Puskás Ferenc Stadion