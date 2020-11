Calcio Colombia: notizie sul campionato colombiano

Campionato di calcio colombiano, aggiornamenti dalle competizioni presenti. La storia della Categoria Primera A con le squadre più importanti di Colombia, aneddoti e curiosità

Il calcio in Colombia è lo sport più popolare del Paese anche se non è considerato lo sport nazionale. Questo suo successo è dovuto, in buona parte, al gran contributo mediatico, alla popolarità delle sue squadre e alla generazione di calciatori che portò la Nazionale alla partecipazione a tre Coppe del Mondo consecutive.

Il Campionato di calcio professionale colombiano si disputa annualemente dal 1908 e la Categoria Primera A, organizzata dalla División Mayor del Fútbol Colombiano, è considerata la principale competizione sportiva della Colombia.

Nel corso della sua storia il massimo campionato nazionale ha avuto le seguenti denominazioni: dal 1948 al 1989 “Campeonato Profesional”; dal 1990 al 2009 “Copa Mustang”; dal 2010 in poi “Categoría Primera A”. Ai giorni nostri, per ragioni di sponsor è anche nota come Liga BetPlay Dimayor.

Il campionato, al quale partecipano venti squadre, é composto da un torneo di apertura, che si gioca tra febbraio e giugno, e un torneo di chiusura, che si disputa invece tra luglio e dicembre. Entrambi i tornei hanno la stessa struttura: dopo una prima fase all’italiana, le migliori otto classificate danno vita a due gironi da quattro squadre. Il torneo si chiude con la doppia finale, che prevede andata e ritorno ed è disputata dalle prime classificate dei due gironi.

I club più titolati dalla Primera A sono Corporación Deportiva Club Atlético Nacional di Medellín e i Millonarios Fútbol Club di Bogotà che ne hanno conquistate 14 ognuno.

La Primera Division nel 2020

Nel 2020, con lo scoppio della pandemia di Covid-19 e la decisione, da parte del governo colombiano, delle misure di contrasto della crisi sanitaria, il 12 marzo 2020 la DIMAYOR ha deciso di rinviare la nona giornata del Torneo Apertura. Il giorno successivo, la stessa DIMAYOR ha quindi deciso di sospendere fino a data da destinarsi tutti i campionati da lei organizzati, con il consenso di tutte le squadre partecipanti.Dopo l’approvazione (da parte del governo colombiano) del protocollo sanitario necessario per riprendere l’attività sportiva, la DIMAYOR ha annunciato la ripresa del campionato per il 12 settembre 2020.

Tuttavia, il formato tradizionale di Apertura e Finalización è stato stravolto. Nella riunione del 25 luglio 2020, la DIMAYOR ha deciso per l’eliminazione del Torneo Finalización e di disputare le giornate restanti dell’Apertura (tornando al formato tradizionale dalla prossima stagione). Dopo la disputa delle 19 giornate previste, le prime otto squadre disputeranno le fasi finali del campionato divise in due gironi da quattro. Le vincenti di ogni girone disputeranno la finale del campionato.

La DIMAYOR ha contestualmente deciso che in questa stagione non vi saranno retrocessioni, che saranno posticipate al primo semestre della stagione 2021, anche se le partite disputate in questa stagione da ogni squadra concorreranno a determinare il promedio.