Venezia – Empoli: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Venezia – Empoli del 31 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Serie B

VENEZIA – Sabato 31 ottobre, allo stadio Pier Luigi Penzo, andrà in scena Venezia – Empoli, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 16. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 4-0 contro il Pescara e in classifica sono sesti con 7 con punti, a pari merito con la Reggina. A quota 13 la capolista Empoli, reduci dal successo interno per 3-1 contro il Pisa.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – Con una nota ufficiale Venezia FC ha informato “che due propri tesserati sono risultati positivi al test per l’identificazione del Coronavirus-COVID-19 effettuati nella giornata di ieri. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi. I tesserati risultati positivi sono stati posti in isolamento rispetto al gruppo squadra, che effettuerà un nuovo ciclo di tamponi nella mattinata di domani”.

Zanetti potrebbe schierare la propri squadra con il modulo 4-3-1-2 con Lezzerini in porta e difesa composta al centro da Modolo e Ceccaroni e ai lati da Mazzocchi e Molinaro. A centrocampo Fiordilino, Vacca e Maleh. Sulla trequarti Aramu, di supporto alla coppia di attacco formata da Capello e Forte.

QUI EMPOLI – Alcuni positivi anche per l’Empoli. Si legge in una nota ufficiale della società toscana che “a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19. I casi, asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti. Empoli FC rende noto altresì che la seduta di allenamento in programma questa mattina non si terrà. In ossequio alla normativa e al protocollo, in accordo con le autorità sanitarie, il gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario ed è stato sottoposto ad un ulteriore ciclo di tamponi”.



Probabile modulo speculare per la squadra allenata da Dionisi con Brignoli tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Nikolau-Romagnoli e da Fiammozzi e Terrzic sule fasce. In mezzo al campo Bandinelli, Stulac e Haas. Moreo sulla trequarti; davanti La Mantia e Mancuso.

Dove vederla in TV e in streaming

Le probabili formazioni di Vicenza – Salernitana

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro, Fiordilino, Vacca, Maleh, Aramu, Capello, Forte. Allenatore: Zanetti

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Bandinelli, Stulac, Haas; Moreo; La Mantia, Mancuso. Allenatore: Dionisi

STADIO: Pier Luigi Penzo