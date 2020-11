Grande attesa per il match della Premier League, in Italia vasto cartellone dalla Serie A alla C. In Brasile successo esterno della Fluminense contro il Fortaleza

Domenica 1° novembre ricca di incontri da seguire nei principali campionati europei con la Premier League che presenta Manchester United – Arsenal nel pomeriggio. In Italia spazio alla Serie A ma anche cadetta e Lega Pro con un lista di ben 16 incontri in cronaca diretta. Prima di visualizzare tutti i risultati in tempo reale spazio alle squadre che sono già scese in campo.

Partiamo dalla Copa Liga Profesional in Argentina con il successo esterno per 2-1 del Boca Juniors sul Lanus. Nella Serie A brasiliana 1-0 esterno della Fluminense sul Fortaleza mentre nella B vittorie casalinghe per CSA sul Nautico (3-1) e del Cuiaba Esporte su CRB (3-0). Nella Super League cinese 3-2 dell’Henan Jianye sul Guangzhou R&F mentre in Colombia 3-0 casalingo del Millonarios sull’Atletico Nacional e colpo esterno del Tolima (2-1) sul Deportivo Cali. In Costarica a suon di gol la sfida tra Saprissa e Alajuelense (2-3) mentre in Ecuador l’U. Catolica supera 3-1 Ind. del Valle. Nel Campionato Primavera 1 4-2 della Roma sulla Juventus: vantaggio della squadra di casa dopo appena 7 minuti con Ciervo quindi botta e risposta tra Darboe e De Graca e giallorossi che allungano con Milanese e Zalewski sempre nel primo tempo. Nella ripresa al 17′ la rete di Soule.

Nella Liga MX vince in trasferta 1-0 il Puebla sull’Atlas, pareggio per 2-2 tra U.N.A.M. e Guadalajara e 1-0 del Monterrey sul Cruz Azul. In Paraguay 1-0 del Cerro Porteno sulla Libertad mentre in Perù 2-0 dell’Ayacucho sul Melgar. In Russia gli Ural passano 2-1 in casa di Ufa mentre nella K League 1 vittorie tutte tra le mura amiche per Jeonbuk, Pohang e Ulsan Hyndai. Chiudiamo con la MLS in USA dove fanno 1-1 Nashville e Chicago Fire mentre in Venezuela colpo in trasferta della Yaracuyanos (2-0) sul Carabobo.

SERIE A

SERIE A

SERIE B

SERIE C

PREMIER LEAGUE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo A







Hilal Al Quds - Al Ahed non disputa

Manama Club - Al Jaish non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo B







Al Wathba - Al Faisaly non disputa

Al Ansar - Al Kuwait SC non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo C







Qadsia SC - Riffa SC non disputa

Al Jazeera - Dhofar SCSC non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo D







FK Khujand - FC Istiklol non disputa

Altyn Asyr FK - FC Dordoi non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo E







Maziya S&RC - Chennai City FC non disputa

TC Sports Club - Bashundhara Kings non disputa



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo I







Qualifikant - Kitchee SC non disputa

Tatung FC - Chao Pak Kei non disputa



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021







FK Kukësi - KF Skënderbeu rinv.

KF Tiranë - KF Apolonia Fier rinv.

KF Bylis Ballsh - KS Kastrioti rinv.

KF Teuta Durrës - KF Laçi rinv.

FK Vllaznia - FK Partizani rinv.



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



17:50 Al Shabab - Al Nassr



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo A



18:00 Unión de Santa Fe - Arsenal de Sarandí



20:15 Racing Club - Atlético Tucumán



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo B



15:00 Defensa y Justicia - Colón de Santa Fe



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo D



01:15 Lanús - Boca Juniors 1-2



Australia > NPL Northern NSW 2020 Finals > Finale preliminare



05:00 Broadmeadow Magic - Maitland FC 0-2



Austria > 2. Liga 2020/2021



10:30 Austria Lustenau - FC Dornbirn 0-1



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021



11:00 Sumgayit FK - Neftçi PFK 0-0



13:00 Qarabağ FK - Keşlə FK 0-0 *



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



Royal Excel Mouscron - Sint-Truidense VV rinv.



13:30 RSC Anderlecht - Royal Antwerp FC



18:15 Standard Liège - KV Oostende



20:45 Waasland-Beveren - KAA Gent



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021



SK Deinze - RFC Seraing rinv.



16:00 Club Brugge KV II - RWDM Brussels FC



Bielorussia > Cempionat 2020



11:00 Energetik-BGU Minsk - FK Slutsk 0-2



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



14:00 Sloboda Tuzla - Borac Banja Luka



Brasile > Série A 2020



01:00 Fortaleza - Fluminense RJ 0-1



20:00



Flamengo RJ - São Paulo FC

Sport - PE - Athletico Paranaense



Brasile > Série B 2020



01:00 CSA - AL - Náutico - PE 3-1



02:00 Cuiabá - MT - CR Brasil - AL 3-0



Brasile > Série C 2020 Gruppe B



19:00 Volta Redonda - RJ - São José - RS



20:00



Criciúma - SC - Tombense - MG

Boa Esporte - MG - Londrina - PR



20:30 Ypiranga - RS - São Bento - SP



Brasile > Série C 2020 Gruppe A



19:30 Ferroviário - CE - Treze - PB



22:00



Botafogo - PB - Jacuipense - BA

Vila Nova - GO - Remo - PA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo A



20:00 Independente - PA - Bragantino - PA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo B



20:00 River - PI - Altos - PI



21:00 Baré - RO - Santos - AP



Brasile > Série D 2020 > Gruppo D



19:00 Coruripe - AL - Jacyobá - AL



20:00



ABC - RN - Potiguar de Mossoró - RN

Freipaulistano - SE - Itabaiana - SE



Brasile > Série D 2020 > Gruppo E



20:00 Goianésia - GO - Goiânia - GO



Brasile > Série D 2020 > Gruppo F



20:00



Palmas - TO - Brasiliense - DF

Villa Nova - MG - Caldense - MG



Brasile > Série D 2020 > Gruppo G



19:00 Bangu - RJ - Nacional - PR



19:30 Toledo - PR - Cascavel - PR



Brasile > Série D 2020 > Gruppo H



20:00 Grêmio Novorizontino - SP - São Caetano - SP



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



19:00



Cruzeiro - Botafogo - RJ

Fluminense RJ - Internacional

Goiás - São Paulo FC

Grêmio Porto Alegre - Chapecoense

Santos FC - Flamengo RJ

Sport - PE - Bahia - BA

Vitória - BA - Corinthians SP



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



15:45 CSKA Sofia - Tsarsko Selo Sofia



18:15 PFC Ludogorets Razgrad - Levski Sofia



Cile > Primera División 2020



20:00 Coquimbo Unido - Unión Española



Cina > Super League 2020 Playoffs > 5.-8. Platz Playoffs



12:35 Chongqing Lifan - Shanghai Shenhua 0-0 *



Cina > Super League 2020 Relegation > 9.-12. Platz Playoffs



08:30 Henan Jianye - Guangzhou R&F 3-2



Cina > League One 2020 Aufstieg



08:00 Changchun Yatai - Zheijiang Greentown 0-0



12:35 Chengdu Better City - Meizhou Hakka 0-0 *



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 1



08:00 Xinjiang Tianshan Leopard FC - Beijing Renhe FC 1-1



12:35 Shenyang Urban - Sichuan Jiuniu 0-0 *



Cina > League One 2020 Abstieg > Gruppo 2



07:30 Nantong Zhiyun - Nei Mongol Zhongyou 2-1



11:00 Heilongjiang Lava Spring - Shaanxi Chang'an Athletic 0-0



Cipro > First Division 2020/2021



15:00 Olympiakos Nikosia - Omonia Nikosia



17:30 Karmiotissa Polemidion - Anorthosis Famagusta FC



Colombia > Primera A 2020



00:00 Millonarios - Atlético Nacional 3-0



02:10 Deportivo Cali - Deportes Tolima 1-2



20:00 La Equidad - Rionegro Águilas Doradas



22:00 Cúcuta Deportivo - Atlético Junior



Corea del Sud > K League 1 2020 Championship



07:00



Ulsan Hyundai - Gwangju FC 3-0

Jeonbuk FC - Daegu FC 2-0

Pohang Steelers - Sangju Sangmu 3-1



Corea del Sud > K League 2 2020



05:30 Jeju United - Seoul E-Land FC 3-2



08:00 Jeonnam Dragons - Ansan Greeners 0-0



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura



03:00 Deportivo Saprissa - LD Alajuelense 2-3



18:00 CS Cartaginés - Municipal Grecia



21:00 Jicaral - Guadalupe



22:00 Municipal Pérez Zeledón - Limón FC



Croazia > 1. HNL 2020/2021



15:00 HNK Šibenik - HNK Rijeka



17:05 Lokomotiva Zagreb - Dinamo Zagabria



Croazia > 2. HNL 2020/2021



14:00 NK Croatia Zmijavci - HNK Cibalia



Danimarca > Superliga 2020/2021



14:00 Odense BK - AC Horsens



16:00 FC Copenaghen - Lyngby BK



18:00 Aalborg BK - Brøndby IF



Danimarca > 1. Division 2020/2021



13:30 HB Køge - Skive IK



15:00 Silkeborg IF - Vendsyssel FF



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



13:00 Slagelse B&I - Hellerup IK 0-0 *



14:00 Nykøbing FC - Næstved BK



Ecuador > Serie A 2020



00:00 Universidad Catolica - Independiente del Valle 3-1



19:00 Orense SC - Olmedo



21:15 Aucas - Emelec



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo B



21:30



ESPE - San Miguel

Ñañas - Quito FC



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo C



17:00 Dragonas IDV - Macará



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo 1



02:00 Sonsonate FC - Once Municipal 0-1



22:00 FAS - Isidro Metapán



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo 2



02:00 Santa Tecla FC - Alianza 1-3



22:00 Atlético Marte - Chalatenango



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo 3



21:30 Municipal Limeño - Águila



22:00 Luis Angel Firpo - Jocoro FC



Estonia > Meistriliiga 2020



12:00 Paide Linnameeskond - FC Kuressaare 2-0 *



14:00 FC Flora - JK Nõmme Kalju



Finlandia > Veikkausliiga 2020



16:30 IFK Mariehamn - HJK Helsinki



Francia > Ligue 1 2020/2021



13:00 AS Saint-Étienne - Montpellier HSC 0-0 *



15:00



Angers SCO - OGC Nice

Dijon FCO - FC Lorient

Nîmes Olympique - FC Metz

Stade Reims - RC Strasbourg



17:00 AS Monaco - Girondins Bordeaux



21:00 Lille OSC - Olympique Lyon



Francia > Femminile Division 1 2020/2021



12:45 Paris Saint-Germain - FC Fleury 91



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021



15:00



Entente Feignies Aulnoye - Le Havre AC

JA Drancy - Évreux FC 27



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021



15:00 CA Pontarlier - ESTAC Troyes



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021



11:00 Le Mans FC - SA Mérignac



15:00 Girondins Bordeaux - US Concarneau



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021



15:00 Olympique Marseille - AS Béziers



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30 Friburgo - Bayer Leverkusen



18:00 Hertha Berlino - Wolfsburg



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:30



SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96

Karlsruher SC - SV Darmstadt 98

Würzburger Kickers - VfL Bochum



Germania > 3. Liga 2020/2021



13:00 SV Wehen Wiesbaden - Bayern München II 0-0 *



14:00 Türkgücü München - FC Ingolstadt 04



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord







Eintracht Norderstedt - Heider SV rinv.

Altona 93 - SV Drochtersen/Assel rinv.



14:00



Holstein Kiel II - Hamburger SV II

FC Teutonia 05 - Weiche Flensburg 08

Lüneburger SK Hansa - 1. FC Phönix Lübeck rinv.



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd



VfV Hildesheim - VfB Oldenburg rinv.



14:00 HSC Hannover - FC Oberneuland



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021



TeBe Berlin - Berliner AK 07 rinv.



13:30



BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC

Energie Cottbus - FSV 63 Luckenwalde

Optik Rathenow - Bischofswerdaer FV

Germania Halberstadt - SV Babelsberg 03

ZFC Meuselwitz - BFC Dynamo

VSG Altglienicke - FC Carl Zeiss Jena



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



SC Freiburg II - Bayern Alzenau rinv.

SG Sonnenhof Großaspach - Eintracht Stadtallendorf



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021







Hertha BSC - Werder Bremen rinv.

FC Viktoria 1889 Berlin - Dynamo Dresden rinv.

VfL Osnabrück - Eimsbütteler TV rinv.



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021







FC-Astoria Walldorf - Bayern München rinv.

1. FSV Mainz 05 - SpVgg Greuther Fürth rinv.

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021







Hamburger SV - Werder Bremen rinv.

RB Leipzig - Holstein Kiel rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021



SV Lippstadt 08 - Rot-Weiss Essen rinv.



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021







Stuttgarter Kickers - Karlsruher SC rinv.

Bayern München - SV Wehen Wiesbaden rinv.



Giappone > J2 League 2020



05:00 Matsumoto Yamaga - Renofa Yamaguchi 2-1



06:00



Tochigi SC - Ventforet Kofu 0-0

Omiya Ardija - FC Ryūkyū 0-3

Albirex Niigata - Tokyo Verdy 2-2

Zweigen Kanazawa - Giravanz Kitakyushu 1-4

Kyoto Sanga FC - Montedio Yamagata 3-0

Fagiano Okayama - JEF United Chiba 3-2

V-Varen Nagasaki - Mito HollyHock 4-1



07:00 Júbilo Iwata - Avispa Fukuoka 2-1



08:00 Machida Zelvia - Ehime FC 1-2



10:00 Thespakusatsu Gunma - Tokushima Vortis 2-3



Giappone > Japan Football League 2020



04:00 Sony Sendai - FC Osaka 4-0



05:00



Honda Lock - Suzuka Point Getters 1-3

Iwaki SC - Honda FC 1-1



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021



16:00 Glacis United FC - Lynx FC



18:15 Manchester 62 FC - Europa Point FC



Grecia > Super League 2020/2021



14:00 Aris Saloniki - Asteras Tripolis



16:15 Panetolikos - PAOK Saloniki



18:30 AEK Athen - OFI Heraklion



Grecia > Super League 2 2020/2021







AO Trikala - Apollon Lárissa rinv.

Diagoras Rhodos - Panachaiki GE rinv.

Doxa Dramas FC - Ergotelis rinv.

Levadiakos - Chania Kissamikos rinv.

OFI Ierapetra - AE Karaiskakis rinv.

Xanthi FC - Ionikos Nikea rinv.



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona B



18:00 Achuapa - Sanarate



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Apertura



00:00 Real de Minas - Lobos UPNFM 1-1



02:00 Honduras Progreso - Platense 1-1



Indonesia > Liga 1 2020







Arema Cronus FC - Persela Lamongan rinv.

PSS Sleman - Persipura Jayapura rinv.

Persebaya Surabaya - Bali United rinv.



Inghilterra > Premier League 2020/2021



13:00 Aston Villa - Southampton FC 0-0 *



15:00 Newcastle United - Everton FC



17:30 Manchester United - Arsenal FC



20:15 Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021



14:00 Leeds United U23 - Crystal Palace U23



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021



14:30 Crewe Alexandra U23 - Cardiff City U23



Irlanda > Premier Division 2020



18:45 St Patrick's Athletic - Dundalk FC



20:45 Finn Harps - Shamrock Rovers



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020



15:00



ÍF Fuglafjørður - AB Argir

EB/Streymur - Skála ÍF



16:00



Víkingur - B36 Tórshavn

HB Tórshavn - TB Tvøroyri

NSÍ Runavík - KÍ Klaksvík



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021



19:30 Bnei Yehuda Tel Aviv - FC Ashdod



Italia > Serie A 2020/2021



12:30 Udinese - Milan 0-1 *



15:00



Spezia - Juventus

Torino - Lazio



18:00



Napoli - Sassuolo

Roma - Fiorentina



20:45 Sampdoria - Genoa



Italia > Serie B 2020/2021



14:00 Unione Venezia - Empoli sosp.



15:00 Reggina - SPAL



21:00 Frosinone - Cremonese



Italia > Serie C Girone A 2020/2021







Como - Aurora Pro Patria rinv.

Olbia - Lucchese rinv.



15:00



Livorno - Pergolettese

Carrarese - Alessandria

Juventus II - Calcio Lecco 1912



17:30



Piacenza - Renate

Pro Sesto - Novara

AlbinoLeffe - Pistoiese

Pontedera - Grosseto



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Mantova - Imolese

Modena - Perugia

Südtirol - Sambenedettese

Fermana FC - Carpi

Virtus Verona - Matelica



17:30



Legnago - FeralpiSalò

Ravenna Calcio - Fano

Vis Pesaro - Gubbio



Italia > Serie C Girone C 2020/2021







Catania - Vibonese rinv.

Trapani - Avellino non disputa

Palermo - Viterbese rinv.



15:00 Ternana - Catanzaro



17:30



Casertana - Turris

Potenza - Cavese

Foggia - Bari



20:30



Monopoli - Virtus Francavilla

SS Juve Stabia - Bisceglie



Italia > Serie D Girone A 2020/2021







GS Arconatese 1926 - Borgosesia rinv.

Casale - Citta di Varese rinv.

Vado - PDHAE rinv.

Folgore Caratese - Caronnese rinv.

Fossano Calcio - Sestri Levante rinv.

Legnano - Bra rinv.

Lavagnese - Saluzzo rinv.



14:30 Gozzano - Castellanzese



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



Pontisola - Seregno rinv.



14:30



Virtus Bergamo - Franciacorta

AC Crema - US Breno

AC Fanfulla 1874 - AC Calvina Sport

NibionnOggiono - USD Casatese

US Scanzorosciate - Brusaporto

Sona - Villa d'Almè

SS Tritium 1908 - Caravaggio

Vis Nova Giussano - Real Calepina



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



Arzignano - Virtus Bolzano rinv.



14:30



AC Belluno - Clodiense

APC Chions - Manzanese

Porto Tolle - Montebelluna



Italia > Serie D Girone D 2020/2021







Rimini - Aglianese Calcio rinv.

Correggese - Prato rinv.

Ghivizzano Borgo - Livorno rinv.

Real Forte Querceta - Mezzolara rinv.

Fiorenzuola - Forlì rinv.



14:30



Sammaurese Calcio - Marignanese

Corticella - Seravezza

Lentigione Calcio - ASD Sasso Marconi 1924

Progresso - Bagnolese



Italia > Serie D Girone E 2020/2021







Follonica Gavorrano - Montevarchi rinv.

Grassina - UC Sinalunghese rinv.

Montespaccato - Foligno rinv.

San Donato Tavarnelle - Trestina rinv.

Scandicci - Virtus Flaminia rinv.



14:30



ASD Cannara - Pianese

Badesse Calcio - ASD Trastevere

AC Sangiovannese - Robur Siena

AC Città di Castello - Ostia Mare



Italia > Serie D Girone F 2020/2021







CynthiAlbalonga - Campobasso rinv.

Porto Sant'Elpidio - Real Giulianova rinv.

US Recanatese - Rieti rinv.

SN Notaresco - Aprilia rinv.

Vastese Calcio - Olympia Agnonese rinv.



14:30



Castelnuovo Vomano - Montegiorgio Calcio

Matese - GSD Castelfidardo

Tolentino - ASD Pineto Calcio

Vastogirardi - Atletico Terme Fiuggi



Italia > Serie D Girone G 2020/2021







Giugliano - ASD Carbonia Calcio rinv.

Cassino Calcio 1924 - Muravera rinv.

Gladiator - ASG Nocerina rinv.

Lanusei Calcio - Latina rinv.

Sassari Latte Dolce - Afragolese rinv.

Team Nuova Florida - Formia rinv.

Torres - ASD Vis Artena rinv.

ASD SS Nola 1925 - Monterosi FC rinv.



14:30 Savoia - Arzachena



Italia > Serie D Girone H 2020/2021







ACD Nardò - Casarano rinv.

Città di Fasano - Aversa Normanna rinv.

Lavello - Audace Cerignola rinv.

Portici 1906 - FBC Gravina rinv.

Taranto FC - Brindisi rinv.



14:30



Team Altamura - Sorrento

Fidelis Andria - Puteolana Internapoli

FC Francavilla - US Bitonto

Sporting Fulgor Molfetta - AZ Picerno



Italia > Serie D Girone I 2020/2021







Messina - Gelbison rinv.

ASD Troina - US Castrovillari rinv.



14:30



Biancavilla - Calcio Cittanovese

Licata - Dattilo

Marina di Ragusa - Acireale

Rende - FC Messina

Città Di S. Agata - Rotonda

ASD San Luca - Paternó

Santa Maria Cilento - Roccella



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021



Cagliari - Genoa rinv.



10:00 Roma - Juventus 4-2



Kazakhstan > Premier Liga 2020







Kaysar Kyzylorda - FK Kyzylzhar rinv.

Kaspiy Aktau - Shakter Karaganda rinv.

FK Ordabasy - Irtysh Pavlodar non disputa

Tobyl Kostanay - FK Taraz rinv.

Zhetysu Taldykorgan - FK Astana rinv.



Kosovo > Superliga 2020/2021



13:30



FK Drenica - Prishtina KF

KF Llapi - Drita Gjilan



Lettonia > Virsliga 2020



FK Liepāja - Valmiera FC rinv.



12:00



FK Spartaks - FK Tukums 2000 1-0 *

FK Jelgava - FK Ventspils 0-2 *

BFC Daugavpils - FK Rīgas Futbola skola 1-2 *



13:00 FS Metta/LU - Riga FC 0-0 *



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



00:00 Atlas Guadalajara - Puebla FC 0-1



02:00 Pumas UNAM - Deportivo Guadalajara 2-2



04:06 CF Monterrey - Cruz Azul 1-0



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura



04:05 Venados FC - Leones Negros 2-1



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A



19:00 Tuzos de la UAZ - Reboceros de La Piedad



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B



18:00 Cruz Azul Hidalgo - Aguacateros CDU



22:00 CD Cuautla - Deportivo Dongu



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura



19:00 Puebla FC - UANL Tigres



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



18:00 CF América - UANL Tigres



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00 CF América - UANL Tigres



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



13:00 Dacia Buiucani - FC Sfîntul Gheorghe 0-0 *



16:00 CS Petrocub - FC Sheriff



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Apertura



00:00 Real Estelí - Walter Ferretti 1-1



03:00



Managua FC - ART Municipal 3-1

Diriangén - Junior Managua 3-2



Norvegia > Eliteserien 2020



15:00 Mjøndalen IF - Molde FK



18:00



Kristiansund BK - FK Bodø/Glimt

Rosenborg BK - IK Start

Sandefjord Fotball - SK Brann

Stabæk IF - Viking FK



20:30 Strømsgodset IF - Vålerenga IF



Norvegia > 1. Divisjon 2020



14:00 Strømmen IF - Sogndal IL



15:00



Hamarkameratene - Åsane Fotball

FK Jerv - KFUM Oslo

Kongsvinger IL - Raufoss IL

Lillestrøm SK - Tromsø IL

IL Stjørdals-Blink - Grorud IL

Ullensaker/Kisa IL - Sandnes Ulf

Øygarden FK - Ranheim IL



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020 - 2. Phase



13:30 Brattvåg IL - Tromsdalen UIL



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020 - 2. Phase



16:00 Egersunds IK - Asker SK



Norvegia > Femminile Toppserien 2020



13:00 Rosenborg BK Kvinner - Avaldsnes IL 0-0 *



16:00 Vålerenga IF - LSK Kvinner



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



12:15 FC Volendam - FC Eindhoven 2-0 *



Paraguay > Primera División 2020 Clausura



00:30 Cerro Porteño - Libertad 1-0



Peru > Primera División 2020 Clausura Grupo B



00:00 Ayacucho FC - FBC Melgar 2-0



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



12:15 Leixões SC - SL Benfica B 1-1 *



15:00 Casa Pia AC - FC Penafiel



16:00



Académico de Viseu - CD Feirense

FC Arouca - FC Vizela



18:30 CD Mafra - Varzim SC



Romania > Liga 1 2020/2021



17:00 FC Politehnica Iași - FC Viitorul Constanța



20:00 CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş



Russia > Premier Liga 2020/2021



10:00 FK Ufa - FK Ural 1-2



12:00 FK Khimki - Zenit St. Petersburg 0-1 *



14:30 Rotor Volgograd - CSKA Mosca



17:00 FK Tambov - Dinamo Mosca



Russia > 1. Division 2020/2021



06:00 SKA-Khabarovsk - Irtysh Omsk 1-1



11:00



FK Krasnodar 2 - Alania Vladikavkaz 0-4

Enisey Krasnoyarsk - FK Nizhny Novgorod 0-1



12:00



Akron Tolyatti - Tekstilshchik Ivanovo 2-0 *

FK Orenburg - FK Chertanovo 1-1 *

Veles Moskva - Dinamo Bryansk 1-1 *

Shinnik Yaroslavl - Volgar Astrakhan 1-1 *



15:00



Fakel Voronezh - Spartak Moskva 2

FK Chayka - FK Tom Tomsk

Torpedo Moskva - Krylia Sovetov



16:00 Baltika Kaliningrad - FK Neftekhimik



Scozia > Premiership 2020/2021



13:00 Kilmarnock FC - Rangers FC 0-0 *



Scozia > FA Cup 2019/2020 > Semifinali



15:30 Celtic FC - Aberdeen FC



Serbia > Super Liga 2020/2021



15:00



FK Javor - Radnički Niš

Mladost Lučani - Proleter Novi Sad

FK Napredak - Spartak Subotica

Radnik Surdulica - Crvena Zvezda



Singapore > Premier League 2020



10:30



Lion City Sailors - Young Lions 5-0

Tanjong Pagar United - Hougang United 0-0



Spagna > Primera División 2020/2021



14:00 Real Betis - Elche CF



16:00 Celta Vigo - Real Sociedad



18:30 Granada CF - Levante UD



21:00 Valencia CF - Getafe CF



Spagna > Segunda División 2020/2021



14:00 CD Leganés - CD Mirandés



16:00 Real Zaragoza - RCD Mallorca



18:15



CF Fuenlabrada - CD Tenerife

SD Ponferradina - CE Sabadell



20:30 CD Lugo - Rayo Vallecano



21:00 UD Almería - Girona FC



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021



12:00



Coruxo FC - SD Compostela

CD Lealtad - CD Leonesa



16:00 Unionistas CF - Deportivo La Coruña



17:00



Racing Ferrol - Zamora CF

CD Guijuelo - Salamanca CF UDS

Pontevedra CF - Celta Vigo B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021



11:30 Club Portugalete - Athletic Bilbao B



12:00 CD Ebro - SD Ejea



17:00



Arenas de Getxo - SD Leioa

Haro Deportivo - CA Osasuna B

CD Izarra - SD Logroñés

SD Tarazona - CD Tudelano



18:00 Racing Santander - CD Alavés B



18:30 Real Sociedad B - CD Laredo



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021



CD Alcoyano - UD Ibiza rinv.



12:00



UE Cornellà - FC Andorra

Valencia CF B - Hércules CF

Gimnàstic - UE Olot

Peña Deportiva - Levante UD B



17:00



CF Badalona - Lleida Esportiu

UE Llagostera - CE L'Hospitalet



17:30 CF La Nucía - Villarreal CF B



18:00 FC Barcelona B - AE Prat



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021



11:00 UD Tamaraceite - Marbella FC



12:00



Algeciras CF - CD Marino

Cádiz CF B - RB Linense

Recreativo Huelva - UD Las Palmas B



17:00



CD El Ejido 2012 - Yeclano Deportivo

Córdoba CF - UCAM Murcia CF

Linares Deportivo - Recreativo Granada

Real Murcia - Sevilla Atlético



17:30 Atlético Sanluqueño CF - San Fernando CD



18:00 Real Betis B - Lorca Deportiva



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



11:00 Rayo Vallecano - UDG Tenerife Sur



11:30 Sevilla FC - Sporting de Huelva



14:00 Levante UD - Real Madrid



16:15 Atlético Madrid - EDF Logroño



Svezia > Allsvenskan 2020



14:30



IF Elfsborg - IFK Norrköping

IK Sirius - Kalmar FF

Mjällby AIF - Östersunds FK



17:30



Falkenbergs FF - Djurgårdens IF

Hammarby IF - BK Häcken

IFK Göteborg - Örebro SK



Svezia > Superettan 2020



14:30 Ljungskile SK - Umeå FC



17:30 Västerås SK - Trelleborgs FF



Svezia > Division 1 Norra 2020



13:00 Karlstad Fotboll - Team ThorenGruppen FF



15:00



IFK Haninge - Sandvikens IF

IF Brommapojkarna - Täby FK

IK Frej - IFK Luleå



16:00 IF Sylvia - Nyköpings BIS



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2020



13:30 Eskilstuna United - Djurgårdens IF



14:00



Linköpings FC - Piteå IF

FC Rosengård - IFK Uppsala

Kristianstads DFF - Vittsjö GIK



15:00 Växjö DFF - Kopparbergs/Göteborg FC



Svizzera > Super League 2020/2021



FC Lugano - BSC Young Boys rinv.



16:00 FC St.Gallen - FC Basilea



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021







FC Langenthal - FC Wohlen rinv.

SR Delémont - FC Baden rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021



FC Kosova Zürich - FC Dietikon rinv.



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021



16:00 BSC Young Boys - Grasshopper Club Zürich



Turchia > SüperLig 2020/2021



11:30 Çaykur Rizespor - Kayserispor 1-0 *



14:00 Atiker Konyaspor - İstanbul Başakşehir



17:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor



Turchia > 1. Lig 2020/2021



11:30 Keçiörengücü - İstanbulspor AŞ 1-0 *



14:00 Eskişehirspor - Akhisar Belediyespor



17:00 Adana Demirspor - Samsunspor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021



13:00 FC Mynai - Rukh Lviv 0-0 *



16:00 FK Lviv - Vorskla Poltava



18:30 Inhulets Petrove - Zorya Lugansk



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo B



22:00 Defensor Sporting - Peñarol



USA > Major League Soccer 2020



01:30 Nashville SC - Chicago Fire 1-1



21:30 Columbus Crew - Philadelphia Union



Uzbekistan > Super League 2020



11:00 Surkhon Termez FK - Andijon PFK



13:00 FC AGMK - Pakhtakor Tashkent



Venezuela > Primera División 2020 Grupo B



22:00 Zamora FC - Deportivo Táchira



Venezuela > Primera División 2020 Grupo A



01:00 Carabobo FC - Yaracuyanos FC 0-2



22:00 Deportivo La Guaira - Academia Puerto Cabello