Novara – Renate 1-1: diretta live risultato in tempo reale

La partita Novara – Renate del 15 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, gruppo A

NOVARA – Oggi pomeriggio, domenica 15 Novembre, alle ore 17.30, andrà in scena Novara – Renate, incontro valevole per l’undicesima giornata del gruppo A del campionato di Serie C 2020/2021.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

NOVARA: Bove D., Mbaye M. M. (dal 10' st Buzzegoli D.), Lanini E. (dal 1' st Cisco A.), Collodel R., Firenze M., Lamanna F., Lanni I. (P), Migliorini M., Bianchi T. (dal 31' st Piscitella G.), Sbraga A., Zigoni G.. A disposizione: Bellich M., Bianchi T., Desjardins A. (P), Lanini E., Mbaye M. M., Natalucci A., Pagani V., Pogliano C., Rusconi R., Spada M. (P), Tordini M.



RENATE: Anghileri M., Esposito A., Galuppini F., Gemello L. (P), Guglielmotti D., Kabashi E., Marano F. (dal 29' st Maistrello T.), Possenti M., Rada A., De Sena C. (dal 18' st Ranieri R.), Silva J.. A disposizione: Bagheria F. (P), Confalonieri E., Damonte L., De Sena C., Lakti E., Marafini A., Marano F., Merletti T., Santovito R., Sorrentino L.



Reti: al 3' st Buzzegoli D. (Novara) al 23' st De Sena C. (Renate).



Ammonizioni: al 33' pt Bove D. (Novara), al 7' st Zigoni G. (Novara), al 19' st Mbaye M. M. (Novara) al 24' st Kabashi E. (Renate).



La presentazione del match

I padroni di casa del Novara dopo la rocambolesca vittoria per 3 a 2 contro il Livorno, si presentano al match contro il Renate dopo una serie di 4 partite senza vittoria. Nell’ultimo match hanno subito un deludente 1 a 0 dal Lecco che ha terminato la gara in 10 uomini. I ragazzi del Renate invece, possono essere soddisfatti del percorso fatto fino ad ora. Sono primi in classifica con 2 punti di vantaggio sulla Pro Vercelli. Inoltre si presentano al match dopo due vittorie consecutive, ottenute entrambe per 2 a 0 contro Lecco e Carrarese. La squadra di Diana dovrà fare attenzione al Novara, che dispone di uno dei migliori reparti offensivi del campionato. I padroni di casa però, non sono da meno.

QUI NOVARA – La squadra di Marcolini dopo le ultime giornate ha incrementato notevolmente il suo apporto in zona gol. Per questo motivo non dovremmo aspettarci sorprese dal mister, il quale potrebbe nuovamente scegliere il 3-5-2 con la coppia d’attacco Lanini, Zigoni.

QUI RENATE – Gli ospiti del Renate sono in ottima forma. Sarebbe rischioso per l’allenatore apportare cambiamenti ad un modulo che sta portando, soprattutto negli ultimi incontri, ad ottimi risultati. Ci aspettiamo un 3-4-1-2 con Rada a supporto della coppia d’attacco Maistrello, Galuppini. Non sarà disponibile, causa squalifica, Giovinco.

Le probabili formazioni di Novara – Renate

NOVARA (3-5-2): Lanni; Sbraga, Migliorini, Bove; Piscitella, Collodel, Buzzegoli, Firenze, Natalucci; Lanini, Zigoni. Allenatore: Marcolini

RENATE (3-4-1-2): Gemello; Esposito, Silva, Possenti; Guglielmotti, Lakti, Ranieri, Anghileri; Rada; Maistrello, Galuppini. Allenatore: Diana

STADIO: Stadio Silvio Piola di Novara

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Novara – Renate, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.