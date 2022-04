Venezia – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Venezia – Atalanta del 24 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34° giornata di Serie A

VENEZIA – Sabato 24 aprile, alle ore 15, alla Stadio “Penzo”, il Venezia di Paolo Zanetti affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nell’anticipo della trentaquattresima giornata, quindicesima del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I lagunari vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Fiorentina e sono ultimi, a pari merito con Salernitana e Genoa e a sei lunghezze dal Cagliari quartultimo ma con una partita ancora da recuperare. Hanno 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e venti sconfitte e con ventisei gol fatti e cinquantotto subiti. Hanno perso le ultime sette sfide e non vincono dallo scorso 12 febbraio quando si imposero per 1-2 in casa del Torino. Di fronte troveranno gli orobici, reduci da tre sconfitte in una settimana, ultima delle quali quella casalinga per 1-2 contro il Sassuolo e ottavi con 51 punti e con un cammino di quattordici vittorie, nove pareggi e nove sconfitte con cinquantaquattro gol fatti e trentotto subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato una e perso quattro, siglando quattro reti e subendone dieci. Sono quattro precedenti tra le due compagini con il bilancio di tredici vittorie del Venezia, quattordici pareggi e quaranta affermazioni dell’Atalanta. All’andata, invece, lo scorso 30 novembre, finì 4-0 in favore dei nerazzurri con Pasalic autore di una tripletta.

Cronaca con commento della partita

Le dichiarazioni di Zanetti a due giorni dal match

“Noi facciamo la corsa salvezza su chi sta davanti, ovvero in questo momento sul Cagliari. Il calendario è difficile per tutti, dobbiamo guardare a quello che si può ancora fare, e non a quello che è stato fatto, perché non è ancora il tempo dei processi, ma quello di dare il massimo e crederci. I match con Atalanta e Juventus sulla carta sono forse proibitivi, ma d’altra parte li affronteremo con quello spirito di sopravvivenza che talvolta può stravolgere i pronostici. Dobbiamo dare tutto e crederci veramente, senza avere paura come è accaduto invece durante il primo tempo di Firenze, dove il nostro contributo è stato basso sia a livello tecnico che di proposte. Questo a differenza del secondo tempo in cui abbiamo invece reagito contro una squadra fortissima e che giocava in casa sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal proprio pubblico. L’Atalanta viene da un periodo particolare e arriverà qui per invertire la tendenza, ma rimane un avversario difficilissimo per il suo valore. Gasperini è un allenatore straordinario, e la sua squadra ci deve spaventare anche se viene da tre sconfitte consecutive; questa deve però essere una paura che ci permetta di stare più attenti e concentrati, non una che ci impedisca di giocare. Spesso nel campionato abbiamo proposto un buon gioco, e dobbiamo tornare a farlo per portare a casa dei punti. La nostra bravura sarà cercare di lasciarci alla spalle ciò che è stato e dare tutto nel presente e nel futuro prossimo, perché le possibilità ci sono. Il calcio è fatto anche di episodi, e questi possono cambiare in continuazione, ma per spostarli dalla nostra parte bisogna crederci. Noi lotteremo fino all’ultimo secondo di questo campionato, perché lo dobbiamo alla gente, alla società, e a tutto l’ambiente, un ambiente che possiamo recuperare solo grazie alle nostre prestazioni. Dobbiamo tirare fuori qualche punto dai match con le grandi, sarà difficile ma ci dobbiamo assolutamente credere”.

L’arbitro

Sarà Francesco Fourneau della sezione arbitrale di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo di Paola e Filippo Bercigli di Firenze, IV ufficiale Matteo Marchetti di Ostia Lido, V.A.R. Aleandro Di Paolo di Avezzano, A.V.A.R. Pasquale De Meo di Foggia.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – Zanetti, che dovrà rinunciare a Lezzerini e agli squalificati Haps e Kiyine, dovrebbe adottare il tradizionale modulo 4-3-3, con Maenpaa in porta e retroguardia formata al centro da Ceccaroni e Caldara e da Mateju e Ullmann sulle fasce. A centrocampo Crngoj, Ampadu e Busio. Tridente offensivo formato da Okereke, Henry e Johnsen.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà rinunciare a Maehle e Pezzella. Probabile modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Palomino, Demiral e Scalvini. In mezzo al campo Kooèmeiners e deRoon; sulle corsie esterne Hateboer e Zappacosta. Unica punta Zapata supportato dai trequartisti Pasalic e Boga.

Le probabili formazioni di Venezia – Atalanta

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Ampadu, Busio; Okereke, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Boga; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Venezia – Atalanta, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.