Hellas Verona – Bologna 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

VERONA – Venerdì 21 aprile, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi”, andrà in scena Verona – Bologna, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

Di fronte due squadre in cerca di punti preziosi, con obiettivi opposti. Da un lato ce n’é una che cerca disperatamente di salvarsi, dall’altro ce n’é un’altra che culla il sogno di un posto in Europa. Gli scaligeri, dopo due k.o. consecutivi, prima hanno ritrovato la vittoria contro il Sassuolo e poi hanno fermato sul risultato di 0-0 la capolista Napoli. Sono terzultimi, a tre lunghezze dallo Spezia quartultimo e a cinque dal Lecce quintultimo, con 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e diciassette sconfitte, ventiquattro reti realizzate e ventitré incassate. I felsinei, dopo due successi consecutivi, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Milan: in vantaggio dopo soli trenta secondi, si sono fatti raggiungere nel finale dal gol di Pobega. La squadra di Thiago Motta é la rivelazione del torneo. É ottava, a dalla zona Europa con 44 punti e con un percorso di dodici partite vinte, sette pareggiate e dieci perse, trentanove reti realizzate e trentasette incassate. Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove partite di Serie A contro il Verona. All’andata, lo scorso 21 agosto, finì 1-1. Ospiti dati leggermente favoriti col segno “2” quotato mediamente 2.75.

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VERONA – BOLOGNA]

RISULTATO IN DIRETTA: VERONA - BOLOGNA 2-0 (2'T)

SECONDO TEMPO

26' contatto in area dell'Hellas tra Duda e Dominguez, giallo per Duda molto nervoso

21' punizione di Orsolini dalla lunga distanza ma il suo mancino si spegne sul fondo

17' VERDIII!!! RADDOPPIO DEL VERONA! Cross di Faraoni dalla destra verso il secondo palo, il numero 7 passa alle spalle di Orsolini e da due passi colpisce di testa alla sinistra di Skorupski

14' Sansone per Soumaoro la mossa di Thago Motta

13' scambio sul corso tra Zirkzee e Orsolini e mancino dal limite dell'area sull'esterno della rete con Montipò pronto sulla traiettoria

11' fallo di Faraoni su Ferguson, giallo per il giocatore dell'Hellas. Diffidato salterà la prossima partita con la Cremonese

7' concusione da fuori area di Dominguez ma troppo centrale, blocca in due tempi Montipò

5' interruzione di gioco, a terra Faraoni dopo una pallonata su cross di Orsolini sulla caviglia che si è girata un pò ma sembra non aver problemi a riprendere

Il Bologna muove il primo pallone della ripresa

In casa rossoblù Orsolini e Moro per Aebischer e Barrow

Verona e Bologna tornano in campo, c'è una novità in casa Hellas con Djuric per Gaich che in occasione del rigore è rimasto un pò stordito dal colpo di Skorupski in uscita

PRIMO TEMPO

55' si chiude il primo tempo tra Verona e Bologna con il vantaggio della squadra di casa per 1-0. Decide un rigore di Verdi in pieno recupero assegnato per un fallo di Skorupski su Gaich. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

52' con quest'ultima interruzione salgono a ulteriore 5 i minuti di recupero. Si chiude al 55'!

51' VERDIII!!! VERONA IN VANTAGGIO!!! Terzo gol per il numero 7 che è glaciale dal dischetto calciando con un rasoterra destro alla destra del portiere, spiazzato nell'occasione

47' nuova interruzione con possibile calcio di rigore, VAR in corso. Intervento falloso con un guantone nell'uscita di Skorupski su Gaich, confermato il rigore! Giallo per il portiere

45' 6 minuti di recupero

45' angolo per il Verona dalla sinistra d'attacco, palla sul primo palo dove allontana la difesa

41' bolide dai 25 metri un pò centrale per Zirkzee, non rischia la presa Montipò che respinge di pugni

40' dentro Lazovic per Lasagna

39' nuova interruzione di gioco, questa volta è Lasagna a dover lasciare il campo. Il giocatore durante uno scatto si è sentito tirare dietro

37' altro giallo questa volta per Dominguez, intervento da dietro su Gaich alla trequarti. La palla messa dentro da Verdi è imprecisa, rimessa dal fondo per il Bologna

31' intervento in gioco pericoloso con la gamba alta di Barrow su Faraoni, giallo per lui e punizione assegnata ai gialloblù ma la punizione di Verdi è troppo sul portiere che blocca senza problemi

30' primo cambio obbligato per l'Hellas con Duda per Abildgaard

28' problemi per Abildgaard, il giocatore deve lasciare il campo dopo un precedente colpo preso alla testa durante un contrasto

25' il fallo viene evidenziato al limite dell'area, punizione Verona da posizione leggermente defilata e giallo a Posch. Batte Verdi ma il pallone centra la barriera. Solo rimessa laterale per i gialloblù

22' RIGORE PER IL VERONA! Depaoli finisce a terra su tocco di Posch ma è sembrato che il giocatore abbia un pò cercato il contatto lasciandosi cadere un pò troppo facilmente. VAR in corso. Il giocatore lo aveva preso d'infilata proprio all'ingresso in area dopo un primo tentativo di controllo con il petto. Non c'è rigore secondo il VAR

21' pescato in offside Zirkzee su bel filtrante di Schouten, l'attaccante in area calcia su Montipò che aveva salvato

18' risponde il Bologna con una conclusione con il mancino in area di Dominguez sul primo palo, Montipò non rischia la presa deviando sul fondo. Nulla di fatto dal corner

16' nuovo tentativo dal limite di Verdi con il destro, questa volta Skorupski deve distendersi sulla sua sinistra per deviare in angolo. Due tiri dalla bandierina consecutivi, sul secondo il portiere blocca la sfera in presa alta

15' tentativo dal limite dell'area di Verdi su sponda di Gaich ma conclusione rasoterra centrale e nessun problema per la presa del portiere

12' lancio a destra di Verdi per Lasagna che stoppa bene nell'ingresso in area ma fallisce la conclusione colpendo debolmente, nessun problema per Skorupski

10' sventagliata da centrocampo si Soumaoro per l'inserimento in area di Kyriakopoulos ma ci arriva prima in uscita Montipò. Si tratte del terzo tentativo in pochi minuti, può essere una chiave per tentare di bucare la difesa scaligera

9' break a centrocampo dell'Hellas che con Verdi prova a lanciare Lasagna ma ottima copertura di Soumaoro

4' verticalizzazione tentata sul taglio di Aebischer in area ma la traiettoria favorisce l'uscita di Montipò

3' spinta di Depaoli su Posch, gli ospiti al possesso palla ragionato

2' lungo lancio per Ferguson ma palla direttamente sul fondo, imprensibile per il centrocampista rossoblù

Partiti! E' il Verona in maglia gialloblù a muovere il primo pallone del match, Bologna in maglia a sfondo bianco

Verona e Bologna fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della partita

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, questa sera dalle 20.45 in campo Verona e Bologna per l'anticipo della 31esima giornata. Seguiremo assieme in diretta questa partita chiave soprattutto per il futuro dei gialloblù in lotta per la salvezza.

TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard (dal 30' pt Duda), Depaoli; Verdi, Lasagna (dal 40' pt Lazovic); Gaich (dal 1' st Djuric). A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Veloso, Lazovic, Djuric, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Duda, Coppola Sulemana. Allenatore: Marco Zaffaroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer (dal 1' st Orsolini), Ferguson, Barrow (dal 1' st Moro); Zirkzee. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Moro, Orsolini, Sansone, Bonifazi, Medel, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri. Allenatore: Thiago Motta

Reti: al 51' pt Verdi (rigore), al 17' st Verdi

Ammonizioni: Posch, Barrow, Dominguez, Skorupski, Faraoni, Duda

Recupero: 6 minuti nel primo tempo

NOTA: Skorupski ha causato un rigore